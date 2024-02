La madre del bebé muerto en Zaragoza llevó a la Policía al lugar donde abandonó el cadáver

Tatiana Diguele Núñez, de 31 años, condujo en persona a la Policía al lugar exacto donde había abandonado el cadáver de su bebé, de 8 meses, en Zaragoza. Los agentes de los grupos de Homicidios y de Desaparecidos llevaban 36 horas trabajando contra reloj para localizar a ambos con vida, pero, cuando por fin dieron con la madre, ya no tenía consigo al niño. No sabían dónde estaba el bebé ni qué había hecho con él y, mientras unos continuaban con la búsqueda, otros lograban que confesase dónde lo había ocultado. Acto seguido, varios policías se trasladaban con ella hasta la zona ajardinada situada tras el edificio del Caixa Forum, en la avenida de Anselmo Clavé, y, escondido entre unos arbustos y un banco, hallaron el cadáver del pequeño.

El bebé estaba vestido, con la cabeza abrigada con un gorrito, pero inerte. Los médicos forenses que este lunes practicaron la autopsia datarán el momento de la muerte, pues todavía se desconoce cómo y en qué momento, desde que Tatiana Diguele salió con su hijo del domicilio familiar, se produjo el desenlace. Su trabajo es clave para saber si la muerte ha ocurrido de manera accidental, si se trata de un homicidio imprudente o si ha sido un asesinato de una criatura indefensa.

La mujer, de 31 años y natural del León, permanece en dependencias policiales y no será hasta mañana, miércoles, cuando sea puesta a disposición judicial como presunta autora de la muerte del pequeño. Los agentes de Homicidios continuaban con la investigación y este lunes tenían previsto practicar un registro domiciliario en busca de pruebas e información que les permita reconstruir los últimos movimientos de la madre y de la vida del niño.

Los policías han estado presentes en la necropsia, ya que antes de poner a Tatiana Diguele a disposición judicial quieren atar todos los cabos posibles. La Jefatura Superior de Aragón mantiene la cautela y nada ha trascendido oficialmente todavía sobre la forma en que murió el bebé. Sin embargo desde el primer momento se abordó el caso como una muerte de etiología violenta.

Como informó este diario, fue la pareja de Tatiana Diguele Núñez quien, temiéndose lo peor, alertó la Policía de que la mujer se había ido de casa llevándose al hijo de ambos, Juan Carlos, y no presagiaba nada bueno. El viernes 23 de febrero acudió a comisaría para contar que no sabía donde estaban y ella no contestaba a sus llamadas.

La situación que describió respecto a su pareja activó todas las alertas y los agentes del Grupo de Desaparecidos se movieron con toda la rapidez posible para localizarlos con vida. Solicitaron autorizaciones urgentes para poder controlar el teléfono móvil de la mujer, conocer sus últimos contactos y comunicaciones, además de vigilar las salidas de autobuses y trenes de las estaciones de Zaragoza.

El trabajo terminó dando resultados el domingo por la mañana, pero no los deseados. Tatiana Diguele estaba bien pero el niño, no. Una vez conocido el trágico desenlace, el padre del pequeño acudió el domingo por la noche al juzgado para pedir que le entregaran el cuerpo del niño y poder enterrarlo. Sin embargo, eso no sucederá hasta que los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón terminen su trabajo, comuniquen sus conclusiones a la juez encargada del caso y esta autorice su inhumación.

La detenida será examinada para conocer su estado mental y comprobar si, como aventuró su pareja, podría estar atravesando una depresión postparto que en las últimas semanas se había agravado al conocer que estaba de nuevo embarazada, algo que no deseaba, según ha podido saber este diario. Y no hace mucho tiempo había perdido a otro hijo, al parecer, de muerte súbita.

Unas flores silvestres depositadas junto al árbol donde fue hallado muerto el pequeño fueron el sencillo pero emotivo gesto con el que alguien ha querido este lunes rendirle homenaje.

Condena de la fundación Madrina

Por otra parte, la fundación Madrina condenó este lunes la muerte del bebé y exigió medidas para proteger a la infancia ante casos de agresiones a menores en el entorno de la pareja por causas como "salud mental, violencia o falta de apoyo social".

“La noticia ha conmocionado a la sociedad española por la gravedad de los hechos y ha puesto de relieve la urgente necesidad de implementar medidas para proteger a los niños más vulnerables", añadió la entidad. Según Madrina, el abandono de la pareja, la pérdida de empleo, las amenazas de entorno, la salud mental, la vulnerabilidad y razones culturales explican una mayor violencia contra los menores.

La organización aconseja por ello medidas sociales y legales para salvar vidas de los menores frente al maltrato infantil, como una mayor atención temprana y acompañamiento hospitalario de las madres y niños hasta los tres años, medidas de protección para el menor especialmente en casos de violencia de género, aumento de ayudas y recursos materno infantiles, o la eliminación de las tutelas y patria potestad del menor para padres con historial de violencia demostrada o con problemas graves de salud mental.

La entidad sostiene que en los últimos años se ha producido un aumento de la violencia vicaria que sufren los menores a manos de uno de sus padres, como una forma más de violencia de uno contra el otro.

Según el primer estudio de violencia vicaria en España, en el 82% de los casos, el agresor es el padre biológico de las víctimas y, en más de la mitad de las ocasiones, se encuentra separado o divorciado (52%). Solo un 26% tiene antecedentes penales, de los cuales el 60% es por violencia de género. A pesar de ello, según el estudio, en el 74% de los casos analizados se ha identificado violencia de género. Sin embargo, de estos, en el 46% no había denuncia previa.