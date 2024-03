Lunes Santo en Zaragoza: la lluvia sale de procesión y desbarata la ilusión cofrade

"¡Señora, baje ese paraguas!". "¡Por favor, que los de detrás no vemos!". "¡Que los cofrades se están mojando!". Estos eran los gritos que se escuchaban este lunes, 25 de marzo, por la noche entre cornetas y redobles a las puertas de la iglesia de San Gil Abad. La cofradía de las Siete Palabras era la única que decidía salir a la calle, a pesar de que justo a las 21.00 comenzaba a arreciar la lluvia. No hay nada que detenga la larga fila de capirotes verdes que esta noche volvía a recorrer las calles de Don Jaime I, Espoz y Mina y Manifestación. El suyo fue un recorrido abreviado y mucho más corto de lo habitual y les llevó hasta la iglesia de Santa Isabel de Portugal, donde pasadas las diez de la noche depositaron la peana del Cristo.

A pesar de que llovía –por momentos– a mares, no fue escaso el público que se agolpó en la trasera del Teatro Principal para ver la salida de la procesión. Unos se encaramaban a papeleras y maceteros, y otros aprovechaban los grandes toldos de las terrazas para no mojarse demasiado. La peor parte se la llevaron los más pequeños de la cofradía que aún no llevan ni siquiera capirote y se chipiaron, pero bien, cuando el aguacero arreció. Las Siete Palabras adelantó el rezo del viacrucis en el interior del templo y, según explicó previamente Víctor Ayllón, hermano mayor de esta cofradía, se contactó con el Cabildo para poder entrar en la basílica del Pilar para hacer las estaciones en su interior y, posteriormente, cerrar en Santa Isabel. Las Siete Palabras fue la única cofradía que desafió las inclemencias del tiempo, en una noche que fue un goteo incesante tanto de lluvia como de suspensión de procesiones.

Los nubarrones con los que desperezó el Lunes Santo apenas se disiparon en toda la jornada y horas antes de la salida de las procesiones muchas de ellas anunciaban la suspensión. La primera en ‘caer’ fue la de la Exaltación de la Santa Cruz, que procesionaba desde la parroquia de Santa Gema, en el barrio de Casablanca de Zaragoza, hasta la Real Maestranza de Caballería, junto a la Seo. La cofradía de la Llegada de Jesús al Calvario, que iba a procesionar por las calles de Valdefierro, también fue de las primeras en suspender: "La previsión de lluvia durante toda la tarde y noche nos ha obligado a tomar la decisión", apuntaba Juan Luis Agudo, hermano mayor de la cofradía. Sin embargo, como adelantó Agudo, las estaciones del viacrucis se completaron en el interior de la iglesia.

A primera hora de la tarde llegaba la decisión para la cofradía de las Negaciones, de San Lamberto. Antonio Barcelona, su hermano mayor, podía apurar hasta las 16.00 o 17.00 a tomar la decisión, ya que tenía que montar los pasos en el exterior de la iglesia. Finalmente los peores augurios se cumplieron y hubo que conformarse con un acto dentro de la parroquia en el que se dejó el micrófono abierto para que todos aquellos que lo desearan pudieran pronunciar sus oraciones.

La Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores, que tenía previsto celebrar su procesión del Recuerdo, también decidió en junta de gobierno renunciar a salir a las calles. La previsión de lluvia les impidió completar una solemne y bonita procesión, que celebran desde hace tres años, y que iba a salir desde el colegio de Compañía de María. La hermandad, no obstante, sí que hizo su ‘acto del recuerdo’ en el interior de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia del Hospital Provincial.

Otra de las citas de la noche del Lunes Santo era la procesión de las Tres Caídas, de la cofradía de Jesús Camino del Calvario. Durante la tarde se valoró la suspensión, pero el protocolo marca que la decisión final se toma justo a la hora que está prevista su salida. Al final, dado que no se pudo pisar la plaza de Santa Engracia, los textos de las Tres Caídas se leyeron dentro de la basílica, donde se intercambiaron ramos con los hermanos de la cofradía de la Columna, según explicó Carmen Gracia, su hermana mayor. Los cofrades de granate tendrán otra oportunidad mañana en el Encuentro, pero las previsiones meteorológicas siguen sin ser muy esperanzadoras.

Además de la previsión de lluvia, se tenía que velar por la integridad del valor humano y patrimonial y el pavimento en algunos puntos de la ciudad estaba impracticable con grandes charcos después de gran parte del día lloviendo. Lo evidenció la plaza de San Miguel. Precisamente aquí llegó la última suspensión de la noche pasadas las 21.00.

"¿Llueve?", preguntó un hermano cetro de la cofradía de Jesús Nazareno sin salir de San Miguel. El gesto de asentimiento no gustó. Pedro Hernández, hermano mayor de la cofradía, comunicó que se retiraban a deliberar una decisión final tras la misa de imposición de los cíngulos. Entonces, el murmullo se apoderó de la iglesia y se silenció cuando otro cofrade salió de la reunión final. Por la mañana, Hernández se mostaba esperanzado, pero horas más tarde salía al atril del altar para comunicar la determinación que desencadenó en abrazos y empañó los ojos de algunos presentes. "Es que no se puede, han hecho muy bien", se comentaba de banco en banco. Tras el anuncio de la decisión se realizó un viacrucis en el interior del templo.

Otros miraban a Jesús Nazareno, erguido en su pedestal sobre el paso. Esta talla de gran devoción en Zaragoza lucía la aureola de madera, como antaño, sustituyendo de esta forma a la metálica de otros años. El motivo es que de cumple 80 años en la parroquia de San Miguel. Además, este lunes era un día de aniversario para esta cofradía ya que se cumplían 265 años de su fundación, como recordó otro de sus hermanos.

Algunas de la cofradías que suspendieron sus procesiones tienen que buscar ahora una solución para trasladar los pasos. Por ejemplo, los hermanos nazarenos tienen previsto realizar un sencillo recorrido en la mañana del Viernes Santo hasta San Cayetano y así participar en el Santo Entierro de la tarde, tal y como les comunicaron a los hermanos. "Aunque la previsión de lluvia tampoco es muy alentadora", matizaron.

