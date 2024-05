Tumban el recurso que dejaba en el aire el Espacio Zity de las Fiestas del Pilar y rechazan la suspensión cautelar

Vía libre la el Espacio Zity de las Fiestas del Pilar. Al menos, por ahora. El Gobierno de Zaragoza aprobará este jueves desestimar el recurso de Big Star Music contra la adjudicación de la concesión a Eventos MPH-Sold Out Zusup 2, tras analizar el informe preparado por los técnicos municipales. Denegará, también, su petición de suspensión cautelar al considerar que "frente al interés privado alegado por el recurrente prevalece el interés público que representa la celebración de espectáculos musicales en el Pilar del Espacio Z". En el escrito, al que ha tenido acceso HERALDO, se argumenta que la organización de los actos para el Pilar han de plantificarse con antelación y la suspensión ahora "pondría seriamente en peligro la celebración de dichos espectáculos para las fiestas, con el consiguiente descrédito que representaría para la ciudad prescindir de este espacio". Se cierra con ello, la vía administrativa, aunque Big Star Music tendrá abierta la posibilidad de llevar la concesión al contencioso-administrativo.

Al rechazar la suspensión cautelar, los técnicos recuerdan, también, que que la adjudicataria de la concesión "asume la obligación de acondicionar el terreno de ampliación del recinto y del vial perimetral de seguridad", que son unas actuaciones que requieren unos plazos para la revisión y la aprobación de la ejecución del proyecto. Estas obras, que permitirán la ampliación del Espacio Zity de Valdespartera, ya han comenzado. Las máquinas están trabajando en el ferial de Valdespartera donde las carpas para los conciertos aumentarán la capacidad hasta los 30.000 espectadores de aforo máximo.

El recurso de reposición que presentó Big Star Music el 26 de abril pedía la suspensión de la concesión administrativa de la utilización privativa del Espacio Zity. Se apoyaba, para hacerlo, en media docena de preceptos que han sido, uno a uno, rebatidos por los técnicos. La recurrente denunciaba que le fue denegada parte de la oferta de de Eventos MOH-ZUSUP 2 declarada como confidencial y que eso le provoca "indefensión. También alegaba un incumplimiento del pliego de condiciones, la contaminación de sobres en la oferta, la valoración técnica y una diferencia de puntuaciones que "no está lo suficientemente justificada".

Los técnicos estiman que "no hay indefensión". Resolvieron, previamente, un expediente que aclaraba las cuestiones de confidencialidad y recuerdan que también la ganadora también pidió acceder a la oferta de Big Star Music, y la ahora recurrente lo denegó con criterios similares. Tampoco comparten que la oferta de Eventos MPH-Sold Out Zusup 2 "esté incursa en motivo alguno de exclusión".

En el recurso de Big Star Music se indica que la oferta ganadora es "imposible de cumplir" al incluir dos actuaciones que los artistas tenían comprometidas con Last Tour, la empresa con la que se iba a constituir en una UTE. En este caso, se argumenta que no se puede deducir que los compromisos fueran "en exclusiva" y que "no impediría que pudieran existir compromisos similares de los mismos artistas con otras empresas".

En cuanto a los aspectos técnicos, se rechaza que se pueda apreciar contaminación de los sobres de la oferta. Más tajante es el informe sobre las dudas planteadas respecto a la puntuación. "El informe no ha incurrido en errores materiales, ni utilizado criterios arbitrarios o discriminatorios que justifiquen la alteración de la valoración efectuada", sostienen. En la contratación pública, argumentan, la motivación "no precisa un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas, bastando que sea racional y suficiente". Y en este caso, sostienen, "la valoración técnica se encuentra debidamente motivada" y "no se observa que los técnicos que lo suscriben hayan incurrido en una valoración irracional o arbitraria de las ofertas, ni se hayan apartado del procedimiento aplicable".

MPH ganó el concurso por 31 puntos de diferencia

En la adjudicación del Espacio Zity, MPH obtuvo un total de 90,50 puntos en la valoración de los criterios subjetivos (sobre dos) y los objetivos (sobre tres), mientras que Big Star Music sumó 59,88, con una diferencia de más de 30 puntos. La empresa ganadora pagará un canon de 278.400 euros y destinará 3,5 millones a la contratación de artistas y otros 140.000 euros para la promoción y difusión del evento.