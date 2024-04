Hasta 100 contactos en un día por anuncios de pisos de alquiler en Zaragoza: "Es un caos"

Que los pisos en Zaragoza se alquilan en menos de 24 horas ya no es novedad, es una realidad desde hace varios meses. Pero la locura que experimentan las inmobiliarias de la ciudad a la hora de ofrecer arrendamientos a precios "razonables" dentro del mercado no tiene precedentes. Un estudio de Idealista revela que, al momento de publicar una vivienda de alquiler en la capital aragonesa en su portal, hay hasta 36 familias contactando con el anunciante, lo que supone un crecimiento exponencial en un año. Algunos agentes explican que, en una jornada de trabajo, pueden recibir hasta 100 contactos por un solo inmueble.

Este portal inmobiliario de referencia publica un interesante estudio sobre la cantidad de contactos que reciben los anuncios al momento de publicarse en su mercado. De media en España, durante el primer trimestre de 2024, los anuncios recibían 27 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 55% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2023, cuando recibían de media 17 contactos. Este fuerte aumento de la presión de la demanda, dicen, ha sido provocado por la "disminución" de la oferta disponible, ha favorecido que los precios de los alquileres subieran un 12,6% en el último año.

Este mismo fenómeno ha tenido diferentes impactos en las capitales de provincia del país. Así, Madrid y Barcelona son los grandes mercados donde el número de familias que aspiran a alquilar cada vivienda es mayor, con 41 y 40 familias, respectivamente. Zaragoza es una de las que más ha crecido en este aspecto en el último año, con un 131% más de contactos en los anuncios publicados. No obstante, el dato del año anterior era bastante más bajo, con tan solo 12 familias de media. En Huesca y Teruel el crecimiento también ha sido exponencial (un 192% y un 58%, respectivamente).

Una habitación destinada al alquiler de un piso de Zaragoza. Grupo Naera

Los agentes inmobiliarios de la ciudad confirman esa fiebre por alquilar los pocos pisos de precios razonables que salen al mercado. "En cuanto damos de alta un inmueble en los principales portales que no se salga de precio, entre unos 500 y 700 euros, podemos recibir en casi toda la jornada más de 100 contactos entre llamadas y correos", atestigua Pedro Arellano, gerente de Gestión Inmobiliaria Zaragoza (GIZ). Por lo tanto, si en una misma mañana publican dos o tres anuncios, la inmobiliaria colapsa. "Esos días la oficina es un caos. No llegamos a responder a todos y debemos quitar el anuncio", comenta este experto.

De hecho, las publicaciones suelen darse de baja esa misma mañana para tratar de alquilarlo con el aluvión de personas que se han interesado y filtrar entre los posibles arrendadores. "El filtro es lo normal hoy en día. Buscas a personas que tengan un contrato indefinido y nóminas que puedan hacer frente a los pagos", explica Arellano. Lo cierto es que por este tipo de pisos más económicos suelen interesarse personas que no tienen estas condiciones. "Algunos no cumplen los requisitos. No tienen vida laboral continuada ni trabajo indefinido. Lamentablemente, esas personas no van a poder alquilar ningún piso, a no ser que los propietarios 'traguen'. Los dueños quieren seguridad", asevera el gestor de GIZ.

Precisamente, esta demanda creciente tiene que ver con la falta de oferta y la "inseguridad jurídica" que sienten los propietarios, especialmente a raíz de la Ley de Vivienda lanzada por el Gobierno estatal. "La rapidez a la hora de alquilar los pisos sigue siendo la misma, porque solo se tarda una semana entre el contacto y firmar definitivamente el contrato. Pero la escasez actual de inmuebles viene desde hace un par de años, cuando se propuso la norma", añade Pedro Arellano. Esta carencia provoca tensión en el mercado, que suban los precios y que los pisos de alquiler más asequibles no duren ni medio día. "En lo que se debe enfocar el Ejecutivo, además de en proteger al propietario, es hacer vivienda social para esas personas que buscan un alquiler más económico. Si no, no podrán acceder nunca a una", se lamenta. En este sentido, el actual Gobierno de Aragón trabaja en un plan de vivienda que lanzará el próximo año y que pretende dar cobertura a estas necesidades.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, estas cifras ponen de manifiesto "la destrucción de oferta que provocan las políticas en materia de alquiler, que sigue empeorando las posibilidades de acceder a una vivienda". "Esto tiene especial incidencia en jóvenes y familias vulnerables. La realidad muestra que tenemos más familias buscando casa, pero cada vez son menos las viviendas ofertadas, lo que además de aumentar las tensiones sobre los precios multiplica las dificultades para encontrar una vivienda y recrudece los 'castings' a los que se tienen que enfrentar las personas", precisa. Aumenta así de forma "exponencial" la "competencia" entre potenciales inquilinos, lo que prácticamente excluye del mercado a gran parte de los interesados. "Este debería ser el foco de las políticas de alquiler, aumentando la oferta de viviendas y consiguiendo reducir la ansiedad de las familias y los precios", dice.