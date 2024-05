Zaragoza sopla las velas con sus vecinos de 100 años: “No quería perdérmelo, es algo irrepetible”

Zaragoza ha soplado este martes las velas con sus vecinos de 100 años en un emotivo acto en el Ayuntamiento al que han asistido más de 50 de los 202 nacidos en 1924 que figuran en el padrón municipal. Jorge Viñuales tenía claro que no quería perdérselo. “Es algo que no se va a repetir nunca más”, decía junto a su hija. Aunque pasó sus primeros años en Cataluña, vive en Zaragoza desde los siete. “Soy licenciado en Derecho, he trabajado en el sector de obras públicas y he tenido cinco hijos. La verdad es que no me he aburrido. Pertenezco a una peña, aunque ahora, con amigos nuevos. Los de mi época, lamentablemente, ya se han ido”, explicaba.

Asunción Santamaría, otra de las asistentes, recordaba orgullosa que sirvió al rey emérito -siendo ella camarera de un establecimiento situado al lado de la iglesia de San Gil- cuando él era solo un cadete de la Academia General Militar. Pese a haber cumplido 100 años en marzo, vive sola en su casa de Duquesa Villahermosa y asegura sentirse “estupendamente”, algo que corrobora su hija. “Pone la lavadora, tiende y también se sigue haciendo alguna cosa de comer”, contaba mientras buscaban el retrato de Francisco Caballero, alcalde de Zaragoza de 1941 a 1946. “Es el abuelo de mi nuera”, agregaba la homenajeada.

A pocos metros, Ignacio Ruber tampoco perdía detalle del acto, que ha contado incluso con música en directo. “Al Ayuntamiento había venido únicamente a hacer papeles”, decía este vecino de Villarreal de Huerva, que a lo largo de su vida ha ejercido de agricultor, trabajador del carbón y camionero, entre otras profesiones.

No menos ilusionada se mostraba Carmen Infante, la primera de su familia en llegar a los cien años. “Es un orgullo, ojalá hubiésemos podido estar todos, pero hay que entender que el espacio es limitado”, señalaba su hijo Ignacio. Las hay, como Pilar Gómez, que han acudido con su sobrino. “Es soltera y, a los 15 años, tuvo un accidente en el que se fracturó la pierna. Pasaron 25 más hasta que pudieron intervenirla, pero cuando lo hicieron, su calidad de vida mejoró y se convirtió en una gran modista”, apuntaba Jesús María, que espera volver al Consistorio en 2025 con su madre, que actualmente tiene 99 años y a la que también cuida.

Para María Victoria Ruiz, esta ha sido una forma de celebrar su cumpleaños de forma anticipada. “Los hago este miércoles y nos vamos a juntar 30. Casi estoy hasta asustada, en casa no cabíamos y al final, comeremos fuera”, bromeaba. Entre sus aficiones destaca la pintura, y hasta esta pasada Navidad hacía puzles y leía “todos los días”.

Una portada para el recuerdo

Los homenajeados se han llevado como recuerdo la portada de HERALDO DE ARAGÓN del día de su nacimiento y la insignia de plata de la ciudad, símbolo de “todo lo que han hecho por Zaragoza” en este tiempo. “Ustedes son la referencia de muchas y valiosas cosas que, de alguna forma, nos han acompañado a lo largo de estos cien años”, ha destacado el director de HERALDO, Mikel Iturbe.

Muchos llamaban la atención por su buena salud. “Parece que os habéis colado, pasáis por gente de 70. No sé yo si no tendremos que pedir el carné de identidad. La verdad es que estáis estupendos, es una gozada poderos ver y hablar con vosotros”, comentaba la concejala delegada de Mayores, Paloma Espinosa.

Todos ellos, ha incidido la edil, han sido y son ejemplos de sabiduría. “Nuestra sociedad es el resultado del esfuerzo y el trabajo de las generaciones que nos precedieron. Habéis sido testigos, cuando no protagonistas, de importantes cambios sociales y políticos y de transformaciones en la forma de trabajar, comunicarnos o entender la vida”, ha apuntado.

En esta misma línea, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha asegurado que la ciudad está en deuda con todos ellos y se ha comprometido a seguir trabajando para continuar mejorando los servicios municipales. “Queremos que sintáis nuestro cariño y agradecimiento. Vuestros conocimientos y experiencias son un tesoro que este Ayuntamiento quiere poner en valor. Si hoy Zaragoza es la cuarta ciudad de España es gracias a vuestro trabajo, vuestro sacrificio y vuestro empeño por hacer casa y país”, ha manifestado antes de dar paso a una tarta gigante que ha servido para poner el broche de oro a la celebración de “los primeros cien años de vida” de una generación irrepetible.