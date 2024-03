Bronca en el pleno de Zaragoza: amnistía, xenofobia, "lo que aburre a las ovejas" y lo que no

Lo que ocurre en Madrid impacta en Zaragoza, y no poco. Se esfuerza en demostrarlo el equipo de Gobierno municipal un pleno tras otro. En el de este miércoles, ha incorporado al debate los 17,3 millones de euros que no llegarán a las arcas del Ayuntamiento por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no presentar Presupuestos Generales del Estado este año.

PP y Vox han sacado adelante una moción de los populares para rechazar el texto definitivo de la ley de amnistía, reprobar al Gobierno "por la corrupción institucional", exigir disculpas al PSOE por "engañar a los españoles" y exigir al Presidente del Gobierno "que cumpla con la Constitución y que presente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024". Nada más, y nada menos.

A la portavoz de ZEC, Elena Tomás, le parece que el PP "aburre a las ovejas" y está "desolado" por no gobernar. "Ubíquense", les anima. Y critica que se escenifiquen en Zaragoza debates que se tienen que dar en el Congreso. "Apoyamos la amnistía y la vuelta a la política de la cuestión catalana", recalca. Y pide al Gobierno que mire hacia el "incitador al ocio, racista y xenófobo" (en alusión indirecta al vicepresidente de la DGA, Alejandro Nolasco, pero sin citarlo). "Las únicas lecciones que pueden dar son de corrupción, de debilitar los servicios públicos", ha reprochado.

Con rapidez le ha replicado Julio Calvo, de Vox, que ha ironizado con que "critican al vicepresidente de Aragón quienes pretenden amnistiar delitos de malversación, terrorismo, traición y sedición". "¿Y eso le parece bien?", le ha preguntado a la concejala de ZEC. Ha recordado el "deber constitucional" que tiene el presidente del Gobierno de presentar unos presupuestos y ha denunciado que Pedro Sánchez "está sometido a un chantaje".

Ha sido Alfonso Gómez Gámez quien ha defendido el honor del PSOE y su gestión. Con un "dime de qué presumes y te diré de qué careces" ha iniciado su intervención, para recitar. acto seguido, las ocasiones en las que renunció a presentar presupuestos el Partido Popular. Les ha acusado de ser "incapaces de negociar" y ha reprochado a la alcaldesa, Natalia Chueca, su "falta de ecuanimidad". Se refería con ello al reproche de la alcaldesa a Francisco Galán, al que ha afeado que comparara a Carlos Gimeno con Ozores, y no reprochara al concejal de Presidencia, Ángel Lorén, por la forma en la que se refirió en el último pleno al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el 'caso Koldo'.

Víctor Serrano ha invitado a los socialistas a que salgan a la calle para defender su gestión. "Como echamos de menos a Cubero", ha dicho Serrano, a modo de reproche a Elena Tomás. Le gustaría al edil de Urbanismo saber qué piensan las bases de ZEC al ver "cómo apoya los pactos con las clases más privilegiadas". Para el popular, "Sanchez siembra desigualdad entre los españoles y crispación política al no existir liderazgo moral en el país". Y la política nacional, en su opinión, sí "influye en lo local". A modo de ejemplo ha vuelto a recordar lo 17,3 millones que no llegarán al haber renunciado el Ejecutivo de Sánchez a diseñar el presupuesto general.