La programación por barrios del festival Hola Primavera, al completo

La programación por barrios del Hola Primavera comenzará este martes con seis actividades en Universidad, San José, Las Delicias o Santa Isabel. Solo hasta este sábado se organizarán 28, quedando las 39 restantes para los siguientes viernes y sábados de abril.

A las 17.30, las ‘Flores’ de Peliagudo arte y circo dinamizarán el entorno de Tomás Bretón. A esa misma hora, las ‘Doctoras Planetarias’ de Biribú teatro estarán en la calle del 12 de octubre, en San José, y en el mercado de Valdespartera volverá la primavera de la mano de Coscorrón Banda de Animación. A las 18.00 será el turno de la fiesta ‘Primavera Urban’ que se organizará en el jardín vertical de Las Delicias, de ‘Macroscopi’, de Scura Splats, que comenzará en el parque de La Aljafería, y de ‘Ostara guardianes del bosque’, de Cía Chechare, en la plaza de Serrano Berges, en Santa Isabel.

El miércoles se seguirá apostando por estas mismas actividades, pero en distintos puntos. Las ‘Doctoras Planetarias’ estarán desde las 17.30 en la calle de Delicias; las ‘Flores’ de Peliagudo arte y circo se trasladarán a Valdefierro (en la calle de Federico Ozanam y aledaños) y el ‘Vuelve la primavera’ podrá verse por calles tan céntricas como la de Alfonso I, San Felipe o el Coso.

Repetirá, igualmente, la fiesta ‘Primavera Urban’, aunque en este caso, en la plaza de Salamero, y también habrá nuevas incorporaciones. ‘En primavera… bailar te espera’, de Raspadegato, animará la plaza Mayor de San José, y ‘Los Aguadores’ de Almozandía Teatro recalará en el parque de Torre Ramona, en Las Fuentes. Ese día, el broche lo pondrá la percusión de ‘Âcid’, de Sound de secà, que se instalará a la salida del centro cívico Río Ebro, en la calle de Alberto Duce, en el Actur.

La programación continuará el jueves, viernes y sábado con 15 actos más que “potenciarán” el Hola Primavera.

Martes 2 de abril

- 17.30h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios). C/ Tomás Bretón y aledaños (Universidad/Romareda).



- 17.30h DOCTORAS PLANETARIAS, Biribú Teatro (Dinamización

personajes comercios). C/12 de Octubre (San José).



- 17.30h VUELVE LA PRIMAVERA, Coscorrón Banda de Animación

(Dinamización personajes comercios). Zona Mercado de Valdespartera y

calles anexas a Pº de Olvidados (Distrito Sur).



- 18.00h FIESTA PRIMAVERA URBAN, Resisdance (Danza/Dj). Jardín

vertical (Delicias).



- 18.00h, MACROSCOPI, Scura Splats (Itinerante). Comienzo en el Parque

La Aljafería. Parque Aljafería (desde calle Reino)- Andador Ignacio Menaya

(La Almozara).



- 18.00h OSTARA GUARDIANES DEL BOSQUE, Cía Chechare

(Espectáculo). Plaza Serrano Berges (Santa Isabel).



Miércoles 3 de abril

- 17.30h DOCTORAS PLANETARIAS, Biribú Teatro (Dinamización

personajes comercios). C/ Delicias - Avenida Madrid (Delicias).



- 17.30h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios). C/Federico Ozanam y aledaños (Valdefierro).



- 17.30h VUELVE LA PRIMAVERA, Coscorrón Banda de Animación

(Dinamización personajes comercios). Calles comerciales: Plaza sinués- Don

Jaime- Plaza Pilar -Alfonso I- Torrenueva- San Felipe- Candalija- Alfonso I- Coso

(Centro Histórico).



- 18.00h FIESTA PRIMAVERA URBAN, Resisdance (Danza/Dj). Plaza

Salamero (Zona Centro).



- 18.00h EN PRIMAVERA… BAILAR TE ESPERA, Raspadegato

(Espectáculo-verbena familiar). Plaza Mayor (San José).

- 18.00h LOS AGUADORES, Almozandia Teatro (Itinerante). Parque Torre

Ramona (Las Fuentes).



- 18.00h ÂCID, Sound de secà (Música percusión) C/ María Zambrano y

Gómez de Avellaneda (Actur). Salida Centro Cívico Río Ebro Calle Alberto

Duce.(Actur).



