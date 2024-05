Prisión provisional para el presunto autor de dos homicidios en Zaragoza

José Miguel O. C., de 50 años, ha sido enviado a la prisión de Zuera como presunto autor de los homicidios de Mariana V. N. y Abdelmalek E. M., cometidos los pasados días 3 de mayo y 13 de marzo, respectivamente, en el mismo edificio okupado de la calle de Boggiero, el número 152.

La Policía cree que el de la mujer, de 40 años, se produjo al ser empujada por las escaleras del inmueble, que fue abandonado sin terminar las obras, mientras que la del varón, de 39, fue por una luxación cervical producto de la maniobra de mataleón. En ambos casos, la única persona que tenía acceso al edificio era José Miguel O. C., que dispone de las llaves de la cadena que da acceso al mismo. También fue la persona que alertó de las dos muertes a terceras personas y lo hace en ambos casos cuando habían transcurrido varias horas desde los fallecimientos.

Los agentes del Grupo de Homicidios, tras la inspección ocular y después analizar los restos de sangre hallados en el lugar, así como las manifestaciones espontáneas y contradictorias del arrestado, han llegado a la conclusión de que es el presunto autor de ambas muertes. En el caso de Mariana V. N., creen que el sospechoso la mató tirándola por las escaleras y que después movió el cuerpo. Dentro del edificio hallaron huellas de arrastre y depósitos de sangre que evidencian dónde murió la mujer.

No fue hasta unas diez o doce horas después cuando sacó su cuerpo a la calle y lo dejó sentando y apoyado junto a una pared, con una sábana que le cubría la cabeza y la cara, que tenía ensangrentadas. El cadáver fue localizado pasadas las doce de la noche del viernes por una vecina que se dirigía a su domicilio. Previamente, el detenido se había acercado a un bar de la cercana calle de Mayoral para decir que había "una mujer muerta en Boggiero a la que cuatro moros habían violado y luego dejado allí".

Cuando los agentes estaban acordonando la zona para preservarla y facilitar la investigación, se les acercó el que luego sería identificado como José Miguel O. C. y les manifestó de manera espontánea: "Ahí hay una tía medio muerta a la que le han dado una paliza cuatro moros y la han dejado ahí tirada". Al preguntarle más datos, aclaró: "Son todos muy jovencitos y los conozco de que se pinchan en un callejón la plaza de Santo Domingo".

Mientras estaba hablando con él, el policía observó que tenía manchas de sangre en las ropas y en las manos y al ser preguntado por su origen respondió que él había "pasado por ahí" y la mujer le había pedido "vino", "monedas" y un "porro" y al ver que tenía sangre la había "limpiado" la cara con un pañuelo. "Hemos estado juntos hasta ahora mismo, llevamos una hora y media juntos. Joder, vaya suerte que tengo, ya se me murió el otro día un moro en mis brazos, uno al que le compraba hachís" ¿No te acuerdas? Creo que estuviste tú ese día", preguntó el sospechoso al policía.

Todas estas afirmaciones, unidas al resultado de la inspección y el resultado de las autopsias llevaron a la Policía a imputarle los dos homicidios. Al decirle que estaba detenido, negó que la sangre que impregnaban sus ropas fueran de la víctima. "No es de ella, es de unas gallinas que he matado en Montañana", les dijo.

En un principio, se pensó que Mariana V. N. podría haber sido víctima también de una agresión sexual, pues estaba desnuda de cintura para abajo y ensangrentada, pero los forenses no apreciaron traumatismos de que hubiese sido agredida sexualmente. Si que tenía una fractura craneal, probablemente la lesión mortal, y otros traumatismos en la cabeza, varias costillas fracturadas además de hematomas por el resto del cuerpo. La conclusión preliminar de los médicos forenses es la muerte es compatible con una precipitación.

En cuanto a Abdelmalek E. M., el deceso ocurrió el 13 de marzo. Ese día José Miguel O. C., que tiene antecedentes por numerosos delitos, pidió ayuda a dos personas para sacar el cadáver de este inmigrante marroquí a la calle y les dijo que se había caído por las escaleras desde la segunda planta del edificio, pero las lesiones que se apreciaron no eran compatibles con una caída de esas características. Los investigadores creen que si el sospechoso no arrastró el cuerpo, como se cree que hizo con Mariana V. N. es porque no tenía fuerzas. Y en ambos casos, entre la muerte y el hallazgo de los cuerpos pasaron más de diez horas.

El arrestado, en el juzgado, solo ha querido contestar las preguntas de su abogado, Luis Ángel Marcén, del despacho de Carmen Sánchez, y ha sido para negar los hechos y atribuir el fallecimiento de Abdelmalek E. a una caída accidental. Respecto a la segunda ha rechazado tener relación y se ha limitado a mantener que se encontró el cuerpo junto al portal del edificio en el que vive.

En las puertas del Juzgado de Guardia, Marcén ha defendido la inocencia de su cliente y ha indicado que se trata de una persona con bajo nivel cultural y económico, con muchos problemas de adicciones a las drogas y al alcohol. "Es de este tipo de gente que se bebe tres botellas de vino o de whisky al día y prácticamente luego no coordina y no se acuerda de las cosas, se olvida de todo", ha manifestado.

El abogado considera que la Policía ha llegado a la conclusión de que tiene que ser él porque tiene manchas de sangre, pero es así porque se encontró con la fallecida, la intentó ayudar y fue él quien avisó en un bar de que estaba allí tirada. "No llamó él a la policía porque es un indigente, sin saldo en el teléfono móvil, pero unos no le hacían caso y otros huían de él porque que pensaban que les iba a robar", ha aclarado.

