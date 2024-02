El Hotel Romareda de Zaragoza será reformado integralmente

"Bienvenido a un mundo diferente". Este eslogan que lleva por bandera el Hotel Ilunion Romareda no es casualidad. Su labor, muchas veces silenciosa, por las personas con discapacidad le ha llevado a ser un establecimiento hotelero prácticamente único en Zaragoza. Y quiere seguir trabajando con el mismo mantra. Por eso, durante los próximos años, con un aire casi poético, será reformado integralmente, a la vez que el estadio La Romareda.

Este histórico hotel (lugar de concentración del Real Zaragoza hasta 2016) sufrió un cambio a partir de 2008, cuando la empresa Ilunion, del Grupo Social ONCE, se hizo con él. Desde entonces, gran parte de las 90 habitaciones que lo componen han introducido cambios para poder convertirse en un establecimiento accesible para cualquier tipo de discapacidad visual, auditiva, de movilidad reducida... José Antonio Palau, director del Hotel Romareda, informa de que el año pasado acometieron la compra del inmueble para poder llevar a cabo una transformación del interior del mismo a tres años vista, ya que los trabajos ya han comenzado en algunas de las habitaciones. El encargado de ejecutar el proyecto será el Grupo Plan, una compañía de servicios técnicos integrales especializada en el sector hotelero. Este establecimiento tiene un Certificado de accesibilidad universal y un propósito, según uno de sus eslóganes: "Construir un mundo mejor con todos incluidos".

Para las obras, que comenzaron el año pasado y se extenderán durante este, la inversión supera los dos millones de euros. La intención es que, para cuando la nueva Romareda ya esté construida, el hotel esté listo en su totalidad. Además de mejoras en instalaciones o tuberías, el plan de Palau para este año es renovar por completo la cuarta y la quinta planta del hotel y "mejorar la accesibilidad de las habitaciones". En este sentido, a efectos del Gobierno de Aragón el hotel tiene completamente adaptadas tres habitaciones, a la que se sumaría otra antes de este verano. No obstante, según explica el director, "muchas tienen pequeños cambios a las tradicionales que ya hace que se adapten a personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad".

Así, por ejemplo, el mobiliario de algunas habitaciones es adaptado para alguien que deba ir en silla de ruedas. En el comedor, las mesas siempre tienen un hueco para no entorpecer su paso y que puedan sentarse correctamente, la encimera donde se reparte el desayuno es más baja para que no tengan que estirarse... Y, dentro de los dormitorios, hay tecnología que puede salvar vidas. Por ejemplo, unos sensores que, si detectan que una persona se queda en el suelo inmóvil durante tres minutos, llama a recepción. Si tras tres llamadas el afectado no contesta, sube el personal para comprobar si se encuentra correctamente. En definitiva, un protocolo que incluye la certificación de accesibilidad universal que el hotel posee.

Por lo tanto, los trabajos se van a centrar en introducir más elementos accesibles en todas las habitaciones, además de mejorar las propias instalaciones del centro hotelero. "Cambiaremos también uno de los ascensores para hacerlo un poco más grande y más accesible a las sillas de ruedas", comenta el director del Hotel Ilunion Romareda. En este caso, las obras comenzarán tras el verano, cuando el elevador quedará completamente cerrado durante, previsiblemente, tres meses. Además, se hará otro baño, también adaptado, en la planta calle.

Se complementará así con el resto de elementos adaptados del establecimiento. Por ejemplo, en la tercera planta del hotel, se quitaron todas las bañeras y se sustituyeron por duchas a cota cero para que personas mayores o con movilidad reducida no tuvieran que entrar y salir de la citada pieza de cerámica. Los teléfonos son especiales, además de que los números de las habitaciones tienen relieve para que los discapacitados visuales sepan exactamente a dónde van. Antes de cada entrada, hay un cambio de tonalidad en el suelo para aquellos que tienen una visibilidad reducida. Las terrazas son accesibles para aquellos que van en sillas de ruedas, e incluso los percheros están pensados para que sean más alcanzables.

José Antonio Palau, director del Hotel Romareda. Toni Galán

Cambio en el restaurante para 2025

En la línea de las actuaciones, el 'hall' también cambiará, al igual que el resto de salones que componen el establecimiento. El proyecto más importante, no obstante, será la creación de un restaurante que Palau quiere convertir en un Centro Especial de Empleo (CEE). Es decir, el 70% de sus trabajadores tendrán algún tipo de discapacidad. "Queremos hacer una línea que se llame 'Umaniko', que ya esta triunfando en otros hoteles de la compañía", comenta Palau. En el propio hotel ya trabajan más del 30% de personas con discapacidad y otros tantos son vulnerables, es decir, algunas personas con diversas discapacidades.

Estas acciones se añaden a las que la compañía ya viene realizando durante años. Por ejemplo, hacen una serie de desayunos a ciegas en los que personas con ninguna discapacidad se ponen en la piel de alguien con visibilidad reducida. Pasean, comen y descubren las dificultades que atraviesan estos ciudadanos día a día. Precisamente, 'Donde dormir es despertar' es el slogan de la última campaña de Ilunion, que "representa un punto de inflexión en la trayectoria de la marca ya que pretende ser la palanca definitiva para poner en valor el poder humanizador que tiene esta compañía", en palabras de la empresa del Grupo Social ONCE.