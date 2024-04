Un empresario de Zaragoza, investigado por las amenazas en Facebook a dos cargos del PSOE

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros ha abierto finalmente diligencias a un empresario como presunto responsable de las amenazas difundidas en Facebook contra el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, y la vicepresidenta y alcaldesa de la capital de las Cinco Villas, María Teresa Ladrero.

Los dos altos cargos del PSOE en Aragón llevaron ante la Policía Nacional y la Guardia Civil una serie de mensajes difundidos en esta red social en los que junto a sus respectivas fotografías podía leerse: “Recuerda a este hombre/mujer del PSOE en Zaragoza. Ha traicionado a España. Si te lo/la encuentras por la calle… tú mismo”. Los investigadores han podido confirmar la identidad del presunto autor y el juez lo ha citado ahora en calidad de investigado.

Los hechos se remontan al pasado mes de noviembre, cuando los propios Sánchez Quero y Ladrero denunciaron una supuesta “campaña de acoso”. Porque además de las publicaciones en Facebook, durante aquellos días también se efectuaron una serie de pintadas, incluida una diana, en la sede del partido socialista en el paseo de la Constitución de Ejea de los Caballeros. “Es muy grave. Pretenden coaccionarnos, pero no lo van a conseguir”, dijo entonces el presidente de la DPZ.

Las amenazadores mensajes contra los dos cargos socialistas se publicaron en una cuenta de Facebook en la que su titular se identificaba con nombre y apellidos como militante de Vox. Pero ni Sánchez Quero ni Ladrero conocían a esta persona, lo que obligó a los investigadores a averiguar si se trataba de un perfil auténtico o falso. Tras unas primeras gestiones, comprobaron que se trataba de una cuenta relacionada con una empresa de reformas integrales con sede en Zaragoza capital. Constataron también que tenía muy poco actividad y que esta era sobre “publicidad de la empresa y contenido político”.

Amenazas en Facebook a Sánchez Quero. Facebook

La empresa de reformas de pisos tenía también página en internet y en ella aparecía la fotografía de Joaquín A. A., al que se identificaba como su director general. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Ejea logró contactar con esta persona, a la que se comunicó que se investigaban las amenazas efectuadas a través de su cuenta en Facebook. Para aclarar si los mensajes los había escrito él o se había producido una suplantación de identidad del perfil se le citó en cuartel de Casetas en calidad de investigado no detenido, no mostrando esta persona ninguna objeción a colaborar. Sin embargo, más adelante, el investigado volvió a llamar a la Benemérita para comunicar que no acudiría a ninguna sede judicial.

Ante la negativa a declarar del empresario, la Guardia Civil remitió el atestado y sus diligencias a los juzgados de Ejea de los Caballeros, que son los que se han hecho cargo de la causa. Según ha podido saber este periódico, hasta la fecha se han producido dos citaciones oficiales para poder interrogar a Joaquín A. A. por videoconferencia. Sin embargo, por distintas causas, ninguna de ellas ha podido llevarse a cabo. Por lo tanto, habrá que aguardar a una tercera para intentar conocer la versión de los hechos del investigado.

Condena de Javier Lambán

En declaraciones a HERALDO, Sánchez Quero aseguró que este tipo de actitudes son "muy peligrosas". "Es una clara incitación a la violencia que no se puede consentir. Me preocupa por mis compañeros, pero también por mi familia”, manifestó. En la misma línea, Teresa Ladrero dijo sentirse "preocupada y amedrentada" por lo que entendía como una "amenaza" directa "absolutamente censurable" y que le genera una "impotencia absoluta".

El expresidente del Gobierno aragonés y máximo responsable del PSOE en la Comunidad, Javier Lambán, también salió al paso de lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde manifestó su condena rotunda. “Exijo al PP de Aragón que haga lo mismo para evitar males mayores", escribió en Twitter (ahora conocida como X).