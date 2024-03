Cuándo es festivo esta Semana Santa en España en cada Comunidad Autónoma

La Semana Santa ya está aquí, y toda España está preparándose para esos festivos tan deseados que, aunque en la práctica son como un puente cualquiera, tienen un impacto psicológico especial, ya que suponen una primera cita festival importante tras las navidades y da la sensación de que el verano está cada vez más cerca. Las temperaturas de marzo, aunque al final se han estropeado un poco, han sido primaverales y hasta veraniegas en buena parte del mes, mucho antes de que el equinoccio de primavera fuese un hecho.

Las fiestas no son idénticas en toda España. Hay un día que sí lo es, el Viernes Santo, que cae este año en el 29 de marzo. El Domingo de Resurrección también es no laborable en todo el territorio nacional, pero eso no tiene nada de extraño dado que todos los domingos del año lo son para la inmensa mayoría de las personas.

Cuándo es festivo en Semana Santa en cada Comunidad Autónoma



El asunto ya no es unánime en días como el 28 de marzo, Jueves Santo, que es un festivo intercambiable, o el Lunes de Pascua, que cae el 2 de abril y que solamente es fiesta en unas cuantas Comunidades Autónomas.