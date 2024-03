Protesta sindical frente a Natalia Chueca por las condiciones de los trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza

Representantes sindicales de CC. OO., CGT, CSL y OSTA han protestado este lunes frente a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para denunciar la modificación de hasta 30 artículos del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza.

Según denuncian, pese a que dicho acuerdo se firmó el 9 de enero, “se siguió negociando exclusivamente con los firmantes hasta el 8 de febrero”, introduciendo cambios cuando “se suponía finalizado”. Estas cuatro agrupaciones, que representan “la mayoría sindical” del Consistorio, han pedido reunirse con la alcaldesa hasta en cuatro ocasiones, registrando este lunes una quinta solicitud. Ella misma les ha recordado tras la presentación del quinto contenedor que se usará para reciclar la materia orgánica que en su día se programó un encuentro “preparatorio” con el concejal de Régimen Interior, Alfonso Mendoza, al que no asistieron. “No fuimos porque no ibas a ir tú. Queríamos decirte cosas que igual no te iba a contar el concejal”, le han contestado. “Usted es la máxima responsable, la jefa de todos”, agregaban otros de los presentes.

En respuesta, Chueca les ha instado a no despreciar la labor de Mendoza y se ha comprometido a darles cita próximamente.

Los sindicatos protestaron ya en el pleno de febrero. “Pero viendo que nuestras peticiones siguen siendo ignoradas, hemos decidido acudir a uno de sus actos públicos para mostrar nuestra disconformidad con su actitud al no querer reunirse”, han expresado a través de un comunicado.

En su opinión, los cambios en el acuerdo “han podido vulnerar el derecho a la negociación colectiva al no convocar a la mesa de negociación a toda la representación sindical”. “También nos gustaría trasladarle nuestra preocupación por el cumplimiento de la legalidad ante la forma en la que se ha cerrado el acuerdo y en cómo se ha publicado, ya que puede suponer cierta inseguridad jurídica a la plantilla al no haber sido publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), como exige la legislación”, añaden.

Lejos de conformarse con las palabras de Chueca, aseguran estar preparando “una estrategia jurídica” para defender los intereses de la plantilla municipal, no descartando recurrir todos aquellos artículos que consideren que vulneran preceptos legales “con el objetivo de mejorar el texto”. Como ejemplo ponen los vinculados al derecho a la salud del personal, que podrían suponer “una discriminación”.