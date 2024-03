Tiendas en la avenida Tenor Fleta de Zaragoza: "Es un momento crítico porque nos jubilamos y no hay relevo"

La avenida en honor del tenor aragonés Miguel Fleta en Zaragoza es tan larga que recorrerla requiere cruzar distintos barrios y un buen paseo. El número 1 de Tenor Fleta, que comienza en su cruce con el céntrico Paseo de Sagasta, vive más cerca del centro, mientras el otro extremo se sumerge en San José, distrito de los considerados 'obreros'. Solo los últimos portales, el 135-137, constituyen una rara avis de moderna fachada blanca y gris, recién estrenados, frente al ladrillo caravista tradicional del resto de viviendas con varias décadas a sus espaldas. Esta semana se ha estrenado en la histórica vía la cadena de bajo coste Pepco, uno de sus locales más grandes en la ciudad, en un antiguo mercado de alimentación.

Su tejido de negocios refleja la evolución que han sufrido muchas calles comerciales que nacieron llenas de vida y han ido viendo cómo el cambio de hábitos, la compra en las grandes superficies del extrarradio, internet o la falta de adaptación a los tiempos modernos, bajaban la persiana de muchas tiendas de barrio para siempre, aunque siguen resistiendo muchos veteranos y abren nuevos.

Primer tramo: en el centro, pero sin ser Sagasta

En la vía conviven negocios tradicionales, como un zapatero, peluquerías, negocios de estética, mercerías, pastelerías y bares de tapas con otros más modernos como alimentación ecológica, alguna barbería para 'milenials' y supermercados. Mantiene un mercado de barrio histórico, aunque cerró otro casi contiguo, el que ocupa ahora la enseña Pepco. El mapa comercial ha cambiado en los últimos años y resulta diferente por zonas.

José Manuel Cabeza y su hija Tamara, vecinos de la avenida Tenor Fleta de Zaragoza. H. A.

"Muchas noches cuento los que están vacíos y recuerdo los que había", cuenta Pilar Rodrigo, que pasea con su marido y su hija en el primer tramo, el más cercano al cruce con el paseo Sagasta y la avenida Goya. "Antes estaba todo esto lleno de bares", señala José Manuel Cabeza, parado con su hija Tamara frente a los primeros portales de la avenida, "También había más tiendas de moda infantil", recuerda la hija. En algunos de los negocios creen que los cierres se deben en parte a que los alquileres son elevados. "Se piden precios del centro, pero no con las ventajas del centro. Aquí no pasa tanta gente, es una zona de paso para ir al centro", apunta uno de los veteranos. Hay mucha renovación de negocios que lo intentan. "El récord lo tiene una frutería que duró semana y media", afirma sobre uno de los locales vacíos.

"Hay movilidad. Yo creo que esta calle es más comercial que Sagasta, pero igual que en el resto de Zaragoza se ven locales cerrados, lo que reduce el paso de gente"

​Jesús Bayego, Biomix, tienda ecológica abierta en 2023



​

​"No era tan larga, después del colegio de los Agustinos había campos de maíz"

"Había más bares y comercios y en aquellos años se hacía vida en el barrio"

​Javier Carreras, Bar Tobazo fundado en 1966

Negocios que empiezan y otros de más de medio siglo

Biomix, actividad comercial en la avenida Tenor Fleta de Zaragoza. Francisco Jiménez

Sigue habiendo muchos negocios abiertos y entre los nuevos la tienda de alimentación ecológica Biomix, en el número 2. Su propietario, Jesús Bayego, se trasladó desde Zuera buscando una ubicación céntrica. Lleva un año abierto. "Hay movilidad. Yo creo que esta calle es más comercial que Sagasta, pero igual que en el resto de Zaragoza se ven locales cerrados, lo que reduce el paso de gente", explica sobre su experiencia. Considera que se está produciendo una vuelta al centro, incluso entre las grandes cadenas, después de años de fiebre de aperturas en los centros comerciales. "Dentro de las ciudades se genera otro tipo de negocio de proximidad", apunta, y defiende el modelo de servicio de calidad frente a a la competencia solo por precios bajos.

"La pandemia de covid ha hecho mucho daño porque ha aumentado la venta por internet, nos ha generado ese hábito en detrimento de la tienda física", añade, y busca ganar clientes ofreciendo servicio en la venta de sus productos ecológicos tanto de alimentación como cosmética, higiene personal y doméstica, entre otros.

