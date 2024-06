Los pisos turísticos se disparan un 46% en la provincia de Zaragoza en solo dos años

El fenómeno de los pisos turísticos es cada vez más palpable en la provincia de Zaragoza. Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), en febrero de 2022 había 854 viviendas de este tipo. En el mismo mes de este año, registra ya 1.253 alojamientos, un 46,7% más en tan solo dos años. Las cifras no preocupan, ya que todavía se encuentran muy lejos de las que alcanzan otras ciudades como Barcelona (16.768 viviendas de uso turístico), Madrid (19.456) o Gerona (20.721), pero el crecimiento es muy notable.

Esta proliferación también afecta al mercado inmobiliario. De hecho, puede estar muy ligado a que muchos propietarios prefieren dar salida a sus viviendas con un uso turístico antes que utilizarlas para un alquiler más prolongado en el tiempo, ya que resulta más rentable y, tras la Ley de Vivienda, los dueños sienten "más inseguridad jurídica". Así, se reduce todavía más la oferta. En la provincia zaragozana, se ofertan actualmente unos 750 alquileres tradicionales, frente a las 1.253 que el INE registra como uso turístico.

Zaragoza es una de las provincias que más ha crecido en términos porcentuales los últimos años si se habla de pisos de esta índole. De los 1.253 totales, la capital aragonesa tiene 934 inmuebles turísticos a fecha de febrero de este año, mientras que en el mismo mes de 2023 eran 700. La gran mayoría, como es lógico, se encuentran en el Casco Histórico de la ciudad y los barrios cercanos: La Magdalena, Las Fuentes... El global de plazas en toda la provincia, según el INE, asciende hasta las 5.480, 1.584 más que hace dos años. No obstante, el porcentaje de este tipo de pisos tan solo supone un 0,24% sobre el total de las viviendas censadas.

Pedro Marco, colegiado del Colegio de Administrador de Fincas de Aragón, distingue entre apartamento turístico y Vivienda de Uso Turístico (VUT). "Los apartamentos turísticos hacen referencia a un edificio entero, mientras que las VUT son los que están dentro de un bloque de viviendas con propiedad horizontal", matiza. Además, cree que en la capital aragonesa "están proliferando muchas", pero nada que ver con la problemática que se da en la provincia de Huesca, por ejemplo. De hecho, el INE cifra 2.564 pisos turísticos en territorio oscense, casi 200 más en tan solo seis meses. Los trabajadores temporales que acuden a las estaciones de esquí, por ejemplo, a penas encuentran oferta de viviendas en alquiler.

Dos pisos turísticos en una calle de La Magdalena. Francisco Jiménez

"Allí, algunos municipios están regulando el tema ellos mismos, como Aínsa, limitando las licencias que conceden de forma anual. Aquí en Zaragoza no hay ninguna restricción, ya que al no haber tantos no hay problema", destaca Marco. No obstante, entre las comunidades de propietarios de la capital aragonesa ha crecido la "preocupación" ante el incremento de alojamientos de este tipo, pero el colegiado indica que "no tiene por qué haber problemas". "Es cierto que hacen uso de las zonas comunes, del ascensor... Pero es algo que te puedes encontrar en los inquilinos de larga duración, que también pueden dar inconvenientes. Pero la gente tiene miedo porque no saben quién va a su casa", añade. El tema llegó recientemente al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con ZEC pidiendo un plan específico y el gobierno de la ciudad rechazándolo porque "el tipo de turistas que llegan a la capital aragonesa no es el mismo que el de Málaga o Barcelona".

¿Se puede prohibir una Vivienda de Uso Turístico?

Ante la proliferación de pisos turísticos, las comunidades de propietarios siempre se encuentran con la misma duda: ¿pueden prohibirse? La respuesta es sí, pero no es una tarea sencilla. "Cuando un presidente de la comunidad lo pide, se acude a los estatutos. Allí debe aparecer si se prohíben las viviendas dedicadas a las actividades económicas", explica Marco.

Varios turistas paseando por el centro de Zaragoza este sábado. Francisco Jiménez

De esta manera, si en los estatutos de la comunidad figura que se prohíben los pisos que tienen algún tipo de actividad económica (como dentistas, academias...), en el bloque no podrá haber inmuebles de alquiler para turistas. No obstante, si esta casilla no figura, también cabe la posibilidad de limitarlos o restringirlos. "Si se ponen de acuerdo tres quintas partes de una comunidad, se puede acordar incrementar la cuota un 15% o 20% para esas viviendas dedicadas a la actividad económica, por ejemplo", dice. Todo ello gracias al apartado 17/12 de la Ley de Propiedad Horizontal. "Se les puede limitar el uso del ascensor, de las zonas comunes...", ejemplifica Pedro Marco.

Existe la posibilidad, además, de modificar los estatutos para que aparezca la casilla de vetar los inmuebles destinados a una actividad económica. "Esto requiere de unanimidad de toda la comunidad de propietarios. Para ello, luego también hay unos gastos: más de 500 euros en una notaría, más otros 2.000 o 3.000 euros en el registro", dice el colegiado.

"Entiendo a los que tienen este negocio. Por eso, yo lo que haría sería poner más restricciones a los propietarios. Por ejemplo, que los inquilinos firmaran un papel donde figure que van a cumplir las normas de comunidad. Y que los dueños se responsabilicen de los turistas que van a sus casas", asevera Marco. Además, insta a la administración a que "limite" el número de licencias que se dan cada año, en función de cuánto crecen estas VUT. "La DGA tan solo solicita una declaración responsable cuando das de alta un alojamiento turístico. Podrían exigir algo más, mandar las actas de los últimos 10 años o que el administrador mande más certificados", continúa.