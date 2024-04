El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con Vox y hablará de violencia contra las mujeres o intrafamiliar en vez de violencia de género

El Ayuntamiento de Zaragoza usará “preferentemente” los términos violencia contra las mujeres, violencia machista o violencia intrafamiliar en vez de violencia de género. Lo ha confirmado este miércoles la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, que ha defendido que todas estas fórmulas están reconocidas “por Naciones Unidas y por muchas otras instituciones” y reflejan esta realidad de una manera “mucho más contundente”.

A finales de marzo, desde Vox instaron al equipo de Gobierno a hablar de violencia intrafamiliar y avisaron de que no iban a consentir que los acuerdos alcanzados quedasen “vulnerados”, a lo que la alcaldesa, Natalia Chueca, contestó que los pactos estaban para cumplirlos. La polémica ha vivido hoy un nuevo capítulo en la Comisión de Políticas Sociales, en la que el socialista Francisco Galán ha urgido a Orós a “devolver la cordura” a la regidora. “La condición de género marca ineludiblemente a las mujeres”, ha manifestado, pidiendo nombrar este tipo de violencia “adecuadamente”.

En respuesta, la titular de Políticas Sociales ha asegurado que la alcaldesa “no solo tiene la máxima cordura”, sino que con el PSOE hace gala de la “máxima paciencia”. “Interpelaciones como esta no tienen ningún sentido. La gestión integral que realizamos con las mujeres víctimas de violencia machista no ha cambiado y no va a cambiar en nada”, ha dicho. Según Orós, el término “no es lo importante”, ya que la prioridad “es lo que se hace; salvar mujeres y a sus hijos y buscar nuevas medidas que reduzcan el número de asesinatos”, motivo por el que ha instado al PSOE a exigir una reflexión al Gobierno central acerca de las políticas que están implementando, ya que, a su juicio, “están resultando insuficientes”.

“También pedimos que acierte a la hora de hacer los presupuestos”, ha completado. A este respecto, ha detallado que el servicio de Igualdad ha atendido a 1.023 mujeres, que 125 han sido acogidas en los diferentes recursos y que más de 600 han recibido atención psicológica. “Y usted está más alarmado por cómo se llame que por cómo se luche. Me produce una enorme decepción. Si quiere usar el término violencia de género me parece fenomenal. Cada uno es libre de poder utilizar el que considere oportuno”, ha contestado.