El polémico discurso en verso de una concejala del PP que ha irritado al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

Ocho horas de pleno en un Ayuntamiento como el de Zaragoza dan para mucho, pero pocas veces se han visto momentos tan inclasificables como el que ha protagonizado este jueves la concejala del PP Pilar Cortés, que ha contestado a PSOE y ZEC con nada menos que cinco minutos de intervención en verso.

“A estas alturas del pleno, lo más acertado es ir al grano, y como la mía es una de las últimas intervenciones intentaré ser breve en la exposición de mis explicaciones”, empezaba Cortés, que contestaba de esta forma a una moción de ZEC que buscaba apoyar y reconocer la labor de los 15 científicos que fueron imputados por arrojar pintura contra Congreso de los Diputados. “Nos quieren hacer creer que nos piden el voto favorable para los científicos y su lucha por el medio ambiente incansable, y para no mentir, se dejan algo por decir. Y es que, de lo que se les acusa, es de daños a un edificio histórico, que es otra cosa”, continuaba para sorpresa del resto de concejales.

La oposición ha replicado preguntando si a partir de ahora "debemos intervenir con versos alejandrinos o podemos seguir haciéndolo en prosa" La oposición ha replicado preguntando si a partir de ahora "debemos intervenir con versos alejandrinos o podemos seguir haciéndolo en prosa"

“Así que, para empezar -ha seguido- lo que debemos hacer desde el Partido Popular es estos puntos ordenar. En primer lugar, el absoluto apoyo, respeto y reconocimiento a los científicos y a su labor tengo que manifestar. Sin ellos, no sería posible la evolución y el progreso de nuestra sociedad. En segundo lugar, no dudamos de su compromiso y su lucha por el medio ambiente, pero esta vez no eligieron la mejor forma de hacerla patente. Fueron al Congreso de los Diputados y pintaron de rojo su fachada, alegando que su voz no había sido escuchada. Entre ellas, denunciar la necesidad de las emisiones de CO2 rebajar. Y yo me pregunto, siendo China el país que más CO2 emite, ¿por qué nunca llevan allí sus reivindicaciones al límite? Para usted, que se reconoce comunista, debería ser el primer país de la lista. Pero claro, todos sabemos que llevar allí a cabo una acción como esta no acabaría precisamente en una fiesta. Esto solo lo hacen en un sitio donde hay libertad, pero no olviden nunca que eso no significa impunidad. Porque le diré algo importante que conviene tener presente: la democracia nace de la libertad, pero vive con la ley, y la ley obliga a todos y a todos por igual, por justas que sean las acciones o por mucho que nos importen las reivindicaciones”.

La concejala también ha usado sus rimas contra los miembros del Ejecutivo central: “La ministra Ribera les acusaba de falta de respeto por protestar. Claro. Eso solo les gusta si se lo hacen al Partido Popular”. Y esto, lo ha unido con la polémica por la ley de amnistía: “Sus compañeros de bancada no les han ayudado nada, pero ya les voy a decir yo una cosa que les podría haber ayudado en esa algarada. Mire, se hacen llamar Rebelión Científica. Error, señor Domínguez, error, y eso ya es un clamor. Lo correcto sería no rebelión, sino sedición, sedición científica porque la sedición ya no es motivo de persecución. Otro consejo. ¿A quién se le ocurre llevar a cabo un acto por el que puede ser imputado sin una amnistía antes haber negociado? ¿A quién, señor Domínguez? Vaya que mal, que para el PSOE entonces la amnistía era inconstitucional. Pero bueno, aún les queda algún recurso. Y es alegar que todo lo hicieron para la independencia de Cataluña lograr”.

"El que no tiene qué hacer, con el culo mata moscas"

La intervención ha terminado irritando profundamente a PSOE y ZEC. “Una cuestión de orden. Para próximos plenos, ¿hemos de venir aquí a exponer en alejandrinos todo el mundo o podemos hacerlo en prosa común? Porque no sé si se trataba de demostrar su aspiración al premio Cervantes del año que viene o era un poquito de mofa a la cuestión que estamos tratando, que es bastante importante”, decía el socialista Alfonso Gómez Gámez, visiblemente molesto.

“No tiene ninguna mofa, lo que tiene es realmente un ingenio espectacular”, contestaba la alcaldesa, Natalia Chueca. Pero si alguien ha mostrado su enfado ha sido el concejal de ZEC Suso Domínguez. “Si antes pedía disculpas por la falta de respeto de este pleno al no escuchar a las personas que han venido a intervenir, ahora les pido disculpas por la falta de respeto de los compañeros del PP. Es lo que tiene la inacción. El que no tiene qué hacer, con el culo mata moscas”, ha respondido, provocando la inmediata intervención de la regidora, que le ha instado a retirar sus palabras. “¿Está insinuando que la señora Cortés no tiene nada que hacer porque tenga la capacidad de poder decir en verso lo que podría decir en prosa? Retire sus palabras. Es una falta de respeto a su compañera de corporación, que no solamente ha expuesto su respuesta, sino que lo ha hecho de una forma bastante más ingeniosa que con insultos como ha hecho usted”, ha manifestado.