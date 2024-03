Exculpa al sobrino que le hirió de gravedad y dice ahora que lo atacaron en la calle en Zaragoza

Juan P., de 57 años, enfermo del riñón y del corazón, está vivo gracias a sus vecinos y a la Policía que entró por la fuerza en su domicilio de Torrero cuando estaba a punto de colapsar y permitió que las emergencias sanitarias le prestaran asistencia. En esos momentos tenía múltiples fracturas de costillas que le habían causado un edema pulmonar así como un traumatismo craneal y numerosas contusiones faciales, especialmente en la zona periorbital. Pero, además, presentaba un avanzado cuadro de hipoglucemia e hipotensión y le quedaba un hilo de vida, según constataron los médicos.

Como presunto autor de la agresión fue detenido su sobrino, Vicente F. P., de 46 años, un hombre violento, con antecedentes por tentativa de homicidio y al que su tío acogió en su casa de la calle Pablo Parellada cuando salió de prisión en diciembre de 2022 tras cumplir la condena.

Arrestarlo no resultó sencillo, pues se atrincheró en la vivienda y no dejó entrar a los agentes en ningún momento. Incluso fue necesaria la intervención del negociador de la Policía Nacional para tratar de hacerle entrar en razón. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió y finalmente se ordenó la intervención de los agentes de los Grupos Operaciones Especiales (GOES) para acceder por la fuerza en el piso de la calle de Pablo Parellada.

Eran las 2.50 de la madrugada y la llamada de auxilio al 091 se había efectuado a las 21.30. Durante la negociación, Vicente F. P. se hizo pasar por su tío Juan y respondió que se “encontraba bien” y que lo “dejaran en paz”. Pero cuando la Policía accedió al piso, halló al hombre al borde de la muerte.

“Tío, te han pegado en la calle y te han dejado así. Yo te he ayudado”

Mientras se llevaban a Vicente F. P. detenido y a su tío lo atendían le gritó: “Tío, te han pegado en la calle y te han dejado así. Yo te he ayudado”. Los policías del Grupo de Homicidios recogieron tal frase en sus diligencias y añadieron que, a su juicio, el detenido ya había amenazado previamente a la víctima para que dijera eso cuando le preguntaran y que le tenía miedo.

Y, efectivamente, no se equivocó. Lo primero que Juan P. declaró en el hospital fue que esa tarde, cuando regresaba a casa, lo agredieron por la espalda y que desconocía quién había sido porque todo sucedió muy rápido y no vio nada. Añadió en ese momento que no quería buscarle la ruina al chaval, haciendo referencia a su sobrino.

Sin embargo, horas después hizo una segunda declaración en la que reconocía que las lesiones se las había causado Vicente F. porque estaba “enfadado con la familia” y le había dado puñetazos y patadas. De todo ello quedó constancia en su propio teléfono móvil ya que el “chaval” se lo había cogido mientras le agredía y había grabado 1,18 minutos en los que se ve una sucesión de golpes en la cabeza y una fortísima patada en el tórax.

Todas estas evidencias fueron suficientes para que el juez enviara al arrestado a prisión como supuesto autor de delitos de tentativa de homicidio, violencia doméstica, retención ilegal y resistencia.

Este viernes Juan P. estaba citado para declarar ante la autoridad judicial y, para sorpresa del magistrado de guardia, el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Rafael Lasala, el hombre se retractó y volvió a la declaración inicial. Reiteró que le habían asaltado y agredido en la calle unos desconocidos y matizó que las lesiones graves que presentaba no eran las causadas y grabadas por su sobrino, que solo fueron tres tortazos en la cabeza.

Juan P. también se echó atrás respecto a la orden de alejamiento que dijo a la Policía que iba a pedir y que este viernes no solicitó alegando que no hacía falta y, además, no reclamará nada. Tras su testimonio, la abogada de Vicente F. P., Carmen Sánchez, solicitará la libertad provisional de su representado.