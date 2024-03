Los pasos de Huesca se quedan en las iglesias: "No nos podemos jugar ese patrimonio"

No pudo ser. Solo chispeaba pero la amenaza de lluvia ha aconsejado suspender este lunes los dos desfiles procesionales de la Semana Santa de Huesca, previstos a las 21.00 y a las 23.00 desde las iglesias de María Auxiliadora y Santo Domingo. El desfile de los cofrades se ha sustituido por actos discretos en el interior de ambos templos, con el acompañamiento de toques de tambor.

"No nos coge de nuevas. Da rabia, porque por ejemplo los miembros de la banda llevan ensayando desde septiembre. Me da pena por ellos. Pero no nos podemos jugar el patrimonio de las imágenes", explicaba con resignación el prior de la cofradía del Prendimiento, José Javier Tolosana.

La lluvia caída a lo largo del día en la capital oscense hacía temer lo peor desde la mañana. Los malos pronósticos se cumplieron y primero se decidió suspender la procesión del Cenáculo, a las 21.00, que debía partir de la iglesia de María Auxiliadora y recorrer la avenida Monreal, el Coso Alto, la calle Moya y la plaza de López Allué para acabar en la plaza de Santo Domingo. "Aunque no llueve, está chispeando y es un riesgo porque hay probabilidad de que vaya a más", ha indicado José Luis Gómez, portavoz de la Archicofradía de la Veracruz, la que organiza el conjunto de la Semana Santa oscense.

En lugar de salir a la calle, los miembros del Santo Cáliz se tuvieron que conformar con la misa de los cofrades y un acto en el patio de la iglesia de María Auxiliadora, en el colegio de Salesianos.

A esa hora también se había tomado la decisión de suspender el segundo desfile procesional, el del Prendimiento, que iba a partir de la iglesia de Santo Domingo a las 23.00. Esta cofradía, que saca una imagen de Felipe Coscolla de 1930, no se quería arriesgar. Ni siquiera era válida la opción de tapar el paso con plásticos. "Subir a ponerlos ya es un riesgo porque las figuras son muy delicadas", ha comentado su prior. El paso es de la Veracruz, no de la cofradía. "Tendríamos que firmar un documento, el prior y el macero, responsabilizándonos del daño. Claro que nos apetece salir, pero no nos la podemos jugar».

Así pues, se ha decidido ejecutar el plan B y realizar un pequeño acto en la parroquia a las 23.00, recreando el pasaje del prendimiento de Jesús con discretos toques de tambores, teniendo en cuenta que se ejecutan en el interior del templo, en Santo Domingo.

Solo les queda el consuelo de poder sacar los pasos del Prendimiento y el Cenáculo el viernes, en la procesión del Santo Entierro, con las otras imágenes de la Semana Santa oscense, ya que en el resto de desfiles solo sale una delegación de cada cofradía con los estandartes. "A ver si cambia el tiempo porque las previsiones son iguales a las de hoy", comenta con pesimismo Tolosana.

Las cofradías a las que les toca este martes siguen mirando al cielo para ver si pueden procesionar. A las 20.00 debe salir a la calle la de Jesús Atado a la Columna, desde el colegio de San Viator, y a las 23.00, la de la Coronación de Espinas, que parte de la basílica de San Lorenzo.