Javier Carreras, propietario del Bar Tobazo de la avenida Tenor Fleta de Zaragoza. H. A.

Un poco más adelante, en el número 11 de la avenida, Javier Carreras sirve cafés como lo viene haciendo desde hace tres décadas en el Bar Tobazo, fundado en 1966. Detrás de la barra ha visto prolongarse la avenida hasta llegar a salirse del casco urbano y enlazar con el Tercer Cinturón. "No era tan larga, después del colegio de los Agustinos había campos de maíz", cuenta buscando en sus primeros recuerdos. "Había más bares y comercios y en aquellos años se hacía vida en el barrio", añade sobre los años 70 y 80.

El punto de inflexión lo sitúa en la crisis económica tras el final de la Exposición Internacional en 2008. Entonces se destruyó mucho empleo y cayó el consumo. La pandemia dejó también cicatrices sin cerrar. "A la hostelería nos atacaron duramente", recuerda sobre las restricciones de aforo y horarios. Con todo, agradece que tienen una "clientela muy hecha", que achaca a que "todo lo hacemos nosotros", mirando las tapas que llenan la barra. Y a la que conoce bien. "¿Un cortado, Luis?", pregunta a un joven que entra, antes de que llegue a la barra, que asiente con una sonrisa.

"En el primer tramo 1.500 euros al mes de alquiler por un local no te los quita nadie y en la zona de San José hay desde 600 euros"

​Piedad Río, Inmobiliaria Las Torres

El primer tramo de finaliza en el cruce con el Camino de las Torres, otra de las avenidas kilométricas del centro de la ciudad. Esta división empieza a marcar las diferencias, sobre todo, en el precio de los inmuebles. "En el primer tramo 1.500 euros al mes de alquiler por un local no te los quita nadie y en la zona de San José hay desde 600 euros", pone como ejemplo Piedad Río, desde inmobiliaria Las Torres, ubicada justo en un chaflán entre ambas avenidas. Con los precios de los pisos ocurre parecido. Mientras en el la zona más próxima al centro tiene en el mercado una vivienda de 209.000 euros, en el otro extremo se puede encontrar alguno por casi la mitad, a 115.000 euros. A ello se suman locales vacíos de propietarios que "no tienen necesidad de alquilar" y prefieren no bajar precios. Algunos de los que quedan vacíos eran antiguas sucursales bancarias, como el que ocupa la inmobiliaria.

Segundo tramo: del Camino de Las Torres a la avenida San José

Felicita López, emprendedora de la mercería el Hilo Feliz en la avenida Tenor Fleta de Zaragoza. Francisco Jiménez

"Hay muchos locales vacíos y otros que cambian cada dos por tres", cuenta en el tramo central de la avenida Felicita López, diseñadora y modista de 45 años, vecina del barrio, llegada de Nicaragua hace 16 años. Lleva solo un mes como emprendedora en la avenida, tomando el relevo en una mercería de toda la vida. No esperaba tener como vecina a la cadena de precios bajos Pepco, unos portales más adelante, pero no cree que sea un problema. "Es competencia, pero no tiene el 100% de productos y esta tienda tiene su clientela", asegura, con la ilusión de quien convierte en realidad un proyecto. En el pequeño espacio de techos altos hay desde hilos, bieses, pijamas, lencería o guantes para cofrades. En el local expone uno de sus diseños que participó en la Semana aragonesa de la moda de este año, la Aragon Fashion Week. Reconoce que parte de la clientela es gente mayor, en un barrio envejecido. "Creo que soy la más joven del barrio", confiesa en cuanto al tejido emprendedor, a sus 45 años.

Pollería José Luis en el Mercado Fleta de Zaragoza. Francisco Jiménez

"El barrio se va haciendo viejo", sostiene José Luis Paesa, desde su pollería en el Mercado Fleta, en el número 58, que ha visto en primera fila aparecer las canas y arrugas de parte de su clientela. Cuando abrió hace 30 años "en estos bloques de pisos vivía gente joven con niños y ahora tienen 70 u 80 años, y viven solos", relata sobre la construcción al otro lado de la calle de los inmuebles del Parque Miraflores junto al Andador Luis Puntes. Este cambio ha supuesto menores ventas. "Antes compraban un pollo entero y ahora pechugas sueltas", señala. Pese a ello, han ido ampliando mercado con los preparados como croquetas, cachopo o albóndigas. La media docena de puestos que trabajan ahora en el mercado, que abrió sus puertas en 1963, continúan recibiendo clientes fieles. "Hay hijos y nietos que no viven aquí y siguen bajando a comprar", afirma. Se queja más del carril bici que "nos ha partido por la mitad". "Tenemos muchos pedidos por teléfono y antes venían y paraban un momento en doble fila", algo que ahora lamenta que no se pueda hacer, siendo que son pocas las bicicletas o patinetes que pasan a lo largo del día.

