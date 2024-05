Se enfrenta a la mujer a la que quiso matar con un sicario al cruzarse con ella de visita en la cárcel de Zuera

Ni el tiempo transcurrido, ni el hecho de que aún esté pendiente de celebrarse un juicio en el que se enfrentará a penas que suman 12 años de prisión han aplacado la ira que sigue sintiendo Dolores H. J. contra la actual pareja de su exmarido. Hace cuatro años encargó (presuntamente) su asesinato a un sicario, pero este falló. Desde entonces, pesa sobre ella, además de una acusación de homicidio en grado de tentativa, una orden de alejamiento de la víctima que no fue obstáculo para que el pasado 25 de febrero, cuando se cruzó con ella en la sala de visitas de la cárcel de Zuera, la insultara y para que la hija que la acompañaba, María Pilar H. H., la amenazara de muerte.

Dolores H. J., septuagenaria con varios antecedentes penales, no dudó en encararse con la compañera sentimental de su exmarido y dirigirle expresiones como “no te conocía, pero ahora que te conozco me cago en tu puta madre”. Al respecto, tampoco se quedó atrás su hija María Pilar H. H. “Hasta que no te matemos, no vamos a parar”, le advirtió.

Las tres mujeres se vieron tanto a la entrada de la cárcel como en la sala de visitas donde se elevó la tensión. La víctima acabó por refugiarse en un cuarto junto a funcionarias de prisiones donde aguardó hasta que la llegada de los agentes de la Guardia Civil puso fin a la situación.

El encontronazo en el centro penitenciario desembocó este miércoles en una vista oral que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza. Para Dolores H. J y María Pilar H. H. la acusación particular pedía por estos hechos una pena de un año de cárcel y la Fiscalía, sanciones económicas. Finalmente se alcanzó un acuerdo con su abogada defensora, Soraya Laborda, por el que la madre ha sido condenada a doce meses de multa a razón de 3 euros diarios (1.080 euros) por el delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento mientras que su hija deberá abonar 90 euros (un mes multa) por un delito leve de amenazas.

El intento de homicidio que supuso el momento culmen de la animadversión que Dolores H. J guarda hacia la pareja de su exmarido se produjo el 6 de agosto de 2020 en la localidad zaragozana de La Muela. Hasta allí, según quedó plasmado en el atestado, Dolores H. J se desplazó en un coche junto a uno de sus nietos, su mujer y David P. M., el hombre que tenía el encargo de hacerle a la víctima “todo el daño que pudiese” pues le era “indiferente” si llegaba a matarla.

Para ello, la septuagenaria le entregó como arma una pata de mesa. En su ataque, perpetrado por la tarde cerca de la plaza Corazón de Jesús, David P. M. llegó a propinarle varios golpes a la mujer en la cabeza y en los brazos. Sin embargo, no pudo completar su cometido. Lo impidió la rápida intervención de los vecinos, que lo redujeron y retuvieron hasta que llegó la Guardia Civil para detenerlo. Quince días después fue arrestada Dolores H. J., que pasó dos meses y medio en prisión provisional.

Más allá del intento de homicidio, Dolores H. J. está pendiente de conocer la sentencia por el juicio por tráfico de drogas en el que compareció como acusada en la Audiencia Provincial en febrero. En él, la Fiscalía solicitó para ella cuatro años de cárcel tras haber sido sorprendida en octubre de 2022 transportando en un vehículo junto a otra persona dos paquetes que contenía 402,75 gramos de heroína.