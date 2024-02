Lío por la concesión de la Medalla de Oro a Santisteve: Vox se va del pleno de Zaragoza para no votar

Pedro Santisteve tendrá la Medalla de Oro de Zaragoza. Así lo han acordado por unanimidad los concejales del PP, PSOE y ZEC, que mantienen con ello la tradición de reconocer el trabajo realizado por quienes han sido alcaldes de la ciudad. La sorpresa la ha dado Vox, al ausentarse sus cuatro concejales del salón de plenos durante el debate para no tener que votar la propuesta, lo que ha suscitado reproches desde la izquierda.

Los dos concejales de ZEC, Elena Tomás y Suso Domínguez, han destacado la labor que realizó Pedro Santisteve, alcalde por ZEC y concejal en el mandato anterior. "Es es un reconocimiento para cada persona que forma parte de ZEC. Santisteve llegó a la alcaldía desde la abogacía, en la que defendió a ciudadanos con pocos recursos. Recibió, también, la Medalla al Mérito Social", ha destacado Tomás. Domínguez ha defendido que como alcalde enseñó "la importancia de lo colectivo, que la ciudad era una segunda piel una red para jóvenes, mayores y personas sin recursos". Ha recalcado, además, que esta distinción "es para los vecinos que se arremangaron para trabajar por un proyecto común que pusiera a los ciudadanos en el centro".

Desde el PSOE, su portavoz, Lola Ranera, ha mostrado su respeto al papel que todos los alcaldes "han jugado para la ciudad". Y ha criticado la ausencia de Vox en el pleno. "Me parece una falta de respeto que Vox no esté en la votación de la concesión de Medalla de Oro a Santisteve. Los alcaldes tienen vocación y compromiso al servicio de los zaragozanos. Hoy tocaba darle las gracias sin ninguna arista", les ha reprochado.

El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha recordado que durante el mandato en el que Santisteve fue alcalde, no se concedió la Medalla de Oro al excalcalde Juan Alberto Belloch. Fue finalmente Jorge Azcón quien hizo entrega de la distinción en 2020. "No supimos por qué no se le dio la Medalla en 2015-2019 y por qué desde el PSOE nunca se reclamó", ha recriminado.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha agradecido a los grupos que se mantenga la tradición. "Lo hemos hecho con todos los alcaldes democráticos de Zaragoza. Lo sacaremos adelante con los votos, sin ninguno en contra y es de agradecer", ha señalado. Están ahora pendiente de cerrar la fecha en la que el excalde Santisteve pueda recoger la distinción.

Julio Calvo: "Somos más elegantes que ustedes"

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha replicado a ZEC en el pleno, unos puntos después. "Somos más es más elegante que ustedes. Ha habido alcaldes que recibieron la medalla y no votaron ni CHA ni IU. Hemos permitido que se conceda. Nos hemos ausentado para que la medalla saliera por unanimidad", ha zanjado.