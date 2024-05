El doble homicida de Boggiero disfrazó de caída accidental un mataleón mortal

“Joder, vaya suerte que tengo, ya se me murió el otro día un moro en mis brazos, uno al que compraba hachís ¿No te acuerdas, creo que estuviste tu ese día”. Estas palabras dirigidas por José Miguel O. C. al policía que le acababa de preguntar por las manchas de sangre en sus manos y ropas a escasos metros del cadáver de Mariana V. N. han sido clave para resolver el homicidio de Abdelmalek E. M., ocurrido entre el 11 y el 12 de marzo en el número 152 de la calle de Boggiero de Zaragoza.

La maquinaria policial que se puso en marcha para averiguar lo ocurrido a la mujer este pasado 4 de mayo, sirvió para atribuir la presunta autoría de ambos homicidios a José Miguel O. C., de 50 años. Los agentes tenían perfilado un sospechoso y habían dado con dos testigos que apuntaban hacia una persona a la que habían conocido como ‘Josemi’, pero que aún no habían identificado. Sin embargo, las manifestaciones espontáneas del propio José Miguel O. C. les permitieron cerrar el círculo.

Como ha informado este diario, en la madrugada de este sábado la Policía acudió a la calle Boggiero tras la llamada de varias personas que alertaban de la presencia del cadáver de una mujer con la cabeza y cara ensagrentadas, cubierto con una sábana y apoyado en la pared del número 150 de esa vía. Cuando los agentes acordonaban la zona se les acercó el luego detenido para decirles: “Ahí hay una tía medio muerta a la que le han dado una paliza cuatro moros y la han dejado ahí tirada”. E instantes después de decir esto se lamentó de la mala suerte que tenía pues, según él, habían estado juntos hasta hacía muy poco y ahora estaba muerta, como le había pasado “con el moro del otro día”.

En realidad se refería a Abdelmalek E. M., de 39 años, nacido en Marruecos, casado, aunque su mujer reside en Almería. Esta persona, al que sus conocidos del Gancho llamaban el ‘Francés’, fue encontrado muerto en la calle, a la altura del 152, un edificio en obras abandonado. Pero no había fallecido en la vía pública ni tampoco en ese momento, como luego averiguarían los agentes, sino dentro del inmueble okupado por José Miguel C. O. y del que solo él disponía las llaves del candado.

El Francés había estado ahí dos días antes con dos vallisoletanos vecinos de Tudela que llegaron a Zaragoza a buscarse la vida. Josemi los invitó el 11 de marzo a los tres a tomar dentro unas cervezas y fumar unos porros. Sobre las 22.00 de ese día se marcharon del edificio y dejaron dentro a Abdelmalek E. M. con claros síntomas de embriaguez e intoxicación, pues había consumido alcohol, medicamentos, cocaína y hachís. Con ellos también había mujer, de entre 35 y 40 años, a la que estos testigos no supieron identificar. Al día siguiente, sobre las 11.00 del 12 de marzo, en la puerta de un súper de César Augusto donde pedían dinero, se encontraron con Josemi y les dijo que el Francés “se había caído en el edificio”, pero que “estaba bien”. El día 13 por la mañana, en el mismo sitio, les dijo que el Francés estaba “tirado” dentro del inmueble y “no respondía”.

Los dos hombres fueron con Josemi al lugar y, entre los tres, sacaron a la calle el cuerpo de Abdelmalek E. M., donde el 061 acudió a prestarle asistencia pero solo pudo certificar su fallecimiento.

La autopsia practicada al cadáver revelaría, sin embargo, que las lesiones que presentaban no eran compatibles con una caída como la que describía José Miguel C. O. En realidad, localizaron una luxación cervical típica de las que se producen en traumatismos causados, por ejemplo, con la maniobra del mataleón. Ahora está en prisión provisional como presunto autor de un doble homicidio.