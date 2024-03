Un portavoz de los agricultores recalca que "en ningún momento" han intentado entrar en La Aljafería

Un portavoz de los agricultores que se han concentrado este viernes en los exteriores del Palacio de La Aljafería, cuando las Cortes de Aragón celebraban sesión plenaria, ha declarado a los medios de comunicación que "en ningún momento se ha intentado entrar" en el interior.

Cientos de agricultores y ganaderos han bloqueado esta mañana durante varias horas el acceso a la puerta principal de La Aljafería, ocupando los exteriores, con un tractor en el puente del foso, y se han sucedido los enfrentamientos con la unidad de Intervención de la Policía Nacional.

El agricultor Rubén Blasco ha expuesto: "Lo que pretendíamos era que atendieran nuestras recalmaciones en el Pleno". "Es cierto que había habido algunas conversaciones, pero no ha llegado a la gente y, al final, la gente se ha puesto nerviosa y ha roto un poco el cordón policial, pero creemos que ha sido más la Policía la que ha tenido el error de cargar en un punto donde no tenía por qué haberlo hecho".

A su juicio, "ha sido una decisión equivocada y estamos bastante mal por el incidente que ha habido, que yo creo que ha sido bastante más culpa de ellos porque aquí hay un recinto amurallado e, indudablemente, no hubiese corrido ningún peligro porque la gente solo quería ponerse en la entrada".

Blasco ha aseverado que "los políticos no quieren dar la cara, hoy se ha visto, claramente, que estando dentro podían haber dicho que una vez se disuelva la manifestación 'os atenderemos', lo habían prometido en un principio y han dicho que hemos tardado demasiado tiempo".

"Es cierto que la entrada ha sido un poco brusca, pero se deberían haber atendido nuestras reclamaciones, o por lo menos alguien de la Mesa del Parlamento, o la presidenta; alguien nos debería haber atendido".

Interlocución

También ha enfatizado que "no hay ninguna solución de todas las reclamaciones que hemos presentado desde hace un mes y ha llegado un punto en el que ya nos sentimos engañados" porque no se ha acordado ninguna medida para "paliar los problemas que ahora mismo tiene el campo dentro de las competencias del Gobierno de Aragón", lamentando que "ahora mismo no existe la interlocución con el Gobierno de Aragón y creemos que todos, aunando esfuerzos, podríamos solucionar muchos problemas".

Blasco ha concluido asegurando: "No podemos hacer otra cosa que protestar y vamos a intentar que sea lo más tranquilamente posible, pero la gente va a seguir protestando, haciendo tractoradas y saliendo a la calle: La gente necesita soluciones ya".