Lío en el Espacio Zity de las fiestas del Pilar: la empresa que perdió la concesión cuestiona la adjudicación

El Espacio Zity, el corazón de la fiestas del Pilar, es un caramelo para las promotoras de espectáculos. En una parcela de 35.775 metros cuadrados y con un aforo de 30.000, se programan conciertos junto al recinto ferial de Valdespartera nueve días seguidos. El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado este año a licitación la adjudicación entre 2024 a 2026 del recinto, con posibilidad de prórroga anual en 2027, 2028 y 2029. Y la empresa seleccionada ha sido la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Eventos MPH SL y Sold Out ‘Zusup’ SL, una elección que no convence a su competidora, la UTE formada por Big Star Music SL y Last Tour Iberia.

Big Star Music "no está conforme" con las puntuaciones otorgadas en el procedimiento de licitación y solicitó el pasado 6 de marzo al Ayuntamiento de Zaragoza mediante un registro electrónico "acceso y copia de la documentación del expediente que corresponde a la concesión administrativa" para el uso del Espacio Z en el ferial de Valdespartera. Se refiere, en particular, a la oferta presentada por Eventos MPH SL y Sold Out ‘Zusup’ SL, la adjudicataria.

Ante la petición del expediente, la Oficina de Gestión del Espacio Público reclamó a la empresa ganadora un escrito para que acredite "el carácter de confidencialidad" de la información incluida en la oferta. Hay varios aspectos incluidos, con argumentaciones para justificarlos. Quiere mantener la confidencialidad sobre la disposición del recinto, los renders artísticos de las instalaciones con imágenes creadas por el equipo de escenografía y la descripción de cada una de las capas, así como el diseño para su usabilidad.

Consideran desde Eventos MPH y Sold Out que "incluyen diseños exclusivos que cuentan con un gran valor estratégico para la empresa, ya que incluye un planteamiento artístico diferencial". Según figura en el expediente, consideran que "desvelar esa información a la competencia supondría facilitar su ventaja competitiva en futuras licitaciones".

Vetan las páginas que incluyen información técnica descriptiva de las carpas, infraestructuras y distribución, porque son "secretos profesionales" y el acceso a la planimetría del recinto y la memoria de instalación. Tampoco quiere facilitar el estudio acústico que contrataron a la empresa ARIS para solventar las afecciones del ruido al barrio de Valdespartera.

Del equipo de trabajo, no quieren desvelar el organigrama, la descripción de los puestos de trabajo y quien los ocupa. Piden confidencialidad para la "exhaustiva" descripción de la programación artística, al considerar que son "secretos comerciales" y que "en manos de los competidores podría desembocar en una alteración del precio de contratación de los artistas".

También buscan ampliar la restricción a la información de la memoria económica, porque describe la previsión de ingresos y gastos, y el compromiso de contratación de artistas y grupos, tanto para conciertos como para verbena, pues "se trata de una exhaustiva relación de artistas de los distintos escenarios". Refiere la adjudicataria, en este caso, que "incluye datos personales de los artistas".

Tras analizar el alcance de la "transparencia" que debe garantizar la Administración, el expediente que aprobó el Gobierno de Zaragoza señala que la justificación aportada "se entiende ajustada a los criterios plasmados". Procede, por ello, a "declarar el carácter confidencial de la información señalada por la empresa". "Procede denegar el acceso del solicitante a la información declarada como confidencial", argumenta. Sí se concede a Big Star Music SL el resto de la información del expediente de la licitación del Espacio Zity.