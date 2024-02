Una auxiliar reduce con la técnica del 'mataleón' a un hombre que destrozaba su farmacia

Nunca se sabe a lo que te tienes que enfrentar cada día en tu puesto de trabajo. Si no que se lo digan a Carmen, una auxiliar de farmacia que ha tenido que sacar a relucir su práctica en 'kick boxing' y defensa personal en la farmacia en la que trabaja en Málaga. Hace unos días, esta técnico, que también trabaja como empleada de seguridad en una discoteca los fines de semana, tuvo que reducir mediante la técnica del 'mataleón' a un hombre que estaba destrozando su negocio.

En declaraciones a 'Diario Sur', esta joven malagueña de 23 años relata lo acontecido aquel día en torno a las cinco y media de la tarde. "Vimos que entraba un hombre pegando voces. Mi compañera le dijo que cogiera las cosas y se marchara. Pero él no se iba e hizo ademán de pasar por dentro del mostrador", cuenta Carmen. Entonces fue cuando ella intervino, primero para decirle que se marchara haciendo este caso omiso. "Le dije: 'Por favor, vete. Como no te vayas te voy a echar por la fuerza'. Le advertí que iba a llamar a la policía, pero no me hacía caso. Me puse muy nerviosa", relata.

Este individuo, que medía aproximadamente 1,80 m, continúo tirando una estantería y se dirigía hacia el mostrador cuando ella se abalanzó sobre él y lo tiro al suelo para hacerle la maniobra del 'mataleón'. "No se la llegué a hacer bien porque no lo dejé inconsciente. Yo lo único que quería era inmovilizarlo. Y el tío empezó a gritar: '¡Policía, policía!", explica Carmen a 'Diario Sur'.

Una empleada de farmacia reduce con la técnica del mataleón a un individuo que destrozaba su farmacia en Málaga.

La joven trabaja en la farmacia y por las noches en una discoteca como personal de control.



👉 Urge más seguridad ciudadana y medios para Guardia Civil y Policía… pic.twitter.com/n9w6hXqi6T — SARA GONZÁLEZ 🇪🇸🇪🇺 (@SaraHispania) February 13, 2024

Los agentes llegaron al lugar en unos 10 minutos y detuvieron al hombre de origen búlgaro por amenazas y desórdenes públicos. 10 minutos eternos para ella ya que asegura que nadie le ayudó. "La gente pasaba por allí y entraba a comprar como si nada. Hubo incluso quien me pidió que lo soltara", admite.

Este acto cargado de valor fue reconocido por su jefa al ver las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia y agradeció lo que hizo "para defender su farmacia".