Los colegios donde estudiaron Enrique Bunbury y Jorge Azcón, entre los mejores de España

Forbes, revista reconocida por sus exhaustivas listas de clasificación, ha revelado este miércoles 13 de marzo el ranquin de los 100 mejores colegios de España, un análisis que pone de manifiesto la calidad educativa de tres centros aragoneses: el Colegio Británico de Aragón, el Colegio Juan de Lanuza o el Lycée Français Molière, único colegio francés de la ciudad. Esta clasificación, basada en 36 criterios, involucra a un comité de profesionales de diversas áreas pedagógicas y psicológicas, que evalúan los colegios basándose en siete bloques temáticos como la proporción de alumnos por aula, los costes, las instalaciones disponibles o las calificaciones promedio alcanzadas en cada etapa educativa.

Colegio Británico de Aragón donde estudió Bunbury

En la localidad de Cuarte de Huerva (Zaragoza), se encuentra el Colegio Británico de Aragón, institución que tuvo entre sus alumnos al cantante zaragozano Enrique Bunbury. Este centro educativo es privado y se distingue por promover una educación motivadora a través de un programa internacional que se apoya en el método científico. El inglés es el idioma vehicular, facilitando así un aprendizaje natural tanto del idioma como de su pronunciación, además de ofrecer la posibilidad de estudiar francés, alemán y chino. Desde el 2020, se imparte el Bachillerato Internacional, que permite a los estudiantes personalizar su elección de materias de un total de 17, distribuidas en seis grupos, con hasta un 70% de las clases en inglés. Con el modelo "One to One", los 600 estudiantes disponen cada uno de su propio dispositivo electrónico para seguir las clases, las cuales se caracterizan por una metodología activa y basada en proyectos. Entre las actividades extraescolares se incluyen talleres de ciencia, donde se enseña robótica y se perfeccionan habilidades informáticas, así como clases de arte, música y diversos deportes como el fútbol, tenis de mesa o yoga.

También estudiaron en este centro Kike Calvo, fotoperiodista del National Geographic; o Anne Rose Falbello, Massachusetts Institute of Technology.

Colegio Juan de Lanuza en el que estudió Jorge Azcón

Por otro lado, el Colegio Juan de Lanuza, también en Zaragoza, contó entre sus filas con Jorge Azcón, actual presidente del Gobierno de Aragón. Fundado en 1978 por un grupo de familias que buscaban un modelo cooperativo para participar activamente en la educación de sus hijos, este colegio se ha convertido en un referente de innovación y progreso. Ofrece una enseñanza bilingüe desde los tres años, apoyada en un proyecto educativo que se inspira en figuras como Freinet o Rodari, la psicología positiva, las Inteligencias Múltiples de Gardner y el aprendizaje cooperativo de Spencer Kagan. Este enfoque ha llevado a la creación de la Cátedra de Innovación Educativa Colegio Juan de Lanuza en colaboración con la Universidad de Zaragoza, consolidando al centro como un pilar en formación tecnológica a través de su completo Maker Space, donde los alumnos aprenden robótica y programación.

En este centro también estudiaron Alejandro Egido, científico; Belén Masiá Corcoy, investigadora y doctora en Ingeniería de Sistemas e Informática reconocida por el MIT; Sofía Basterra Burns, artista o Bruno Tello Rubio, investigador en Biología Molecular.

Buscador con los 100 colegios españoles de la lista Forbes

Estos son los 100 colegios elegidos por Forbes como los mejores de España:

Metodología para la lista Forbes

La metodología empleada por Forbes para esta clasificación trabaja en siete bloques temáticos que van desde el ratio de alumnos por profesor y las calificaciones promedio hasta las infraestructuras del centro, el precio, y la diversidad, entre otros. Esta rigurosa evaluación refleja no solo la excelencia académica sino también el compromiso de los colegios con una educación integral y adaptada a los retos del siglo XXI.

Este análisis detallado de los mejores colegios de España pone de relieve la importancia de una educación de calidad y la necesidad de instituciones que, como el Colegio Británico de Aragón y el Colegio Juan de Lanuza, se esfuercen por ofrecer programas educativos innovadores y adaptados a las necesidades de sus alumnos. Estos centros no solo se distinguen por su excelencia académica sino también por su capacidad para preparar a los estudiantes para un mundo globalizado, demostrando el valor de la educación como herramienta de cambio y progreso.