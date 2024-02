El caso Koldo se cuela en el pleno de Zaragoza y PP y PSOE se enzarzan tras comparar Lorén el caso Ábalos con el de Magaña

La crispación en el Congreso de los Diputados, alentada ahora por la corrupción, se extiende por los plenos de todo el país como una mancha de aceite. Y ha llegado hasta la sesión que se celebra este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde las referencias al caso Koldo vienen y van de bancada a bancada, y se siguen con atención las últimas noticias sobre las investigaciones y los presuntos implicados.

Desde el PP han presentado una moción de urgencia porque buscan "transparencia". Así lo ha indicado el portavoz municipal, Ángel Lorén, que ha recordado que "Koldo contactó con la DGA en abril de 2020 para ofrecer la compra de material sanitario". "Instamos a Javier Lamban (entonces presidente) y a Mayte Pérez a ponerse a disposición de la Justicia para aportar información y a comparecer en las Cortes de Aragón y en la Comisión de Investigación del Senado", ha señalado.

Lorén ha pedido al PSOE que "se posicione sobre la corrupción y la situación interna de su partido". "Ya padecimos esta situación cuando se expulsó a Ignacio Magaña y se le volvió a acoger en las listas y una denuncia le llevó a dimitir", ha criticado.

No ha tardado en responder Lola Ranera, portavoz socialista, también a través de una rueda de prensa. "Ni Lorén ni nadie van a dar lecciones sobre corrupción al PSOE. Están buscando la bronca, la crispación, el ruido y no han tenido sonrojo para mentir traspasando los límites", les ha reprochado. "Tendrían que estar un poco calleados. En el Ayuntamiento de Zaragoza, el Tribunal de Cuentas advirtió de fallos en contratos de emergencia y el PP tendrá que dará explicaciones de los contratos de emergencia y la Justicia decidirá", ha deslizado Ranera.

A la portavoz socialista le ha parecido "grave" que Lorén compare la investigación sobre el material sanitario con el caso del exconcejal socialista. "Nuestro compañero Magaña fue absuelto y no fue en las listas", ha recordado. El PSOE, ha dicho Ranera, trata la corrupción de distinta forma que el PP. "Ha costado 24 horas expulsar a una persona que no está ni investigado", ha señalado, en referencia indirecta a José Luis Ábalos. Y ¿qué piensa de que siga en el Grupo Mixto en lugar de entregar el acta? "El PSOE ha sido ejemplarizante. Lo importante es cómo encaramos la corrupción. No está investigado y está en el Grupo Mixto porque quiere dar explicaciones", ha argumentado.

¿Hay que adelantar el congreso autonómico?

Ante la petición del PSOE del Alto Aragón, que insta a adelantar el congreso autonómico, Ranera ha reconocido que "tiene legitimidad y derecho para decidir" pero ha instado a que los debates se realicen "en los órganos internos del partido". "En este momento, nos toca cerrar filas con Pedro Sánchez y estos comentarios no son oportunos. Lamban ya ha trasladado que no se va a volver a presentar pero va a ser responsable. Le votamos el 96%", ha zanjado.