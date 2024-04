ZEC pide la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza frente a la emergencia humanitaria en Gaza

Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al gobierno de Natalia Chueca que implique al Consistorio ante la situación en Gaza, en un contexto en el que el último informe del Naciones Unidas de marzo de 2024 indica que la hambruna es inminente: 1,1 millones de personas sufren una inseguridad alimentaria catastrófica. Desde ZEC denuncian que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón no han comprometido fondos de ayuda humanitaria, siendo la DPZ la única institución aragonesa en colaborar para paliar esta crisis.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ha publicado un informe de la situación humanitaria en Gaza que señala que está atravesando “una crisis humanitaria sin precedentes, marcada por hostilidades implacables y crecientes desafíos para acceder a ayuda y servicios humanitarios críticos”. Afirma, además, que la hambruna puede detenerse “restableciendo el acceso humanitario a toda la Franja mediante la prestación de servicios de salud, alimentos, nutrición y saneamiento”.

Las infraestructuras de agua, saneamiento y sanitarias están deterioradas, y se dan 180 partos al día que no pueden ser atendidos al no contar con la medicación más básica, según ha informado la Federación Aragonesa de Solidaridad. Antes de esta situación, entraban 500 camiones de ayuda humanitaria a Gaza, una cifra que en la actualidad ha caído hasta 100 al día. Además, más de 200 cooperantes han perdido la vida en Gaza.

“Se está sometiendo a la población de Gaza a una situación que no tiene precedentes y donde no se cumple ni la más mínima regla del derecho internacional humanitario, que entre otras cosas, dice que la población civil debe estar protegida”, ha señalado el concejal Suso Domínguez. El pasado martes se convocó el Comité Autonómico de Emergencias, el órgano encargado de coordinar e informar sobre la respuesta humanitaria de las administraciones aragonesas a las grandes crisis y catástrofes. Este comité, desde su creación en 2007, ha venido atendiendo importantes crisis humanitarias, como las derivadas del huracán Irma en Cuba y Haití, la erupción del volcán del Fuego en Guatemala, el conflicto sirio y la crisis de refugiados, la crisis alimentaria en el Sahel, o la Guerra de Ucrania. En esta ocasión, se abordaba en este comité esta crisis humanitaria en Gaza, con el fin de paliar ese desastre desde la solidaridad de las administraciones aragonesas.

Zaragoza en Común ha denunciado que la única institución que, en esta convocatoria del comité, decidió apoyar económicamente la crisis humanitaria en la Franja de Gaza fue la Diputación Provincial de Zaragoza, con una aportación de 100.000 euros que se suman a los otros 20.000 que ya aportó el año pasado.

El Gobierno de Aragón bajo la presidencia de Azcón ha declarado la ausencia de fondos para Gaza y los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Utebo han manifestado querer evaluar los proyectos de las ONGDs antes de decidir su participación, cuando lo habitual es realizar un análisis de la situación en esa primera reunión del comité y el acuerdo de una cuantía total.

Una situación “nada habitual” que ha criticado Domínguez: “En esta ocasión, por primera vez, se ha propuesto esperar a conocer los proyectos concretos para decidir que estas instituciones atiendan la financiación, o no, de la emergencia de Gaza”.

“El año pasado antes los terremotos de Siria, Turquía y Marruecos, antes las inundaciones en Libia, el Gobierno del PP y el responsable del área, el concejal, Alfonso Mendoza, invirtió 30.000 euros (menos del 30% del presupuesto) para atender esas catástrofes y redujo en un 20% de la partida destinada a estas crisis”, ha señalado.

La formación ha denunciado que desde que PP y VOX llegaron al Gobierno de Zaragoza se han recortado 2,8 millones, haciendo que la inversión de la ciudad haya caído del 0,5% al 0,1%, es decir que de 950 millones únicamente se destinen 1,1 a cooperación.

El edil de ZEC ha acusado a Alfonso Mendoza, de tener “el dudoso honor de haber acabado con lo poco que quedaban de políticas públicas de cooperación para el desarrollo que quedaba en esta ciudad”.