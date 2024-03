El sistema Viogén protege a 417 mujeres por violencia de género en Huesca, un 15% más que en 2023

El sistema de protección de mujeres por violencia de género (Viogén) protege actualmente a 471 altoaragonesas, un 15% más que hace un año (412). Entre ellas no hay ningún caso catalogado con riesgo extremo, pero sí cinco con riesgo alto y 45 con medio. El resto son de riesgo no apreciado o bajo. Pese a este aumento, el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, prefiere ser positivo "y pensar que no es que haya más violencia sino que se denuncia más porque cada vez se proporciona más seguridad a las víctimas".

Son los datos que ha expuesto tras la colocación de una pancarta en el balcón de la Subdelegación del Gobierno alusiva a la conmemoración del 8-M con el lema 'En el camino hacia la igualdad, ni un paso atrás'. Ha estado acompañado de Carmen García, responsable del programa Viogén de la provincia, y Raquel Pisa, secretaria de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).

El subdelegado ha querido compartir esta significativa jornada con Fademur "porque las mujeres son la llave de que Aragón siga vivo ya que un 20% de la población vive en el 80% del territorio y, además, la brecha de género en el mundo rural es todavía mayor que en el medio urbano".

Para Raquel Pisa, el 8-M sigue siendo un día muy necesario "porque las diferencias en el medio rural se multiplican por cien" y por ello ha animado a seguir trabajando para "eliminar los techos de cristal sobre todo en los órganos de dirección de las cooperativas, donde se están consiguiendo cambios lentos pero grandes gracias a la incorporación de la mujer a la agricultura y la ganadería".

Otra asignatura pendiente, a su juicio, es la conciliación "porque sigue recayendo el 90% del esfuerzo en las mujeres, que tienen que encargarse de los niños y del cuidado de los mayores aunque trabaje fuera de casa", ha asegurado.

Además, considera que quedan otros retos pendientes como reconocer el trabajo que la mujer ha realizado en las explotaciones agrícolas y ganaderas "y que no ha sido reconocido a través de las pensiones", ha criticado.

Por todo ello, Raquel Pisa ha querido hacer un llamamiento "para que no decaiga la lucha de las mujeres hacia la igualdad y sobre todo en el medio rural, que sigamos tan fuertes como hasta ahora y nadie nos paralice a la hora de conseguir los objetivos que nos estamos planteando".