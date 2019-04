Los jubilados de Zaragoza se manifiestan, por separado, en rechazo a la privatización de las pensiones aprobada en Bruselas

Los jubilados zaragozanos han vuelto este sábado a salir a la calle para gritar que “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden” y mostrar su “más absoluto rechazo” ante las amenazas que se ciernen sobre el sistema público de prestaciones tras la aprobación el pasado 4 de abril en el Parlamento Europeo del tratado para promover y fomentar los planes de pensiones privados en toda la Unión Europea.

NOTICIAS RELACIONADAS Escisión entre los pensionistas de Zaragoza

Pero, aunque las reivindicaciones son las mismas, lo han hecho por separado. Algo más de un centenar de personas respondieron a la convocatoria realizada por la Coordinadora Estatal para la Defensa de las Pensiones Públicas en Zaragoza en la plaza del Pilar de la capital aragonesa, centro neurálgico de las protestas de este colectivo. Otras tantos manifestantes partieron de la plaza de Glorieta Sasera de Zaragoza tras la pancarta que abría la manifestación organizada por la recientemente creada Plataforma de Pensionistas de Aragón, Movimiento Asambleario por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Una protesta que recorrió el Paseo de la Independencia para terminar en la plaza de España (aunque en un principio estaba previsto llegar hasta las puertas del Pilar).

“Estamos de nuevo en la calle porque no nos conformamos con las migajas que nos han dado”, ha señalado Antonio Matinero, portavoz de la coordinadora, que ha reconocido que quieren aprovechar la campaña electoral para mostrar su desacuerdo no solo con lo que los partidos han hecho hasta ahora, sino también y, sobre todo, porque en materia de pensiones "los programas electorales no han incluido apenas propuestas"

Matinero ha insistido en la importancia de manifestar el rechazo al tratado europeo, y “no por el peligro que suponen para nuestras pensiones, sino porque queremos garantizar el futuro del sistema”, aunque ha recordado que su tabla de reivindicaciones es mucho más amplia y recoge más de quince propuestas “que seguimos defendiendo”. Lo harán, sin embargo, tras las vacaciones de Semana Santa y una vez que haya pasado el 23 de abril, Día de Aragón. Así, no será hasta 29 de abril, justo un día después de las elecciones generales, cuando la coordinadora vuelva a retomar su protestas habituales de los lunes.

Los participantes de la manifestación convocada por la Plataforma de Pensionistas de Aragón escuchan la lectura del manifiesto en la plaza del Pilar Guillermo Mestre

José Luis Cabello, portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Aragón, también ha insistido en los riegos que supone el tratado aprobado en Bruselas. “A partir de ahora se recordará la fecha del 4 de abril”, ha insistido. En su opinión, “a partir de ahora comienza un larga lucha contra la privatización de las pensiones”, en las que “también tendrían que comenzar a participar los más jóvenes”.

Esta nueva plataforma no tiene concretado todavía cuales serán sus próximos movimientos, porque, según Cabello, “dado que se trata de un movimiento asambleario tendremos que decidirlo en asamblea”. El portavoz ha explicado que esta plataforma también quiere servir para impulsar asunto “de un ámbito más local”.