Natalia Chueca: "La nueva Romareda se licitará por costes objetivos y no habrá desviaciones en el precio"

El día 28 se cumple un año de su victoria en las elecciones. ¿En qué se diferencia la Zaragoza de Natalia Chueca de la de Jorge Azcón?

En 2019 empezó un proyecto de transformación de la ciudad, y eso no se hace en cuatro años ni en seis. La diferencia es que Zaragoza cuenta ahora con la colaboración de la DGA y tiene más recursos que antes para abordar los proyectos pendientes desde hace años. Zaragoza está de moda, es más atractiva y sostenible, y ofrece oportunidades para que los jóvenes quieran quedarse a vivir aquí.

El inicio fue complejo. Afrontó los estragos que causó una tormenta histórica, la nueva Romareda estuvo al borde del fracaso. ¿Se llegó a arrepentir de haber dado el paso?

No. Son problemas que te encuentras cuando estás al frente de la gestión de un ayuntamiento o de una empresa. Pero el mayor honor que he tenido en mi vida es poder representar a los zaragozanos y trabajar para ellos como alcaldesa de la ciudad.

En julio empiezan los derribos de en La Romareda. ¿Cómo se siente ahora?

Estoy muy contenta de ver que por fin un proyecto que llevaba 20 años atascado va a ver la luz. Nunca antes habíamos tenido tanto consenso y fondos para poder abordar un proyecto solvente de estadio.

¿Se sabe cuál va a ser el coste definitivo?

Tenemos un anteproyecto de 148 millones, y podría llegarse a los 155. Al adjudicar el campo, vamos a utilizar una fórmula muy novedosa, basada en costes objetivos. Nos garantizará que las desviaciones de precios serán inexistentes y habrá la máxima transparencia y seguridad jurídica. Las empresas tendrán que verificar y se pagarán las facturas directas. Esta fórmula funciona en Europa con mucho éxito, y se usa para pagar autopistas, una carreteras, puentes… El proyecto de la nueva Romareda va a ser novedoso también en esa cuestión.

¿Hay un coste establecido?

Hablamos de un proyecto de unos 148 millones, 152, 155… Estará en torno a esas cifras.

¿Se pagará con recursos propios o recurrirán a endeudamiento?

Hay recursos propios de las dos instituciones y el club y, para lo que falte, se recurrirá al endeudamiento, como quien se compra una casa.

¿Es posible todavía que entren nuevos socios?

Sí, no lo tenemos descartado. Las puertas están abiertas a que haya un cuarto o un quinto socio. Cada uno lleva sus tiempos a la hora de valorarlo. Mientras tanto el proyecto no para y seguimos avanzando.

¿Hablamos de Ibercaja y de la Diputación de Zaragoza?

Ibercaja está estudiándolo, haciendo sus análisis. En la Diputación de Zaragoza no llegaron ni a escuchar la propuesta. El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez-Quero, no nos recibió y no quiso saber nada.

¿Por motivos políticos?

Yo creo que más por error político. Ha renunciado a este proyecto sin ni siquiera querer escucharlo.

Con la proyección de población que tiene Zaragoza, ¿se quedará pequeña la nueva Romareda con 43.184 butacas?

Nuestro objetivo como ciudad es seguir creciendo, pero tenemos que ser también comedidos a la hora de hacer el proyecto. Si más adelante se queda pequeño, ya veremos qué medidas se toman. De momento, creo que es la cifra exacta para las necesidades de la ciudad, del club y las que nos marcan los organismos internacionales para poder acoger partidos de la Champions, el Mundial 2030..., y que tampoco esté vacío en los días de partido normal.

Confiando en que el Real Zaragoza vuelva a ser de primera...

Por supuesto. La cuarta ciudad de España merece tener un equipo en primera división y espero que algún día lo tengamos.

¿Cómo intentarán rentabilizar el nuevo campo más allá de los partidos y los conciertos?

Se hará un contrato para que el club gestione la parte del campo con los espacios que le corresponden. No es lo mismo explotar la Romareda actual que la nueva. Será como San Mamés, el Bernabéu u otros estadios de última generación, que tienen modelos que les permite explotarlos los 365 días al año con congresos, convenciones, el alquiler de salas para distintos eventos. Y, por supuesto, los grandes conciertos, que serán un hito para la ciudad. Por otra parte estarán los usos terciarios. Aún están por definir, pero es muy posible que haya un hotel, una residencia o un coliving, y distintos equipamientos locales.