Tercer tramo: más locales cerrados y el Tercer Cinturón

Papelería Galán en la avenida de Tenor Fleta de Zaragoza. Francisco Jiménez

Superado el crucde la avenida de San José, cuanto más se aleja uno del centro, más locales cerrados se ven. "La gente compra todo ahora por internet", apunta Jesús Bermúdez Galán, desde la papelería que lleva su segundo apellido, en el número 122 de la avenida, abierta por su familia hace más de 40 años. "Negocios como este han cerrado siete u ocho", enumera, desde el abarrotado comercio en el que hay desde revistas a cuadernos, lo último de la saga Anna Kadabra para lectores infantiles o la zona de juguetería con coches, camiones, puzles o peluches.

Tiene bien definido el perfil de fieles: "Madre con hijos que trabaja y no tiene tiempo para ir al centro o a una gran superficie para comprar". Este sería el tipo de clientela que "sigue viniendo a las tiendas pequeñas". A partir del último número, los bloques nuevos que ocupan del 135 al 137, queda la reivindicada prolongación de Tenor Fleta, inaugurada en 2022 con veinte años de retraso. Esta permite el enlace directo con el Tercer Cinturón.

Reivindicaciones del barrio

Avenida de Tenor Fleta de Zaragoza. Francisco Jiménez

Los jóvenes de San José que se han quedado en el barrio echan de menos sobre todo los comercios de alimentación de proximidad, aseguran desde la Asociación vecinal San José. Paco Luján, de 35 años, elegido recientemente presidente, recuerda cómo bajaba con sus padres a comprar al mercado donde acaba de inaugurarse la tienda de Pepco. "Los jóvenes, que cobramos sueldos precarios somos expulsados de los barrios tradicionales y eso repercute en comercios tradicionales, que cierran", afirma, defensor de los negocios de siempre. Confiesa que ya no hay tiendas que duren medio siglo abiertas como algunos emblemas que resisten en la avenida como la histórica pastelería Marquesán, abierta en 1967, en estos días llena de torrijas de Semana Santa.

La fuga de vecinos jóvenes se debe también a los precios de la vivienda. "Los alquileres son excesivamente altos", lamenta. Reivindica una "dinamización" de un barrio histórico a la que no contribuyen las dudas sobre el futuro de la Harinera recuperada como espacio para entidades sociales después de muchos años de lucha vecinal.

"Los jóvenes, que cobramos sueldos precarios somos expulsados de los barrios tradicionales y eso repercute en comercios tradicionales, que cierran"

​Paco Luján, presidente de la Asociación vecinal San José



"Estamos en un momento crítico porque nos vamos jubilando los que hemos estado al pie del cañón muchos años y como no hay relevo, hay que cerrar"

Montserrat Pérez, presidenta de la Asociación de comerciantes de San José

Montserrat Pérez, presidenta de la asociación de comerciantes del barrio de San José en Zaragoza. H. A.

Desde la asociación de comerciantes de San José reciben con el corazón partido la apertura de franquicias como Pepco. "No vamos a poner ninguna pega porque el barrio necesita estar vivo, es un espacio cerrado que se reactiva", indica Montserrat Pérez, presidenta de la Asociación de comerciantes del Barrio San José. Pese a ello, añade que "no estamos cargando el comercio típico". Así, alerta de que el cierre de comercios puede convertir distritos en "barrios dormitorio dentro la propia ciudad".

"Estamos en un momento crítico porque nos vamos jubilando los que hemos estado al pie del cañón muchos años y como no hay relevo hay que cerrar", reconoce, salvo contadas excepciones como la mercería Hilo Feliz. La organización de comerciantes, una de las más grandes de la ciudad, agrupa a 160 autónomos. Falta de ayudas a emprendedores, cambio de hábitos y auge de internet figuran entre las razones de que no haya relevo. Incluso la dificultad para encontrar empleados que quieran trabajar los sábados. "El barrio tiene 67.000 habitantes, una población importante para seguir comprando a tu frutero o carnicero", concluye, en tono más optimista.

