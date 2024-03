Chueca, sobre el varapalo judicial a la prórroga del bus: "¿Hubieran renunciado ustedes a 34 millones en fondos europeos?"

Vuelve a recurrir el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza a la prórroga del bus para hacer ver que hace oposición a un Gobierno en minoría, el de Natalia Chueca, al que a la hora de la verdad siempre apoya. Tras descafeinar la comisión de investigación, que se celebró mientras se pactaba el presupuesto municipal de 2024, este miércoles motivado la comparecencia en pleno de la alcaldesa de Zaragoza para dar cuenta del auto de la la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por el que se requiere al Ayuntamiento de Zaragoza para que en el plazo máximo de seis meses proceda a la licitación del nuevo contrato del servicio público de autobús. Tenía razón el concejal de Vox, David Flores, al comparar la situación con el Día de Marmota, la popular película en la que el protagonista, Phil Connors (Bill Murray), revive el mismo día una y otra vez. Los argumentos expuestos por el Gobierno y la oposición no se han movido ni un ápice de los que desde hace días están replicando cada vez que salta el tema.

Aunque "nunca" incumplirán un requerimiento judicial, la alcaldesa insiste en que la prórroga es legal, y sostiene que la cláusula 6, en la que se regula dar más tiempo al contrato, no se ha cuestionado. No ocurre lo mismo con otras dos cuestiones que sí es necesario modificar, y de ellas culpa del PSOE, el partido que gobernaba cuando se redactaron los pliegos. Ha intentado Chueca defender la gestión municipal. "No miento, por mucho que les guste acusarme. En todo momento he buscado el interés público", ha recalcado. Insiste en que solo era posible acceder a fondos europeos para renovar la flota manteniendo por más tiempo al actual concesionario. "¿Hubieran renunciado ustedes a 34 millones en fondos europeos?", ha espetado a sus contrarios.

Chueca ha asegurado que el varapalo judicial del TSJA no tiene económicamente ningún coste, más allá del pago de las costas, y jurídicamente, tampoco. "Hemos presentado un recurso para poder solicitar una ampliación de tiempo para poder seguir trabajando en unos pliegos que son complicados", ha zanjado.

Ni la relación PP-Vox pasa por su mejor momento, aunque elude el PP de Chueca la confrontación directa con ellos, ni PSOE y ZEC escapan de la sombra que desde Madrid proyecta Pedro Sánchez, por culpa de la Amnistía y de Koldo y sus mascarillas. Y todo tiene su reflejo en un tenso pleno.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha enumerado los que son, en su opinión, los fallos en la gestión de los autobuses por parte de la alcaldesa. Ha aludido a la subida del precio del bus, a la "incapacidad" para reformar las líneas y sacar adelante un plan de seguridad vial, el riesgo de perder 7,4 millones de subvención estatal, a la huelga más larga de la historia... "La alcaldesa debería pedir perdón y asumir responsabilidades", ha reprochado, y ha recordado, además, los 200.000 euros que se gastaron en una asistencia técnica para redactar unos pliegos que al final no se cambiaron. Elena Tomás, de ZEC, ha insistido en la municipalización del servicio.

La réplica a Ranera se la ha dado, y con contundencia, la concejala de Movilidad, Tatitana Gaudes. Les ha recalcado que la "mala gestión del contrato al pasar de Tuzsa a Avanza" le costó a los zaragozanos 35 millones de euros. A los de ZEC les ha esperado que "la fiesta" de ceder a sus "amigos y amigotes" la gestión del Luis Buñuel dejó 180.000 euros de gasto en limpieza. En la prórroga del bus, ha insistido en los argumentos aportados por la alcaldesa.