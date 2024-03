Llega una nueva empresa de patinetes a Zaragoza con casco incorporado

Zaragoza cuenta desde este martes con una nueva empresa de patinetes eléctricos de alquiler. Bird ocupará el hueco que dejó Reby en 2023, cuando se llevó todas sus unidades a la ciudad sin previo aviso, y competirá con Bolt, la única compañía que hasta ahora prestaba servicio en la capital. Sus vehículos llevarán casco incorporado y tendrán descuentos los días que juegue el Real Zaragoza o el Casademont para descongestionar el tráfico.

La firma, que ya estuvo en Zaragoza antes de que el Ayuntamiento sacase el concurso público que limitó a dos el número de empresas que podían operar en la ciudad, desplegará 300 patinetes por todos los barrios, con opción de ampliar la flota en 300 más si hay suficiente demanda.

La aprobación de la nueva ordenanza de Movilidad prohibirá el uso de este tipo de vehículos a los menores de 16 años y obligará a usar el casco. Pese a todo, desde la compañía aseguran que los números “darán” y que no habrá problema para cumplir estas exigencias, ya que, para registrarse en la aplicación, los usuarios tendrán que introducir su DNI.

El hecho de que lleven casco incorporado demuestra, según el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, que “existen soluciones técnicas” para implantar la medida, cuestionada en un principio por Bolt, que finalmente ha optado por regalar cascos a sus clientes.

Bird ocupará el hueco del tercer clasificado en el concurso público del Consistorio y asumirá la oferta que se hizo en su día, aunque pagará la mitad del canon fijo y desplegará de inicio 300 patinetes y no 600. En total, estará obligada a abonar 24 euros por vehículo al año, así como otros 125.000 euros que “se destinarán a campañas de buenas prácticas, seguridad vial y promoción de la movilidad sostenible, así como a la mejora de las infraestructuras de movilidad”

Para Rodrigo, la llegada de Bird “es una buena noticia para Zaragoza”. “Demuestra que no solo los poderes políticos nos involucramos en la movilidad sostenible y segura, sino que también lo hacen los usuarios y las empresas adjudicatarias”, ha dicho.

Para el director de Bird en España, Antonio Relaño, es “un honor”, ya que la historia de la empresa “no se entiende sin Zaragoza”, que fue su primer ‘centro de operaciones’ allá por 2018.

La mayor novedad respecto a entonces es el casco que incorporará cada patinete, que podrá utilizarse escaneando un código QR con la aplicación. “Una vez termine el viaje, el usuario tendrá que hacer la misma operación para dejarlo en el soporte. El viaje no acabará si, habiéndolo usado, el casco no se encuentra en su candado”, advierten desde la compañía.

Los precios, ha detallado Relaño, serán “bastante asequibles”, con dos viajes gratis de inicio para todos los usuarios que quieran probar el servicio. “Se cobrarán nueve céntimos por minuto. Y habrá descuentos del 50% siempre que haya eventos deportivos del Casademont o el Real Zaragoza. Así, descongestionaremos el uso del vehículo privado en este tipo de eventos”, ha concretado.

En su día, el Ayuntamiento dijo que mientras no aumentase la demanda no se autorizarían nuevas empresas. En este sentido, Rodrigo ha apuntado que “300 patinetes más es algo que la ciudad puede absorber”. “Precisamente se ha hecho esta implantación gradual porque no estamos muy seguros de que quepan otros 300. La propia demanda hará que se implanten o no los restantes”, ha agregado.

Todos estos nuevos patinetes están homologados por la Dirección General de Tráfico (DGT) y tendrán una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, contando también con intermitentes y con tecnología para detectar si hay dos personas subidas encima. “Respecto a los precios”, a día de hoy, los nueve céntimos serán los que mantendremos. A futuro iremos viendo si tiene que haber algún cambio. Los usuarios tendrán a su disposición abonos para hacer viajes ilimitados por 35 euros al mes”, ha señalado Relaño.