Los vecinos de Tenerías en Zaragoza llevan su malestar al pleno: "No podemos ni pasear tranquilos. Hay mucha degradación"

Con las obras de reforma del albergue en marcha, ha aumentado la cifra de personas que duermen en las calles del barrio de las Tenerías, en el distrito del Casco Histórico de Zaragoza. Esa es la percepción que tienen los vecinos. La reforma del grupo de viviendas Aloy Sala, que se financiarán con fondos Next Generation, avanza mucho más lenta de lo esperan y genera un aumento de la okupación y de gente mayor que, muy a su pesar, tiene que abandonar el barrio. Esta es la situación que miembros de entidades vecinales han expuesto este miércoles en el pleno. Han pedido a los partidos que agilicen la rehabilitación de las viviendas, que tienen la declaración de conjunto de interés, y que actúen para dignificar el parque Bruil. Se han atendido sus peticiones, pero solo a medias. En un intenso debate en el interior del salón de plenos, y también fuera, donde han conversado con la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós; el edil de Vox y presidente del Casco Histórico, Armando Martínez, y el concejal socialista Francisco Galán.

Como el miedo "es subjetivo", unos dicen que lo sufren y otros que no, Carmen Turégano, de la asociación Tenerías-Madalena, se ha centrado en la "necesaria" rehabilitación de Aloy Sala. "Hay pisos okupados y degradación. Tienen que tomar medidas, ha solicitado, si bien ha insistido en la importancia de "no estigmatizar" el barrio. También han recordado, los representantes vecinales, que hay muchas personas de avanzada edad que "han tenido que abandonar sus hogares o acogerse en casa de los hijos por la situación de inseguridad en la que viven". "Los vecinos no podemos pasear tranquilos. Necesitamos ayuda", han señalado.

El edil socialista Francisco Galán ha indicado que cuando uno se va alejando de la plaza del Pilar "se pierde glamur". Se ven "problemas concretos, cómo se deterioran barridas tradicionales", como ocurre en el entorno del Parque Bruil que es "un lugar de desidia y desazón".

Para Suso Domínguez, de ZEC, se está dando una expulsión de "población del barrio de toda la vida". Para acabar con ella, ha abogado por volver a los planes integrales del Casco Histórico (PICH) y Oliver (PIBO).

Martínez ha insistido en que es un tema que se trata en la junta de distrito. Para erradicar los problemas de "inseguridad" y de "incumplimiento de las ordenanzas" ha instado a intervenir a la Delegación del Gobierno. En el plan para Aloy Sala, "todas las comunidades menos una han solicitado la rehabilitación". En su opinión, la reforma del grupo de viviendas llevará implícita la renovación del entorno.

También el concejal del Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha mirado a la Delegación del Gobierno en Aragón para los temas de seguridad. Respecto a la reforma del albergue municipal, ha recordado que va a ser temporal y que, una vez finalice, se habrá ejecutado un proyecto de cuatro millones de euros. Ha confirmado, también, que la mejora del grupo de viviendas avanza, y que el Ayuntamiento de Zaragoza intenta captar viviendas para el programa ALZA, que busca dinamizar el mercado de viviendas de alquiler de la ciudad, ofrecer seguridad a los propietarios y precios asequibles a los inquilinos.