El mantenimiento del azud seca el puerto de Vadorrey y afecta a decenas de deportistas

El mantenimiento del azud ha secado el puerto de Vadorrey, afectando a decenas de deportistas. La zona lleva así alrededor de una semana, y continuará sin agua al menos hasta principios de mayo, cuando, según explican desde el Ayuntamiento, se sustituirá uno de los cilindros y podrá restablecerse la normalidad.

Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad recalcan que no se trata de una avería o un problema técnico, sino de una tarea programada, algo que corroboran los deportistas, que fueron avisados días antes.

La operación, en todo caso, parece estar teniendo afecciones en la zona, un problema que han denunciado asociaciones como Legado Expo. Al bajar las compuertas y dejar de retener el agua, el nivel del río -que ayer arrastraba en torno a 44 metros cúbicos por segundo-, ha descendido significativamente, impidiendo la práctica deportiva y castigando a la fauna fluvial. El bajo caudal, dicen desde el colectivo, se nota “hasta el entorno del puente de Piedra”, lo que hace imposible subir el Ebro en remo y devuelve a la zona a una imagen más parecida a la del periodo pre Expo.

La imagen del puerto de Vadorrey no es menos llamativa. Lo único que se ve es lodo y vallas de las brigadas municipales de conservación que impiden el acceso a la plataforma que, en circunstancias normales, se usa para subir y bajar las embarcaciones. “Avisar, avisaron. Nos dijeron que tenían que poner una línea de vida, pero la afección es grande. Sobre todo para los clubes de remo y piragüismo de la zona y los remeros de Helios. El Ebro es un río en el que navega todo tipo de gente, desde personas que saben mucho a otros que saben menos. Ahora salen, pero a duras penas. Solo lo hacen los muy experimentados”, explica el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, José María Esteban Celorrio.

Según dice, por ahora no les han comunicado cuánto durará esta situación. Lo importante es que “hay voluntad” de volver a subir las compuertas. Muchos deportistas siguen teniendo presente la polémica vivida en 2017, cuando el gobierno de ZEC paralizó la reparación de esta millonaria estructura, construida con motivo de la Expo 2008, para reabrir el debate sobre su futuro ante sus supuestas afecciones medioambientales. Entonces, vecinos y deportistas llegaron a ir al Justicia de Aragón ante el retraso de los trabajos, presupuestados en 65.000 euros, y a manifestarse en el propio cauce del río “en defensa del azud”. También hubo contestación por parte de los colectivos ecologistas, que exigieron su desmantelamiento.

Las afecciones se centraban en la compuerta número dos, en el lado más cercano a Vadorrey. A este episodio se unió, además, la avería registrada en junio de 2019 por la fuga de aceite registrada en uno de los latiguillos del sistema hidráulico, que, aunque pudo ser resuelta en apenas unos días, obligó a cancelar los paseos en falúa programados como parte de la festividad de San Juan. Actualmente, el mantenimiento de esta infraestructura está en manos de Aquara, empresa a la que se le adjudicó el contrato, valorado en 779.622 euros, IVA incluido, por un periodo de cuatro años en 2022.

Soluciones alternativas

Para colectivos como Iberflumen, la situación actual debería aprovecharse para limpiar las dársenas del puerto de Vadorrey y eliminar la vegetación que impide la salida de las embarcaciones, una de las “numerosas deficiencias” que, en su opinión, arrastra esta instalación municipal. Según denuncian, la falta de mantenimiento hace que cada vez haya más lodo acumulado. Advierten, además, de que en el momento en que se pare el viento “regresarán los mosquitos por las aguas bajas”.

La agrupación sigue preparando sus embarcaciones para regresar en mayo, cuando dará por iniciada la temporada 2024, y confía en que “pronto” se restablezca un nivel adecuado para garantizar la navegabilidad. Entre tanto, los clubes afectados han asumido este nuevo contratiempo con resignación y han comenzado a buscar alternativas para no tener que renunciar a la práctica deportiva. “Al no tener agua no estamos pudiendo salir, pero, de momento, tenemos medios para entrenar en el Canal y el parque del Agua”, explican desde uno de los colectivos de la zona.