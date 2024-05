Revuelta de los taxistas de Zaragoza contra los VTC: "Esto es un dislate. O jugamos con la misma baraja o se romperá"

La convivencia entre los taxistas y los trabajadores de los VTC (alquiler de coches con conductor) se complica, y da origen a una situación que "hasta ahora no se había dado en Zaragoza". Lo asegura Miguel Ángel Perdiguero, presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza (Apatz), que explica que la semana que viene se celebrará una asamblea gremial para analizar el problema y que quieren pedir al Gobierno de Aragón más regulación. "No cumplen la ley, no esperan quince minutos, se alquilan con la mano. Recurren todas las multas y van a pérdidas para cargarse el sector del taxi", critica Perdiguero.

Explica el presidente de Apatz que en Zaragoza prestan servicios urbano 59 VTC y hay 80 más por el decreto que dictó el exministro José Luis Ábalos. Muestra su preocupación por una remesa de 29 vehículos más que tienen localizados, sobre los que han pedido información a la DGA. La convivencia es difícil porque "hacen el mismo trabajo, pero no están regulados por nada". Avisan por ello los taxistas de que "o jugamos todos con la misma baraja o se romperá".

Refuerzo por las noches en los fines de semana

Con un ocio "desatado", no quieren que falten taxis por las calles de Zaragoza en las noches y las madrugadas de los fines de semana. Se permite, desde hace unas semanas, que puedan trabajar 444 más de las 22.00 a las 6.00. "Hay los mismos coches por el día y por la noche, hasta 1.332", explica. El refuerzo, aunque es voluntario, se nota porque el trabajador consigue "un dinero extra". Algunos domingos, permiten que el refuerzo se adelante hasta las 18.00 horas, y se presta un cuidado especial a la Estación Intermodal. A pesar de los problemas que Perdiguero ve en esta instalación, que son muchos y variados.

La estación solo tiene capacidad para 80 taxis al mismo tiempo, en verano la temperatura se dispara y les cobran un euro por usar los aseos públicos. "Preguntamos a Adif y no nos contestó. Tenemos que andar hasta la estación de autobuses. Es vergonzoso que no tengamos un baño medio decente", denuncia.

Agresiones y estafas

Tras un fin de año complicado con casos de agresiones graves, al sector le preocupa ahora las estafas de clientes y los desorbitados precios de los seguros. Perdiguero explica que casi la mitad de la flota tiene ya instaladas cámaras de seguridad y que "todo el que se cambia de coche la incluye". Sí han detectado cómo, tras la pandemia, hay más gente que les falta al respeto y que se intenta ir sin pagar. Para atajar el aumento de casos decidieron llevarlos todos al juzgado, ya sean 6 euros o 30. Y funciona; "Cuando reciben el burofax, el 80% paga la carrera y también la indemnización por el tiempo que ha perdido el taxista".

El subidón en los seguros "se come" los 10.000 euros de subvención que reciben del Ayuntamiento. Asegura, a modo de ejemplo, el presidente de Apatz que en los casos más favorables pasa de 800 a 1.300, aunque conoce casos en los que "pagan 3.200 y, en el caso de gente joven que accede ahora al sector, hasta 3.500".

Lanzaderas al centro de la ciudad

Achaca Perdiguero la escasez de taxis en momentos puntuales en Zaragoza a que se programan eventos al mismo tiempo, y cada uno en una punta de la ciudad. Y denuncia que hay espacios en la ciudad, como el pabellón Príncipe Felipe, que ni siquiera tienen una parada de taxis. Propone, para compensarlo, que se habiliten lanzaderas al centro de la ciudad para facilitar el acceso a los taxis.

El traspasado de licencias, además, parece que está repuntando. De los 48.000-52.000 que se pagaban el año pasado solo por el permiso, se empiezan a alcanzar los 60.000 euros, sin el coche incluido.

Todos estos temas se analizarán en la asamblea del gremio de la próxima semana, en la que el presidente de Apatz dará cuenta del estado del sector. Explicará en qué punto se encuentra, qué puede venir y cómo afrontar el futuro. "En Zaragoza no hacemos huelgas, pero sí podría salir alguna medida de presión. Me someteré a lo que diga la asamblea", ha señalado, aunque de reiterar que corresponde a las instituciones "poner coto a esta situación".