Jueves 4 de abril

- 17.30h DOCTORAS PLANETARIAS, Biribú Teatro (Dinamización

personajes comercios). C/ Lasierra Purroy - Avenida América - C/ Fray Julián

Garcés y sus aledaños (Torrero).



- 17.30h VUELVE LA PRIMAVERA, Coscorrón Banda de Animación

(Dinamización personajes comercios). C/ María Zambrano y Gómez de

Avellaneda (Actur).



- 18.00h LA SELVA, Scura Splats (Itinerante) Salida Plaza San Felipe - C/

Alfonso y viceversa (Centro Histórico).



- 18.00h GET BACK BEATLES FOR KIDS, Efecto Trébol (Música) , Plaza

Mayor de San José.



- 18.00h LA ORUGA DE COLORES, Títeres sin cabeza (Espectáculo 1ª

infancia). Plaza el Cantor de jazz. Valdespartera (Distrito Sur).



- 18.00h LOS AGUADORES, Almozandia Teatro (Itinerante). Plaza Lagos

Azules (Miralbueno).



Viernes 5 de abril

- 17.30h DOCTORAS PLANETARIAS, Biribú Teatro (Dinamización

personajes comercios). C/ Compromiso de Caspe C/ Doctor Iranzo C/

Salvador Minguijón (Las Fuentes).



- 18.00h y 19.00h NATURAS CAFÉ VERDE, Insolitis (Instalación) Balcón de

San Lázaro (Arrabal).



- 17.30h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios). C/ Delicias - Avenida Madrid (Delicias).



- 18.00h DOÑA MANTECA, Doña Manteca (Música) San Juán de los Panetes

(Centro Histórico).



- 18.00h JAZZONS`S FIVE, Jazzons Five (Música Itinerante y circo) C/ María

Zambrano y Gómez de Avellaneda. Salida Centro Cívico Río Ebro Calle

Alberto Duce.(Actur).



Sábado 6 de abril

- 11.00h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios). C/ Reina Fabiola - Ángel Ganivet (San José).



- 11.00h VUELVE LA PRIMAVERA, Coscorrón Banda de Animación

(Dinamización personajes comercios). Av. Santa Isabel (Santa Isabel).



- 12.00h GAMUSINOS Y OTROS DUENDES, Caleidoscopio Teatro

(Itinerante Participativo). -Plaza Salamero - c/ 5 de Marzo - Paseo

Independencia Plaza España (Zona Centro).



- 12.00h JAZZONS`S FIVE, Jazzons Five (Música Itinerante y circo) Plaza

San Francisco (junto Quiosco) (Universidad/Romareda).



Viernes 12 de abril

- 17.30h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios). C/ Azoque- Cádiz- Plaza Salamero - 5 de Marzo.(Zona Centro).



- 18.00h CORRAL KAOS, Scura Splats (Itinerante participativo) Comienzo

Jardín vertical. Recorrido C/ Delicias (Delicias).



- 18.00h GELICADABRA, Félix Brunet (Magia Itinerante) Plaza de la Ermita

(Miralbueno).

​

​- 18:00h GRUPO VIP (Música) Kiosko parque de los incrédulos (Casablanca).



Sábado 13 de abril

- 11.00h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios). C/ Compromiso de Caspe C/ Doctor Iranzo -C/ Salvador

Mingujón… (Las Fuentes).



- 11.30h LOS AMIGOS DE CRUSÓ, Toc de Fusta (Instalación) Plaza de la

Memoria Histórica (Torrero).



- 12.00h GELICADRABA, Félix Brunet (Magia Itinerante) Salida centro cívico

Tío Jorge. Recorrido Plaza San Gregorio (Arrabal).

- 12.00h CUENTOS DE MERCADO, Binomio Teatro (Cuentos) Plaza Mayor

de San José (San José).



- 12.00h TURUKUTUPA, Reziklantes (Música Itinerante) Plaza San Pablo - C/

San Pablo y viceversa (Centro Histórico).



- 18.00h L´ACTITUD, Jam (Espectáculo) Plaza Santa Engracia (Zona Centro).



- 17.30h LOS AMIGOS DE CRUSÓ, Toc de Fusta (Instalación) Plaza

Matadero (Entrada C/Miguel servet) (Las Fuentes).



