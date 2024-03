Cientos de agricultores toman la Aljafería entre refriegas con la Policía y al grito de "el campo está en lucha"

Cientos de agricultores ha llegado hasta el recinto del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, entre refriegas con la policía y al grito de "el campo está en lucha". Los trabajadores del campo han accedido hasta las mismas puertas de la cámara autonómica, fuertemente custodiadas por los antidisturbios, por lo que se están vivido momentos de gran tensión. Finalmente, tras aproximadamente una hora de gran tensión, los agricultores han llegado a un acuerdo con la Policía y han decidido salir del recinto, mientras un grupo entra en el edificio para entregar sus reivindicaciones a los políticos.

No obstante, aunque se habían replegado, los agricultores ha vuelto a acercarse hasta la misma puerta de la Aljafería mientras los representantes seguían sin poder acceder al interior como estaba previsto. De hecho, el tractor que había abandonado el recinto ha vuelto a entrar unos minutos antes de las 13.00 mientras los agricultores cantaban "No, no, no nos moverán" o "Samper, escucha el campo está en lucha", en alusión al consejero de Agricultura.

La llegada al Palacio de la Aljafería

Al filo de las 11.00, un nutrido grupo de antidisturbios trataba de impedir el paso de la protesta, pero los trabajadores del campo se han plantado en las mismas puertas tras saltar las vallas situadas para impedir el acceso al recinto y se han registrado cargas policiales para evitarlo.

Los agricultores que han llegado andando con pancartas desde el parquin sur de la Expo han sido recibidos por una columna de tractores aparcados a las puertas de la sede de las Cortes aragonesas, donde protestaban con petardos otro grupo de trabajadores del campo.

Los ánimos se han caldeado y los agricultores han gritado y lanzado insultos a los agentes que trataban de frenar el paso de un tractor.

Protestas de los agricultores a las puertas de la Aljafería Francisco Jiménez

Los agricultores han comenzado en torno a las diez a concentrarse en el parquin sur de la expo de Zaragoza, lugar de encuentro convocado a través de las redes sociales. En la protesta participa la plataforma Huesca Es Agricultura y Ganadería (HEGA), creada en Huesca para aglutinar y representar el malestar de los agricultores y ganaderos al margen de las organizaciones agrarias. Su objetivo era llegar a la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, donde este viernes por la mañana se celebra un Pleno.

Protestas de los agricultores a las puertas de la Aljafería Francisco Jiménez

Su intención es hacer llegar a los diputados de todas las formaciones políticas el rechazo del sector a sus políticas, "que solo traen ruina sin remedio a la agricultura y la ganadería". También critican la reciente aprobación el Bruselas de la Ley de restauración de la naturaleza, "otro hachazo", denuncian los manifestantes , a la rentabilidad de sus explotaciones, mientras las lonjas siguen en caída libre y el cereal ucraniano "llega sin parar" a Europa. "Hay muchos motivos para seguir luchando. Y nuestra indignación y rabia es cada vez mayor", aseguraban muchos de los participantes en la protesta, a la que se han sumado agricultores y ganaderos de todas las provincias de Zaragoza, pero también de Teruel.