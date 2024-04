Eloy Suárez: "Por primera vez es la oposición la que va a poder investigar al Gobierno"

¿Por qué es necesaria una comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo?

Porque por primera vez en la historia va a ser una auténtica comisión de investigación, porque es la oposición la que va a investigar al Gobierno desde el Senado.



¿Qué conclusiones espera alcanzar?

Eso está por escribir, pero hemos leído muchas noticias. El Gobierno niega una responsabilidad en toda la trama, pero los indicios apuntan a que hay una clara responsabilidad política. Hoy mismo (por ayer), Koldo ha lanzado un toque de atención al decir que entró en contacto con los ministerios. Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado, está bajo la lupa de la corrupción. Es increíble que esto se consienta. Lo mismo el ministro Torres, expresidente de Canarias.



¿Qué cree que falló?

Que el Gobierno, conscientemente, eliminó todos los controles previos. Lo sé porque yo llevé el debate del decreto y advertí de que llegaría la corrupción. No me equivoqué.



¿Habría que cambiar la legislación para evitar estos casos?

Es evidente que vivíamos en una situación de emergencia, pero también es obvio que se podían haber hecho las cosas de otra manera para acelerar los procesos pero con un control mínimo. En aquel momento se decidió que cualquiera podía contratar, incluso con una llamada de teléfono, sin comprobar la calidad de los suministros ni las garantías de los contratistas. En definitiva, se abrió una ventana a la corrupción que ha dado paso a lo que todos hemos visto. Se compró material defectuoso para dárselo a médicos que se estaban jugando la vida, a pacientes que estaban muriéndose, con una absoluta negligencia por parte del Gobierno de España.



¿Hubo una mala praxis generalizada o fueron casos concretos?

Hay una trama de corrupción que salpica a varias comunidades autónomas y al Gobierno, todos del PSOE. No hay ninguna trama en los del PP. Apareció la figura del intermediario, del comisionista, porque en España no se quiso recurrir a los Amancio Ortega que pusieron a disposición sus flotas de aviones. Hubo empresarios que tenían relaciones comerciales con China y sin embargo, por los malditos prejuicios, se estableció que fuera directamente el Gobierno. Hubo que buscar intermediarios y esa figura lamentablemente es la que ha dado origen, en muchos casos, a cuestiones que son poco estéticas y poco éticas.



Decía que todos los casos afectan a gobiernos socialistas pero el PSOE acusa al entorno de Ayuso y Feijóo. ¿Cree que deberían comparecer?

Lo de Ayuso es un problema que afecta a su pareja, ella no sé de qué tiene que dar cuenta. Porque en todos los contratos que hizo el Gobierno hubo un intermediario, con lo cual, ¿van a llamar a declarar a todos los intermediarios? Otra cosa distinta es que haya defraudado, pero me parece increíble que una defraudación de 350.000 euros sea motivo de una comisión de investigación en el Congreso, salvo que el objetivo sea poner el ventilador porque Pedro Sánchez se ha puesto muy nervioso. Y al margen de eso, ¿desde cuándo el Congreso controla a los presidentes autonómicos? Eso no existe en ningún país del mundo. Al presidente autonómico lo controla la Cámara autonómica. Los vascos y los catalanes ya han dicho que sus presidentes aquí no van a venir. Han puesto el grito en el cielo.



Pero ustedes han citado a Armengol y a Torres, que entonces eran presidentes autonómicos.

Es distinto, porque ellos sí que están salpicados por la trama de corrupción, mientras que Ayuso y Feijóo no. Es más, Armengol es una de las que provoca la trama porque es la que expide el certificado de idoneidad de las mascarillas de Koldo, que luego se sirve de ello para ir vendiendo mascarillas. Y Torres en Canarias tiene judicializada esta cuestión con varios delitos de prevaricación e investigado por la Unión Europea.



¿Citarán a Pedro Sánchez o a su mujer?

Es algo que tendremos que decidir. Tenemos que aprobar un plan de trabajo, un calendario y un régimen de comparecencias. No puedo anticipar eso en estos momentos. Entiendo que es la pregunta y que está en la mente de todos, pero bueno, se van dando pistas. Pero aunque no les citáramos, que nadie dude de que nosotros llegaremos a donde haga falta en función de lo que vaya apareciendo en la investigación.



¿Cree que la investigación salpicará a Aragón?

Yo ya no me atrevo a decir nada, las noticias cada día vuelan, las ramificaciones van llegando a límites insospechados. La República Dominicana parece ser un epicentro, Canarias, Baleares... hay que pedir la información y con ella conformar una opinión.



¿Hoy podría volver a pasar lo que pasó entonces?

Volvería a pasar lo mismo. Con una llamada tú puedes contratar 1.500 millones, esto suena muy fuerte, pero era así, porque no había controles previos. ¿Cómo evitarlo? Pues esa es una de las cuestiones a las que tiene que llegar la comisión. Por un lado está la responsabilidad política, pero por el otro hay que intentar que, en el caso de que haya otra crisis de emergencia que obligue a contratar con agilidad, pongamos algún filtro.