La menguante nómina de los rótulos pintados a mano en el comercio de Zaragoza

El censo de comercios en Zaragoza señala que hay algo más de 7.000 tiendas abiertas en la ciudad. Algunas pocas son centenarias y han superado crisis, pandemias e, incluso, han sido ajenas a modas de ida y vuelta. Sus reclamos y letreros han variado mucho con el paso de los años y ya apenas se encuentran por la calle rótulos originales pintados a mano de los que proliferaron hace ya casi un siglo.

Algunos (no más de medio centenar) se mantienen extrañamente intactos, otros se asoman por alguna esquina de las nuevas letras volumétricas porque se han mediotapado evidenciando su peligro de extinción y la gran mayoría, lamentablemente, se han borrado o destruido.

Los responsables del colectivo Zaragoza Letters, tan habituados al rescate de carteles antiguos, explican que en el origen de su pasión tipográfica está "la belleza de los letreros pintados a mano que había en la ciudad. Suelen perderse cuando los comercios cierran, así que decidimos fotografiarlos para crear un catálogo virtual de rótulos", cuenta Jairo Abella, diseñador industrial y gráfico, y creador junto a Marta Blasco de una cuenta (@zgzletters) que no deja de incrementar fieles: a día de hoy, 5.600 seguidores y más de 230 publicaciones.

Un puñado de imágenes que pueden verse en el perfil de ZGZ Letters. IG/@zgzletters

En sus imágenes se comprueba que ningún negocio se resistía a las posibilidades de la tipografía (hay letreros de zapaterías, lencerías, quioscos, bares, bancos, concesionarios…) y los pintados a mano, los más antiguos que documentan, tienen un especial encanto además de ser especialmente vulnerables. "Son cosas que nadie valora en el día a día, pero conviene fijarse en el diseño de las letras, por ejemplo, del colegio La Purísima, pintado y decorado con líneas en zigzag", apunta Abella. También tiene recopilados no pocos carteles que ya han desaparecido y, entre sus preferidos, figura el de La Casa de las Macetas, que estaba en un edificio ya derruido junto al paseo Teruel. "A su lado también había un zapatero y la fachada estaba tan desconchada, que la Z del principio se había caído", cuenta el experto.

Vamos a retratarlo antes de que desaparezca. #Zaragoza pic.twitter.com/lFEpse3a1H — Paco Sanz (@PacoSanz70) November 11, 2023

Lo que su cede en Zaragoza es la tónica habitual del resto de ciudades de España, en donde tampoco hay una gran sensibilidad por el patrimonio gráfico y por los rótulos antiguos que, pese a todo, también cuentan parte de nuestra historia. En Logroño sí se hacen rutas y paseos para conocer este legado y en Madrid existe un escueto pero meritorio museo dedicado al rotulista Paco Graco con una veintena de carteles. A orillas del Ebro estos rótulos no cuentan con ninguna protección patrimonial, si bien algunos se encuentran en fachadas o en conjuntos de edificios (la viviendas sindicales) que sí están catalogados.

El cartel de La Española que emergió hace unos meses pero se ha vuelto a tapar. Heraldo

Las dos pérdidas más llorada y más recientes son las pintura de la esquina de la que fuera Casa Hermógenes (hoy, una tratoría) donde se ha borrado la antigua huella de la casa de comidas. A pocos metros, en la plaza de Sas, hace unos años que cerraron los ultramarinos La Española y durante unas recientes obras aún emergió el antiguo rótulo para nostalgia de muchos vecinos. Es lo que se conoce como ‘ghost signs’, o rótulo fantasma que reaparece, y desde la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico explican que existe todo un culto alrededor de este tipo de hallazgos. "También en Arzobispo Apaolza salió hace poco el rótulo original de una peluquería y en lo que es el Farmavázquez gigante de Fernando el Católico se pudo ver durante unos meses el antiguo letrero en azul y amarillo de una tienda recambios agrícolas", apunta Abella.

Tampoco ha tenido especial sensibilidad el Ayuntamiento de Zaragoza en la tan ansiada recuperación de la Harinera de Casetas. Después de muchos años por fin se ha dado un lavado de cara al edificio, pero se ha arramblado con las letras de la antigua fábrica que llevaban presidiendo el barrio, como uno de los máximos exponentes de la arquitectura industrial del siglo XX, la menos, desde 1920.

La Harinera de Casetas, restaurada y repintada, pero sin su rótulo histórico. Heraldo

Los que aún sobreviven y se mantienen suelen ser los que anuncian la presencia de garajes, mercados municipales (véase el de San Antonio María Claret) o los de tiendas clásicas de toda la vida como las de venta de vino a granel en barrios consolidados como Las Delicias, San José o Torrero.

Los neones se imponen

¿Por qué motivo dejaron de pintarse rótulos en las paredes? Los especialistas explican que algunos firmes eran de ladrillo y piedra porosa, y eso hacía que hubiera que repasar las letras periódicamente. Sin embargo, la razón principal es que tras la posguerra comenzaron a llegar nuevos tipos de plásticos, de cristales, de luces y neones, y los comerciantes no perdieron la oportunidad de hacer ver sus marcas también por la noche. La pintura, incluso la reflectante, no era tan resolutiva como las letras corpóreas con neones, aunque cien años después sí despierta añoranza, sobre todo, al citar negocios de antaño con nombres que suenan añejos como El Plus Ultra o El Barato.

Detalle del cartel de Gráficas Minerva en el palacio de Fuenclara. Heraldo

"Las letras dibujadas estaban pensadas y diseñadas para cada negocio, y eso las hacía obras únicas", opina el diseñador gráfico Alberto González, que recela de las "hechas ‘al por mayor', como sucede ahora, con los carteles modernos tan uniformes de los McDonalds o los Starbucks". Para González es una delicia descubrir rotulación pintada a mano en el Casco Histórico y recomienda pasear por la zona del palacio de Fuenclara, donde se conserva el cartel metálico de ‘José Alfonso’, que tanto juego dio en la película ‘Las Niñas’, o el reclamo ‘Sellos de caucho, fabricación propia’, en uno de los arcos del propio palacio, de la que fuera mítica imprenta zaragozana Gráficas Minerva.

Muchos de los rótulos pintados que dejan de verse por las calles sí se recrean en series de época -véase ‘Acacias 38’- y en películas de la Guerra Civil, algunas de las cuales han aprovechado las calles de Belchite Viejo para hacer el viaje en el túnel del tiempo. En la localidad zaragozana aún se aprecia en las fachadas ruinosas restos de pintura de lo que pudieron haber sido barberías o tiendas de tejidos y lanas.

Una última derivada sobre el tema de cartelería pintada a mano sería la de que Zaragoza constituyó durante décadas junto a Madrid y Barcelona el tridente de ciudades en los que los cines contaban con carteles artesanales. Ahora es impensable, pero los actuales pósters se pintaron a mano durante años por artistas como Josep Martí o José Joaquín y Luis Ángeles Blasco. Desde la década de 1950, los tres artistas prestaron su arte para cerca de 800 carteles que se expusieron en los cines Palafox, el Don Quijote, el Cervantes y el Elíseos. El cartelismo era una razón más para que se hablase de esta tierra fuera de aquí, pero esa ya es otra historia…