Entonces, el hotel no está descartado.

Es una posibilidad para los 20.000 metros cuadrados, si cuando se licite hay interés por parte del mercado. Nos interesa que se explote aquello que el mercado demande y que más rentabilidad dé a la sociedad.

Para que avancen las obras con más rapidez, se hará el estadio desmontable en el Parking Norte. ¿Cuánto costará?

El coste del campo modular tiene que ir acompasado con el ahorro por acortar los plazos. Podríamos hablar de ahorrar 8 o 10 millones de euros, que podrían compensar el gasto del nuevo campo modular. Estos son los baremos, todo sujeto obviamente a la licitación, a los precios finales y a las bajas que finalmente eso pueda acarrear.

¿No descarta entonces que al final el coste sea cero?

Trabajo con el objetivo de que el campo modular se compense con los ahorros al reducir el tiempo. En los 148 millones o 155 entrarían ambas cosas. Ese es el objetivo, vamos a ver si somos capaces de alcanzarlo.

Alrededor del estadio actual habrá también costes de urbanización.

Vamos a intentar aprovechar la reforma para urbanizar el entorno de La Romareda y hacer una nueva plaza amable en Universidad.

¿Se podrían obtener ingresos cediendo a un patrocinador el nombre del estadio portátil?

Se podría, pero aún no estamos tan avanzados en esa propuesta. Estamos escribiendo el libro cada día, cada semana. Nunca antes se había avanzado tanto.

¿La DGA va a ceder el Parking Norte como prometió el presidente Azcón en campaña?

De momento, mientras se necesite el campo modular, es una cesión temporal a la sociedad La Nueva Romareda. Cuando ya no se necesite, la idea es que se pueda ceder a la ciudad de Zaragoza el uso, la explotación y la conservación municipal.

¿La urbanización del Parking Norte va a ser parcial?

De momento sí. Vamos a priorizar y agilizar lo que necesitamos a corto plazo, y después abordaremos el resto. Será la zona del campo modular,

los aparcamientos, y el espacio necesario para que sea un entorno amable para que la afición, las peñas y todo el mundo disfrute de los partidos.

¿Se podrá conservar para la futura ciudad del deporte?

Puede ser una posibilidad. No están tan definidas las necesidades de la Ciudad del deporte como para afirmarlo ahora con contundencia y con rotundidad. Yo creo que tendría mucho sentido. Un campo redimensionado a 6.000 o 5.000 plazas tendría quizás más sentido que un estadio de 20.000.

¿Se habilita un campo desmontable en el Parking Norte para cumplir los plazos del Mundial 2030 o para inaugurar el nuevo estadio antes de las elecciones?

No vamos a llegar a inaugurar La Romareda antes de las elecciones. Se habilita un campo modular porque nos permite tener menos riesgos al ejecutar las obras y reducir los plazos y las molestias.

¿Cuándo se elegirá el gerente de la sociedad?

Estamos en el proceso de selección, y tenemos tres candidatos finalistas. En quince o veinte días podremos tener ya a un gerente, que nos aliviará a todos mucho trabajo. Se encargará de informar al Consejo de Administración y del día a día de todas gestiones que hay que hacer. Hay que pensar en la explotación del uso terciario y que no hay desviaciones en las obras.

¿La definición de los usos terciarios se tomará cuando se presente el proyecto definitivo o después?

Conoceremos el proyecto definitivo a finales de junio, y habrá que ver cuáles son los mejores usos que tienen esos espacios para el mercado. Es muy importante ver qué usos van a ser los más rentables para la sociedad y eso te lo marca el mercado.

¿Cuánto le costará a Zaragoza ser sede del Mundial 2030?

Si no contamos el estadio, los costes no van a ser excesivos. Habrá que tomar medidas extraordinarias de seguridad. Zaragoza tiene la capacidad hotelera y las comunicaciones y, aunque habrá que adecuar algunos espacios, creo que el coste no va a ser muy alto.