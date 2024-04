F. Javier Zarazaga-Soria: "En la Agricultura 4.0 las decisiones no se basan en sensaciones sino en datos objetivos"

Los expertos aseguran que la inteligencia artificial ha venido para salvar al campo.La inteligencia artificial (IA) no deja de ser una parte de la tecnología de la información que podemos aplicar en el campo. Es una herramienta que nos ayudará a conseguir los logros que buscamos. Hasta hace unos años, no podíamos dar respuesta a las necesidades reales de los agricultores con ordenadores, tabletas o móviles, solo podíamos hacerlo con grandes súper ordenadores, y esto provocaba gastos elevadísimos que no resultaban rentables para el agricultor, ganadero o responsable de una cooperativa.