- 18.00h TURUKUTUPA, Reziklantes (Música Itinerante) Salida estatua

Fernando el Católico. Recorrido Boulevard Fernando el Católico

(Universidad/Romareda).



- 18.00h SWING, SWING, Dixie Rue del Percebe (Música) Salida: Plaza

Canteras. Recorrido: C/ Fray Julián Garcés (Torrero).



- 18.00h GELICADRABA, Félix Brunet (Magia Itinerante) Salida Centro cívico

Río Ebro calle Alberto Duce. Recorrido Av. María Zambrano (Actur).

Viernes 19 de abril

- 17.30h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios) C/ San Vicente de Paúl - C/ Mayor- C/ Espoz y Mina C/Manifestación C/Alfonso I C/ Jusseppe Martínez C/Las Vírgenes C/Mendez Nuñez C/Don Jaime I (Casco Histórico)



- 17.30h VUELVE LA PRIMAVERA, Coscorrón Banda de Animación (Dinamización personajes comercios). C/ Lasierra Purroy - Avenida América -C/ Lasierra Purroy (Torrero)



- 18.00h ZUM, La Tresca y la Ventresca (Espectáculo) Quiosco Plaza San

Francisco (Universidad/Romareda).



- 18.00h CHINA CHANA, China Chana (Música) Plaza Ludwig Van Beethoven

40, Rosales del Canal (Distrito Sur).



- 18.00h ANIMALANDIA, La Cosa Teatro (Itinerante) Salida Parque del Oeste

(Oliver)

Sábado 20 de abril

- 11.00h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios) EJ C/ La Vía y Embarcadero (Casablanca).



- 12.00h LA GRAN FAMILIA, Fadunito (Itinerante) Plaza España - Paseo

Independencia - C/ 5 Marzo - Salamero - Independencia (Zona Centro).



- 12.00h CUENTOS DE MERCADO, Binomio Teatro (Cuentos) Balcón de

San Lázaro (Arrabal).



- 12.00h HISTORIAS DEL HORTAL, Mariano Lasheras (Cuentos) Plaza

Matadero C/Miguel servet (Las Fuentes).



- 17.30h FLORES, Peliagudo arte y circo (Dinamización personajes

comercios) C/ Sobrarbe y aledaños (Arrabal).



- 18.00h RIÓLOGO, Marzo Mayea (Itinerante) C/ San Miguel (Zona Centro).



- 18.00h LA GRAN FAMILIA, Fadunito (Itinerante) C/ Delicias - Jardín vertical

(Delicias).



- 18.00h MUÉVETE CON LOS CAMPANOS, Pai (Verbena Musical) Zona

Rosales del Canal / C Ludwig Van Beethoven 40 (Distrito Sur).



Viernes 26 de abril

- 17.30h VUELVE LA PRIMAVERA, Coscorrón Banda de Animación

(Dinamización personajes comercios) Lagos de Coronas (Miralbueno).



- 18.00h ISLA, D´Click (Circo) Plaza San Bruno (Centro Histórico).



- 18.00h CIRCO SABROSÓN, Peliagudo Arte y Circo (Espectáculo) Plaza el

Cantor de Jazz (Tras Mercado Valdespartera) (Distrito Sur).

Sábado 27 de abril

- 11.00h DOCTORAS PLANETARIAS, Biribú Teatro (Dinamización

personajes comercios). C/ León XIII (Zona Centro).



- 11.00h SIENTA LA CABEZA, Sienta la cabeza (Instalación) Plaza San

Felipe (Centro Histórico).



- 12.00h CLÁSICOS DEL ROCK & ROLL EN DIRECTO, The Cucumbers

(Música) Jardín Vertical (Delicias).



- 12.00h CUENTOS DE MERCADO, Binomio Teatro (Cuentos) Pablo

Gargallo 100 / Parque infantil (Almozara).



- 17.30h DOCTORAS PLANETARIAS, Biribú Teatro (Dinamización

personajes comercios). Avda Pablo Gargallo, Avda Almozara y aledaños

(Almozara).



- 18.00h EN PRIMAVERA… BAILAR TE ESPERA, Raspadegato Plaza San

Felipe (Centro Histórico).



- 18.00h CLÁSICOS DEL ROCK & ROLL EN DIRECTO, The Cucumbers

(Música) C.C.Valdefierro (Valdefierro).