Calvo (Vox), sobre la Medalla a Santisteve: "Nos hemos ido del pleno por coherencia política y por elegancia"

"Nos hemos ausentado en coherencia con nuestro ideario, por respeto a lo que piensa nuestro partido y por ser elegantes". Así ha justificado Julio Calvo la decisión que han tomado los cuatro concejales Vox de irse del pleno para no votar la concesión de la Medalla de Oro de Zaragoza al exalcalde Pedro Santisteve. "Hay muchos motivos para oponerse a la concesión de la Medalla, no solo ideológicos", ha señalado, y ha incluido entre ellos "su posición respecto a la defensa del terrorismo, la participación de etarras del Grapo en actos y la presentación de un libro contra Vox, además de haber sido condenado por la okupación del Luis Buñuel y el despido improcedente del gerente de Ecociudad".

Calvo ha indicado que, como la concesión de la Medalla es un acto institucionalizado, no querían romperlo. "Quiero recordar que hay antecedentes con IU y CHA, que no votaron la concesión a Antonio González-Triviño, Luisa Fernanda Rudi y José Atares". "La medalla a Juan Alberto Belloch no se concedió y tuvo que ser Jorge Azcón quien propusiera la concesión", ha recordado.

Con estos antecedentes, Calvo considera que es "menos comprensible que ZEC nos reproche talente antidemocrático". Hemos sido coherentes, respetuosos con la voluntad de nuestros votantes y los más elegantes. Si hay que elegir entre rentabilidad política o elegancia, apostamos por la elegancia", ha recalcado.

La ausencia de los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza durante la votación de la concesión de la Medalla de Oro al exalcalde Pedro Santisteve ha suscitado críticas de los partidos de la izquierda. Los dos ediles de ZEC han defendido la labor que realizó Santiesteve como alcalde y Lola Ranera, portavoz socialista, ha recordado que es una tradición en el Consistorio y que todos los alcaldes democráticos tienen la distinción.