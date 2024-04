Cerca de 160 comerciantes del Casco de Zaragoza se forman en márquetin y redes sociales para dinamizar las ventas

Cerca de 160 comerciantes del Casco Histórico han comenzado a formarse en márquetin y redes sociales para dinamizar las ventas, mejorar la experiencia de compra y competir ‘de tú a tú’ con las grandes superficies como parte del programa ‘Distrito activo’, que también busca crear sinergias entre los empresarios. Un ejemplo son los packs de regalo creados por la tienda de conservas Latastienda y Altripiu, especializada en medias y calcetines, con motivo del Día del Padre.

“Funcionaron muy bien. Estamos en una zona muy turística y, al final, tenemos que dar una imagen acorde a lo que buscamos”, comentaba este jueves Eva Celiméndiz, de Latastienda. El programa, que este año celebra su quinto aniversario con el objetivo de llegar a los 300 comercios inscritos, le ha permitido conectar con otras personas. “Tener un nexo de unión es muy importante. A veces, cuando estás tantas horas encerrada en tu local, resulta muy complicado. Te ayuda a mantener la ilusión”, agregaba.

Los empresarios, explica el concejal delegado de Planes Integrales, Alfonso Mendoza, reciben “píldoras informativas” mediante cursos presenciales para pequeños grupos y vídeos formativos sobre márquetin emocional, escaparatismo o gestión de Instagram y Tik Tok. “Lo más importante sigue siendo la atención personalizada y el boca a boca, pero todo lo que hay detrás también ayuda”, señalaba Yolanda Campaña, propietaria de Altripiu. Ella ha sido una de las personas que más ha ayudado a crecer al programa. “Cuando una cosa te va bien, enseguida se lo comentas a tu vecino y todo el mundo se anima a apuntarse”, señalaba.

Quien les ayuda es Genel Romero, experta en márquetin, imagen y comunicación. En su opinión, el escaparate es una pieza “fundamental” para este tipo de negocios. “En estos años hemos conseguido que se conozcan unos con otros y que nazcan colaboraciones de todo tipo que antes ni se planteaban. La gente está muy involucrada”, aseguraba.

Para Celiméndiz, una de las claves es no ver a las grandes superficies como una competencia directa. “Somos otra cosa totalmente distinta. Las grandes franquicias abarcan muchos temas, mientras que el pequeño comercio apuesta por la especialización. Yo soy el primer diferencial de mi tienda. Si vienes me vas a encontrar a mí o a mi hermano, no a una persona distinta cada dos meses. Aquí escuchamos y hablamos mucho, la relación con el cliente es totalmente distinta”, comentaba.

De acuerdo con Mendoza, la iniciativa cumple un triple objetivo, ya que “crea un entorno económico importante para las calles del Casco”, genera sentimiento de pertenencia y cumple una labor social, dado que este tipo de tiendas “ayudan a las personas mayores a encontrar lo que necesitan en un entorno muy cercano a su lugar de residencia”. “Creemos que los comercios de proximidad son un activo fundamental, y más en un distrito tan amplio como este”, ha dicho el edil.

La iniciativa nació en 2019, pero tardó meses en despuntar como consecuencia de la pandemia. “Cinco años después está más viva que nunca. Poder ayudar a todas las personas que abren una tienda y suben la persiana cada día es fundamental. Permiten dar vida a las calles de nuestra ciudad”, ha remarcado Mendoza.

Como muestra, está previsto que en septiembre se celebre una gala en la que se entregarán los premios a los negocios más implicados del programa en diferentes categorías que irán desde la sostenibilidad a la innovación. Habrá, además, un galardón que homenajeará al comercio “con más antigüedad del distrito”. La idea es generar adhesiones más allá de la campaña de Navidad, cuando se impulsa el llamado ‘Sorteazo’, en el que participaron más de 10.200 clientes el año pasado.