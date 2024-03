La obra eterna: el edificio en construcción en la plaza Europa de Zaragoza ya supera su ecuador

Parece la obra eterna. Ahora, sin contratiempos de por medio, supera su ecuador y encara ya su recta final. El edificio 'Skyline', situado en la plaza Europa de Zaragoza, casi a orillas del Ebro, ha culminado ya los trabajos de su tercera fase para dar comienzo a la cuarta, que Ebrosa, la promotora, prevé terminar antes de diciembre de 2025. Quedará una última fase para que termine al fin la construcción de estos 224 pisos. Los primeros movimientos de tierra del solar datan del año 2007.

Diecisiete años después, la promotora anunciaba hace escasos días que los propietarios ya estaban llevando a cabo las visitas de cortesía de la tercera fase de la promoción antes de la entrega definitiva de llaves, que se prevé inminente en la construcción de La Almozara. Mientras, paralelamente, ya se exhibe el esqueleto de la cuarta fase, la que comenzará a cerrar la manzana de la urbanización. Ya se comercializan los 40 pisos que formarán este bloque, con unidades a la venta de entre 2 y 5 dormitorios y que oscilan entre los 340.000 euros y los 630.000 en su parte más alta, la número 19. El ático tiene, según los anuncios de Idealista, casi 300 metros cuadrados y cuatro habitaciones.

De hecho, el punto más alto de esta edificación ya se ha alcanzado. El edificio, según ya publicó Heraldo.es, alcanza los 61 metros de altura en su parte más elevada, con sus 19 plantas más la baja, lo que le convierte en uno de los edificios residenciales más altos de la ciudad. Es visible desde muchos puntos de la ciudad y no cabe duda de que los propietarios de los áticos tendrán unas de las vistas más privilegiadas de la ciudad. El resto de la promoción es escalonada, con alturas de 13, 8, 6 y 3 plantas, que crecen en espiral en la parcela. El diseño lleva la firma de los arquitectos Julio Clúa y Francisco 'Patxi' Mangado.

La promoción 'Skyline', de la plaza de Europa, vista desde el puente de Santiago. Oliver Duch

'Skyline' está llamado a ser el nuevo icono arquitectónico de la ciudad, aunque ha pasado por innumerables baches y, si no ocurre ningún contratiempo, la guinda final todavía tardará unos años en ponerse. La promotora Ebrosa prevé, según se lee en Idealista, entregar las llaves de la cuarta fase en diciembre de 2025 (puede variar unos meses). Será entonces cuando, previsiblemente, se lance la quinta y última fase que se alargará, al menos, otros 22 meses. Así, es posible que su construcción no se termine hasta 2027. No obstante, los plazos pueden cambiar fácilmente, ya que la compañía lanzará la comercialización de las viviendas en función de la demanda, por lo que incluso podrían simultanearse los trabajos. Por el momento, quedan algunas unidades a la venta de la fase tres y otras tantas de la cuatro.

Vista desde el punto más alto de la promoción 'Skyline', en la plaza de Europa. Ebrosa

Vista desde el punto más alto de la promoción 'Skyline', en la plaza de Europa. Ebrosa

Recreación de Skyline, en la plaza de Europa.

Recreación de una de las terrazas de la promoción 'Skyline', en la plaza de Europa. Ebrosa

El sueño de este 'pequeño' rascacielos comenzó por el año 2007, cuando en el solar triangulado ya comenzaban los primeros trabajos para explanar el terreno, con el proyecto ya elaborado. Se paralizó entonces, antes de la Expo de 2008. El sueño de edificarlo se retomó, finalmente, en 2015, pero nuevamente con sudor y lágrimas. Ebrosa tuvo que presentar numerosos informes y pedir otros tantos permisos al Ayuntamiento. De hecho, el Gobierno solicitó incluso informes a Patrimonio -a pesar de que el edificio no está en el Casco Histórico–, a la Confederación Hidrográfica del Ebro –ha habido otros proyectos junto al río que no lo han precisado– y ha exigido que se tramitaran de manera conjunta la aprobación de la licencia de urbanización y el de la caseta de información comercial que se va a instalar, algo que tampoco es habitual. Al fin y al cabo, es un edificio de 60 metros a escasos metros del Ebro.

La lucha de los vecinos

Pero eso no es todo. La construcción de esta torre no estuvo exenta de polémica. De hecho, en 2015 obtuvo el visto bueno al fin por parte del Ayuntamiento, pero después fueron los vecinos de La Almozara los que trataron de frenar la edificación en un solar en el que se permitían más de 300 viviendas y terminarán siendo 224 pisos según el dossier que Ebrosa emite a los clientes interesados. Primero presentaron alegaciones al Consistorio, todas ellas rechazadas, para después acudir a la Fiscalía. Las quejas se centraban en el impacto visual que producía este enorme bloque de inmuebles, además del problema de las inundaciones en las construcciones cercanas al río con las crecidas.

La propia promotora, en sus redes sociales, explica cómo un edificio de estas características resiste perfectamente a las riadas. "La impermeabilización efectiva del sótano se consigue a través de la bentonita. Es un material natural que, colocado entre los muros de hormigón, al entrar en contacto con el agua, expande su volumen ocupando todo el espacio disponible y transformándose en un gel impermeable", expresan desde Ebrosa.

Ebrosa comenzó con la urbanización y los vecinos seguían con su lucha para paralizar el proyecto. La asociación Ecologistas en acción presentó hasta once alegaciones, pero finalmente fue en 2017 cuando Urbanismo aprobó definitivamente el proyecto y un año más tarde comenzó la construcción. Llegó la pandemia, que retrasó los trabajos durante unos meses, pero finalmente entraron los primeros vecinos en 2021, casi 15 años después de su primera planificación. Desde entonces, se han construido ya la mitad de los pisos de toda la manzana.

El arquitecto Julio Clúa, encargado del proyecto, destaca que el diseño del edificio es "escalonado", de manera que las vistas puedan ser disfrutables para la mayoría de vecinos y que en su interior se cree un patio soleado (gracias a la parte que tendrá solo tres plantas y que dará a la plaza). La edificación cubre el espacio de una parcela de 3.921 metros cuadrados que queda encerrada entre la plaza de Europa, el puente de La Almozara y la calle del Guadiana, y que se empleaba como aparcamiento provisional. Se trata de un solar de geometría irregular que ha ido acumulando los derechos urbanísticos que tenían varias parcelas cercanas que también estaban pensadas para construir pisos, pero que fueron ganadas como espacio público de ribera.

El estudio de detalle que se aprobó originariamente en 2007 dibujaba una manzana cerrada y hermética, formada por una línea constante de 14 alturas, salvo el lateral de la calle del Guadiana, donde se llegaba a diez. Sin embargo, el rediseño planteó cambiar la distribución de los volúmenes, sin aumentar la edificabilidad.