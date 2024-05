Los vecinos tras la muerte de una mujer en el Gancho de Zaragoza: "No me imaginaba esta magnitud"

Un coche de la Policía Nacional custodiaba a primera hora del día la calle de Basilio Boggiero, a la altura del número 150. En ese enclave del barrio del Gancho, una mujer de unos 40 años ha sido hallada sin vida esta madrugada, un suceso por el que la Policía Nacional ha detenido a un varón. No obstante, la investigación continúa abierta.

"Sobre la 1.00 he empezado a escuchar gritos y cuando me he asomado a la ventana he visto que la policía había acordonado la calle", ha relatado Anselmo Fernández, vecino de la zona y vicepresidente de la Asociación Gancho y Pignatelli.

"Los gritos son habituales aquí, en especial los fines de semana, por lo que no me he alarmado. No imaginaba esta magnitud", ha confesado a HERALDO en el lugar de los hechos.

La víctima ha sido encontrada en medio de un gran charco de sangre, tal y como han informado fuentes oficiales. Por la mañana, todavía quedaban algunos restos del suceso y varios escombros junto al portal del edificio. "Cuando hemos llegado a casa, sobre las 4.00, nos hemos encontrado a la policía en la puerta, que nos ha dicho que subiéramos", contaban unas jóvenes que están hospedadas en un piso de uso turístico del edificio custodiado.

El representante de la entidad vecinal ha lamentado que la situación en el barrio "se está complicando y existe mucha inseguridad". De hecho, los vecinos creen que el edificio del número 152 se encuentra "ocupado". "No lo tenemos confirmado, pero está cerrado con un candado por dentro que no se puede sacar", ha informado Fernández. Precisamente, algunas fuentes han señalado que el suceso de la madrugada de este sábado se ha podido desencadenar en este inmueble cerrado.

"Cuando cae el sol ya no se puede andar por según qué calles, te ofrecen droga constantemente", ha insistido Anselmo Fernández, que en cualquier caso, agradece la implicación diaria de la Policía Nacional y Local. Esta semana está programada una junta vecinal para tratar esta situación, aunque Fernández ya apunta que una solución sería una comisaría de barrio.