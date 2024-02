Intenta matar a su tío a golpes y se atrinchera en su vivienda en Zaragoza

Un hombre de 46 años ha sido detenido en Zaragoza por intentar acabar con la vida de su tío, de 57, con quien convive en el mismo domicilio del barrio de Torrero. La agresión se produjo en la madrugada de este martes, 6 de febrero, en una vivienda de la calle de Pablo Parellada y fue necesaria la intervención de agentes de los Grupos de Operaciones Especiales (GOES) para detener al presunto autor de la agresión, que se atrincheró en el piso.

Según pudo saber HERALDO, de no ser por la llamada de los vecinos y la intervención policial, que pudo pedir la ayuda de los servicios sanitarios de emergencia, la víctima podría haber fallecido. Tío y sobrino comparten vivienda y, según los vecinos, las broncas y disputas entre ellos son frecuentes.

En la noche del lunes al martes, varias personas vieron al sobrino llevar a su tío a rastras por el suelo, en aparente estado de inconsciencia, y meterlo en el piso. Temiendo lo peor llamaron al 091, que envió una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Los agentes llamaron a puerta e intentaron comunicarse con el sospechoso para comprobar la certeza de la llamada, pero no solo no les abrió sino que se atrincheró en la vivienda. Por esa razón, la Policía Nacional tuvo que enviar a su equipo negociador y a los Goes. Finalmente, un grupo de agentes entraron por la fuerza para detener al agresor y facilitar que prestaran asistencia urgente a la víctima.

El hombre será puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio, detención ilegal, resistencia y violencia doméstica.