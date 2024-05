El PSOE exige a Chueca que aclare el coste del estadio provisional de fútbol del Parking Norte para el Zaragoza

El concejal socialista, Horacio Royo, ha vuelto a exigir a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que aclare con “luz y taquígrafos” el coste del campo provisional de fútbol que se levantará en el parquin norte para 20.000 espectadores. Una petición que se hace más acuciante tras la Comisión de Urbanismo celebrada esta mañana, en la que los socialistas han vuelto a lamentar la “opacidad”, la “falta de rigor” y las “mentiras” del consejero del ramo, Víctor Serrano, a la hora de especificar el ahorro real que supondría jugar en este estadio provisional para la construcción de la nueva Romareda.

Royo ha recordado que “es algún medio de comunicación, y no el Gobierno de Chueca, el que habla de 12 millones de euros lo que costaría este campo provisional”. A ello, habría que sumar los 11,4 millones de euros a los que asciende el coste de urbanizar la zona del parquin norte, según un informe elaborado ya hace dos años por técnicos municipales. En este sentido, se ha preguntado “si alguien se puede creer que jugar en este estadio provisional nos ahorrará entonces cerca de 25 millones de euros”. En este caso, Víctor Serrano le ha advertido que esos 11,4 millones reflejaban el coste para la urbanización del Parking Norte al completo. "Al señor Royo se le pilla al vuelo", le ha reprochado el concejal de Urbanismo, que ha mantenido con el socialista una tensa relación durante toda la comisión.

Royo también se ha preguntado si Víctor Serrano le ha contado al presidente Azcón que desde 2022 se cuenta con el informe sobre los costes de urbanización del Parking Norte. “Lo digo porque igual se ahorraba los 14.000 euros de contrato”, ha ironizado.

El concejal socialista ha lamentado el “nulo rigor” del Gobierno de Chueca a la hora de referirse al denominado ‘Plan B’, “ocultándonos las verdades razones de esta decisión”. ¿La Liga exige jugar fuera? ¿Es un problema de imposibilidad de cumplir con los plazos comprometidos? Llegados a este punto, para el señor Serrano cualquier explicación es posible para hacernos ver que habíamos estado todos despistados y no nos habíamos dado cuenta de que urbanizar un solar y construir un estado nuevo apto para jugar en la liga profesional no solo no supone incrementar los costes de la operación, sino que además nos ahorra dinero”.

Serrano le ha replicado que el Gobierno de la ciudad va a hacer "el mejor campo de fútbol para la ciudad y para el Mundial 2030", y que el PSOE "no ha ayudado".

Ha insistido Royo en que “la capacidad de desdecirse una y mil veces que tiene Serrano en su permanente intento de ocultar lo que verdaderamente ocurre con la construcción del nuevo estadio es alarmante”. “Hemos pasado de que costaría cero euros a 180 millones de euros, de los que 120 serían dinero público, según reconoce el propio Gobierno de Chueca”, ha zanjado.