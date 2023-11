'Black Friday' en el pequeño comercio: "Nos vemos forzados porque la gente te pide descuentos, pero es un esfuerzo"

Sonia Oliveros lleva desde 1996 en el sector del comercio y desde el año 2007 tiene su propia tienda de moda infantil, mujer y regalos. A diferencia de algunas grandes cadenas que cuelgan hace días los carteles de rebajas por el 'Black Friday' o 'viernes negro', ella ha comenzado la semana sin ninguna referencia a esta moda traída de Estados Unidos. Confiesa que no suele caer en ella y prefiere seguir la tradición de colocar las rebajas en enero, aunque este jueves y viernes tiene previsto hacer algún descuento en los abrigos que aún llenan sus perchas "ahora que ya ha llegado el frío", explica.

Esta campaña importada se celebra al otro lado del charco el cuarto jueves del mes de noviembre, tras la cena de Acción de Gracias del día anterior, y como aperitivo de la campaña navideña, la más consumista del año. Desde que cruzó el charco se ha convertido en un clásico en el calendario comercial.

La emprendedora explica que el pequeño comercio no puede seguir el ritmo de los grandes del sector, "que crearon estos descuentos, hasta del 50% y el 70%, para sacar el 'stock' que les sobraba". Defiende que la filosofía de una tienda de proximidad no coincide con la de una gran superficie que vende por volumen. "La gente no se da cuenta de todos los gastos que conlleva abrir una puerta", lamenta, consciente de que se ha instalado la idea entre los consumidores de que sin rebajas no compran, al enlazar unos periodos de ofertas con otros.

En el comercio se ha notado el cambio de hábitos de consumo, no solo por la búsqueda de rebajas todo el año, sino porque no se compra con tanta 'alegría' como antes. "Cuando empecé la gente compraba a los niños prendas para pasar toda la temporada y ahora solo lo que necesita, si es un pantalón, un pantalón", pone como ejemplo. Ahora las compras se dirigen más a regalos y prendas para ocasiones especiales. En su tienda cuenta con ropa multimarca, propias y personalizadas en su taller textil.

Defiende la importancia de los negocios de proximidad en las calles porque aportan un producto diferente, de más calidad, "dan vida" y considera que "el pequeño comercio no se cuida". "Van a hacer que al final las calles estén desiertas", teme, si terminan por cerrar los negocios al margen de las grandes cadenas.

Las hermanas Begoña y Pilar Muñoz siguen también el pie del cañón en el centro de Zaragoza en su tienda Sisinia Novias, en la calle don Jaime, la de las tiendas de ropa para bodas y ceremonia por excelencia. Su negocio cuenta con 37 años de historia, mucha más que la década que puede acumular el 'Black Friday' en España.

Esta semana han lanzado su oferta anual de '100 vestidos a 100 euros' coincidiendo con estos días de descuentos, pero que aseguran venían haciendo mucho antes de que llegara esta tradición comercial. "Ahora hemos añadido 'black friday'", explican. "A estas cosas hay que sumarse porque estás en la calle, es moda y te preguntan si vas a hacer algún descuento", reconocen. Y todo descuento anima.

Las hermanas Begoña y Pilar Muñoz en su tienda Sisinia Novias, de la calle don Jaime de Zaragoza. H. A.

"El problema es que hay campañas de descuentos todo el año y esto es perjudicial porque la gente si no compra en rebajas no quiere comprar"

"Antes del puente de la Purísima siempre lo habíamos hecho", cuentan, en referencia a la festividad de la Inmaculada Concepción el próximo 9 de diciembre. "Esto es una moda que ha empezado y que tienes que hacerla, pero tendría que ser solo el viernes", plantean, ya que se ha ido extendiendo casi hasta todo el mes, desvirtuando el día de descuentos originario. "Los grandes almacenes van haciendo ofertas, lo ves en la televisión y dices, vamos a ponerla", cuentan.

Sin embargo, consideran que alargarlo tantos días es "fastidiarlo". Y eso que a ellas no les influyen tanto las temporadas porque en sus perchas cuelga solo ropa de ceremonia. "Quien tenga una boda para el año que viene sí que te viene a ver si encuentra algo, pero otros prefieren esperar a la nueva colección", comenta Pilar. "El problema es que hay campañas de descuentos todo el año y esto es perjudicial porque la gente si no compra en rebajas no quiere comprar", lamenta Begoña. "Las rebajas no son lo que eran, tenían que ser solo unas fechas", critican, tras la liberalización y la posibilidad de ponerlas durante todo el año. "Eso es estropear lo que se hacía bien", afirma.

"Este año está todo muy parado", aseguran, sobre el menor empuje del consumo, en parte por los precios y la subida de las hipotecas, pero también porque ha habido un cambio de mentalidad tras la pandemia. "Los bares están llenos, la gente piensa en disfrutar", aseguran. En este sentido, les beneficia que hayan vuelto las bodas y las ganas de celebrar.

Cristina Clavejas, en su tienda Al Loro de Zaragoza. H. A.

Cristina Clavejas no ha colgado aún los carteles de descuentos, pero rebaja estos días un 15% en algunas prendas más porque coincide con el aniversario de la tienda que por el viernes negro. Su establecimiento de moda de mujer Al loro, en el centro de Zaragoza, abrió hace ocho años un 'Black Friday', que entonces cayó en día 27, así que extenderá los descuentos hasta el lunes.

Un par de clientas entran y lo primero que preguntan es si hay rebajas: "¿El viernes vais a tener lo del Black?". Cristina sonríe y les explica que ya pueden beneficiarse. "Nos vemos forzados porque la gente te pide descuentos, pero es un esfuerzo grande", confiesa. El principal problema es que "en plena campaña ahora que llega Navidad tenemos que hacer descuentos". A ello se une el otoño tan cálido que se ha vivido este año. "Tenía muchas ganas de que llegara el frío. Las bufandas las recibí hace un mes pero no las saqué hasta antes de ayer".

Esto hace que su margen se resienta, pero asegura que "se nota que la gente se espera". Lamenta también que se haya instalado "la mentalidad de ir a por el chollo".

En cualquier caso, ella cuenta con una clientela que vuelve y los negocios esperan con optimismo la campaña de Navidad, la más fuerte del año. "Hay gente que aprovecha estos días para comprar regalos, pero sigue habiendo mucha compra de última hora, cuando se dan los días de más 'boom'", apunta.

Consejos para comprar en el 'Black Friday'

Desde las asociaciones de consumidores aconsejan no dejarse llevar por las compras por impulso y ser conscientes de los derechos en cambios y devoluciones. Los compradores pueden beneficiarse del ahorro de adelantar compras navideñas, pero siguiendo algunas recomendaciones como las que da la Unión de Consumidores de Aragón, Ucaragón. La asociación incluye en la lista hacer las compras "en el comercio de proximidad, para apoyarlo en estos momentos de crisis económica". En la lista aparecen también otros consejos como los siguientes:

-Comprobar el precio de los productos con antelación al 'Black Friday', por si realmente han rebajado el producto o han incrementado el precio habitual en los días previos.

-Informarnos de la política de devoluciones del establecimiento antes de comprar el producto, ya que la devolución o el cambio solo es obligatorio si el producto está defectuoso.

-La garantía legal en la compra de bienes es de tres años, para todos los productos adquiridos desde del 1 de enero de 2022. Cuando un producto que está en garantía presenta una falta de conformidad (defecto, avería, fallo…) en los dos primeros años de compra, el consumidor no tiene que demostrar dicha falta, al entenderse que la misma ya existía al entregarse el bien.

