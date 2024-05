Zaragoza diseña su 'gemelo digital': grabarán las calles del Casco para hacer una réplica virtual de la ciudad

Zaragoza activa su plan de transformación digital, un proyecto millonario que busca situar a la ciudad a la vanguardia en el uso de la tecnología. Son cuatro los pilares del plan 2024-2030: la puesta en marcha de un ChatGPT de asistencia al ciudadano, diseñar mapas interactivos de los barrios, aplicar la inteligencia artificial al trabajo de los funcionarios y diseñar un gemelo digital. Es por este último punto, el diseño de una réplica virtual de Zaragoza para hacer simulaciones, por el que se empieza a aplicar el plan.

El Ayuntamiento va a contratar a una empresa que, mediante coches y mochilas equipados con cámaras, grabará cada una de las calles del Casco Histórico para integrar la información en la base de datos municipal. Con el gemelo digital, se podrá analizar la eficiencia de las rutas de los autobuses, el efecto de la peatonalización de calles, la intensidad de la iluminación... Aunque para adoptar decisiones globales será necesario completar la fotografía con los demás barrios del ciudad.

El Ayuntamiento quiere un reconocimiento automático de 70 hectáreas del Casco Histórico que permita captar todos los elementos en la vía pública para integrar, más tarde, esas imágenes en el gemelo digital.

La primera área a chequear es la comprendida entre el Paseo de Echegaray y Caballero, la avenida de César Augusto, la Puerta del Carmen, el Paseo de María Agustín y la plaza de Europa. Se realizará una captura fotogramétrica, una modelización tridimensional y la integración de las imágenes en una réplica virtual. A través de este ensayo se identificarán las necesidades técnicas de recogida de información, pues hay que reflejar calles peatonales, avenidas, plaza, bulevares, alojar la información y chequear las necesidades de los nuevos visores cartográficos.

En la captura móvil se analizarán 22,1 kilómetros viarios, con 353 tramos contados a partir de las intersecciones generadas en los cruces de los 102 viarios de la delimitación fijada en el Casco. Hay elementos con alto interés cultural y monumental para la ciudad como la Puerta del Carmen, la plaza de Europa, la plaza de toros de la Misericordia, la iglesia y la torre de San Pablo, las murallas romanas y el mercado central. Y circulan por la zona el tranvía, autobuses, coches, ciclistas y peatones.

Zona del Casco Histórico a analizar para el gemelo digital. Ayuntamiento de Zaragoza

Hay que definir el reconocimiento y etiquetado automático, el acceso a la plataforma de visualización, la integración en las diferentes capas de la información municipal ya existentes y el dimensionamiento de recursos y costes necesarios para captar la información.

¿Cómo se captarán las imágenes?

Para capturar las imágenes se utilizarán al menos dos vehículos MMS (Mobile Mapping System) que, en un mes, habrán grabado todos los elementos en la vía pública del Casco Histórico. Como hay zonas del barrio que están cerradas a la circulación, el adjudicatario deberá aportar soluciones para cartografía móvil tipo mochila a la hora de retratar los escenarios con acceso peatonal.

Los vehículos y mochilas tendrán cinco cámaras digitales de alta resolución, cuatro en direcciones ortogonales horizontales y la quinta enfocada hacia el cenit. La distancia entre los vehículos y los edificios deberá ser siempre la misma, 20 metros. Las vías anchas (Echegaray César Augusto y Conde Aranda) se recorrerán dos veces, en ambos sentidos y los vehículos que graban deberán mantener la misma velocidad.

Las imágenes se entregarán al Ayuntamiento en 4 canales RGBD (rojo, verde, azul y profundidad), y habrán sido procesadas previamente para ocultar las caras, las matrículas de los coches y cualquier otro elemento que pueda vulnerar la ley de protección de datos.

Son muchos los elementos que deben ser geoposicionados, identificados y caracterizados. Desde los puntos de luz (farolas) a las papeleras, bancos, buzones, quioscos, marquesinas, rampas y escaleras. También hay que geoposicionar la vegetación urbana (árboles, alcorques, césped, maceteros), las señales de tráfico y parquímetros, las vallas, los contenedores, los juegos infantiles y las terrazas. Todo debe quedar reflejado porque, si no estuviera, podría incidir en la simulación y alterar el resultado. La réplica virtual se diseña para conocer el efecto real que tendría una decisión municipal antes de aplicar. Si no están registrados todos los elementos, no funciona.

El adjudicatario proveerá junto a la información que constituye la réplica digital una plataforma que permita su consumo y la visualización de la información capturada. Esta plataforma interactiva basada en la web y con características multipantallas se integrará con la información municipal.

La plataforma deberá estar alojada en una infraestructura que siempre será accesible (24x7, dice el contrato). El Ayuntamiento será el propietario de la información y los informes que genere la herramienta, así como de la información que se introduzca para realizar los diagnósticos. La réplica digital terrestre se podrá utilizar como herramienta de planificación urbana y de movilidad; al mismo tiempo que hará posible la gestión y el análisis automático de imágenes para permitir una gestión más eficiente de la ciudad. Aunque para ello habrá que esperar a tener la fotografía completa.