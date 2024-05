Un hallazgo arqueológico aparece en la primera cata en la plaza de San Miguel de Zaragoza el primer día de obras

Esperaban restos arqueológicos en la plaza San Miguel, y las evidencias no han tardado en llegar. Tal es así que un par de horas después de empezar, los trabajos se han paralizado en la primera cata por un hallazgo. A las las 11.00., una excavadora rompía el pavimento de la calle San Miguel, para sorpresa de los los dueños de las cafeterías de alrededor a los que oficialmente nadie se lo había comunicado. A un metro de profundidad, unos minutos después, han aparecido los restos de un antiguo pavimento de cantos rodados, unidos por yeso, de entre los siglos XVI y XIX. Es bastante similar a los encontrados en otras obras como la de la Plaza de Santa Engracia, o en el Balcón de San Lázaro, según confirman desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los arqueólogos van a proceder a terminar de limpiar los cantos, documentar el espacio y situarlo en plano, y se cubrirá con geotextil para su protección. Después, cuando se completen las ocho catas, se remitirá el pertinente informe a Patrimonio de la DGA. Y es que será Patrimonio de Gobierno de Aragón el área que decidirá en última instancia el tratamiento de cualquier resto que aparezca en los diferentes sondeos que se van a ejecutar en las cuatro próximas semanas. Es el pavimento típico de esa época antes del adoquinado que cubrió las calles en siglos posteriores.

Las catas van a continuar, a partir de ahora, en otro de los puntos que se han seleccionado, según han confirmado fuentes municipales. En la plaza San Miguel, en total, están previstas ocho catas, de 2,5 metros por 2,5 metros y una profundidad de dos o tres metros. Si se llega, pues en este caso el pavimento de cantos rodados ha surgido a solo un metro.

La cata, hasta que se decida qué hacer con el pavimento, seguirá abierto. Mientras se va avanzando con el resto. La previsión inicial era completar el proceso en cuatro semanas, antes de empezar a trabajar en el Coso.

El resultado de las catas arqueológica es vital a la hora de definir la remodelación de la plaza de San Miguel y si es viable llevarla a cabo. Hay un procedimiento estándar para realizar cada cata. "Se señaliza la zona, se desvía el tráfico, se recorta el pavimento, se excavan las tierra y se protegen los taludes para garantizar que el acceso de los arqueólogos se va a realizar en condiciones de seguridad", explicaba Jesús Giménez, jefe del departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza a HERALDO. Salvo cuando hay algún hallazgo, como es el caso.

En cada cata se moviliza a unas cinco personas, y entre ellas debe estar el arqueólogo municipal, que toma el mando si aparecen restos. La primera llamada esta mañana se ha dirigido al Ayuntamiento. Acto seguido, se ha procedido a la limpieza y documentación del pavimento encontrado.

¿Cómo se decide dónde realizar la cata? En este caso, explica Jesús Giménez, se ha tenido en cuenta que la excavación a dos metros de profundidad no afectara a los servicios de la zona. No se puede obviar, a pesar de ello, que "la información de las tuberías es teórica a partir de planos, y la realidad es que puede haber servicios desviados o que no estén correctamente reflejados", detalla.

Las catas y las terrazas

A las 11.30, los trabajos se estaban desarrollando con normalidad. La pala excavadora movía el terreno, bajo la atenta mirada de media docena de trabajadores. La zona estaba correctamente señalizada, restringiendo bastante el acceso a la iglesia de San Miguel y también el espacio de las terrazas, cuyos dueños aseguran que no han recibido comunicación oficial del Ayuntamiento. Camelia Pruschan, del bar St.Michel, se mostraba visiblemente disgustada. "Por la mañana he visto obras frente al bar, y ellos me han dicho que eran catas. Con este ruido, ¿te sentarías tú en la terraza?", lamentaba. En su caso, el trabajo se limita exclusivamente a la terraza. "Hace dos años fueron las obras de la calle San Miguel, ahora estas", reprocha.