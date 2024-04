La escuela de jardinería El Pinar de Zaragoza podría abrirse a nuevos itinerarios formativos

La escuela municipal de jardinería El Pinar, dirigida a personas a partir de 16 años con necesidades especiales o circunstancias sociales limitantes, podría abrirse a nuevos itinerarios formativos. La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha confirmado este miércoles que el área está haciendo una “profunda reflexión” sobre cómo se puede mejorar e “impulsar” el centro.

Los datos de 2023 “no son nada positivos”, según ha reconocido la edil, ya que aunque fueron 30 las personas con discapacidad que terminaron la formación, el grado de empleabilidad ha sido “bastante bajo”. “Estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar sobre cómo mejorar su utilidad, la gestión de la escuela y su ampliación a otras capacitaciones, algo que sería muy interesante”, ha dicho a preguntas del PSOE. El centro, situado en el número 6 del camino de Garrapinillos, abrió hace ya 45 años. “Ha evolucionado poco respecto a las necesidades que tienen las personas con discapacidad intelectual. Creo que es el momento de pensar en cómo abrirlo hacia otros itinerarios como la logística o el ‘packing’, el proceso de embalar y empaquetar productos”, ha agregado.

La titular de Políticas Sociales cree que aprovechar estas “enormes” instalaciones podría dar una segunda vida a la escuela municipal, que se vio gravemente afectada por los efectos de la covid-19, de ahí que se estén buscando “cauces” para que el centro sea mucho más eficiente y ayude a “muchas más personas con discapacidad”. “Después de la crisis sanitaria disminuyó de una manera importante el número de alumnos y no se ha recuperado. Y es cierto que tenemos otro problema. La directora se jubiló a finales del año pasado y estamos teniendo algunas bajas de larga duración con muchas dificultades para encontrar sustitutos, dado que son perfiles únicos en el Ayuntamiento”, ha aclarado.

Todo esto, sin embargo, no convence al PSOE, que teme que el centro termine privatizándose. “Estas personas podrían trabajar en el Bosque de los Zaragozanos, en festivales como el Zaragoza Florece… El Ayuntamiento tiene muchos instrumentos para fomentar su empleabilidad, pero está dejando de lado los activos de los que dispone. Este va a ser el siguiente sainete de la privatización de servicios de este Consistorio”, ha vaticinado el socialista Francisco Galán.

Ante estas acusaciones, Orós ha asegurado que, aunque el Ayuntamiento está muy a favor de la colaboración público-privada, especialmente en el tercer sector, “en estos momentos, con El Pinar no se está en esta fase”. “Estamos reflexionando y viendo todas las posibilidades. Tenemos que buscar incorporar nuevos perfiles, como personas con inteligencia límite, que suelen quedarse en tierra de nadie, o algunos TEA. Lo demás es pólvora mojada y poner en mi boca cosas que yo no he dicho”, ha manifestado.