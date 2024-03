CC. OO., CGT, CSL y OSTA no acuden a la reunión con Chueca y les acusan de “dejación de funciones”

CC. OO., CGT, CSL y OSTA no han acudido este miércoles a la reunión con la alcaldesa, Natalia Chueca, para hablar de las presuntas irregularidades detectadas en el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, decisión que les ha costado duras críticas del concejal de Régimen Interior, Alfonso Mendoza, que los ha acusado de “dejación de funciones”.

Los representantes de estas cuatro agrupaciones insisten en que, pese a que dicho acuerdo se firmó el 9 de enero, “se siguió negociando exclusivamente con los firmantes hasta el 8 de febrero”, introduciendo cambios en una treintena de artículos cuando “se suponía finalizado”.

Los sindicatos confiaban en verse a solas con la regidora, pero esta convocó al encuentro a los ocho que cuentan con representación, provocando su enfado. “No nos vale, no era lo que habíamos pedido. No defendemos las mismas cosas. Es una falta de respeto hacia las secciones sindicales”, han apuntado desde los colectivos, antes de criticar que, en un principio, se les convocase “sin determinar fecha y hora”.

Confían, pese a todo, en que Chueca les cite a una próxima reunión en el formato que reivindican. “Si no, estudiaremos movilizaciones. No descartamos nada”, han manifestado. Mendoza, por contra, ha remarcado que el objetivo de esta reunión no era otro que “cumplir con el compromiso” que adquirió la regidora durante la presentación del nuevo contenedor de basura orgánica, a la que acudieron, pancarta en mano, representantes de CC. OO., CGT, CSL y OSTA.

La idea, ha dicho el edil minutos antes de la reunión, en la que sí han estado presentes CSIF, Forzapol, Staz y UGT, era “escuchar y atender las cuestiones que planteasen” desde las ocho secciones sindicales, que representan a un total de 5.000 trabajadores. “Se les ha buscado hueco inmediatamente, pero ha habido cuatro secciones que deben tener mejores cosas que hacer que atender a sus representados. La verdad es que no lo entendemos”, ha aseverado.